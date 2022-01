Roper varsko om utbyggingen av hurtigladere: Nå går elbilsalget fortere enn det bygges ut ladere

HURTIGERE HURTIGLADEUTBYGGING MÅ TIL: 2021 var året hvor antallet elbiler per hurtiglader sank i Norge, etter seks år hvor utviklingen gikk riktig vei. Årsaken var det store elbilsalget i fjor, som den likevel relativt solide ladeutbyggingen ikke klarte å holde tritt med.

I seks år på rad ble antallet elbiler per hurtiglader i Norge redusert. I fjor endret dette seg. Det bekymrer Elbilforeningens Christina Bu: – Denne kurven må snus i 2022.

Ikke misforstå, det bygges fortsatt ut godt med ladere i Norge. I 2021 ble det bygget 853 nye hurtigladere i Norge, som betyr at det i skrivende stund er 4133 hurtigladere i Norge.

Tallene er hentet fra den nasjonale ladestasjonsbasen Nobil, som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova.

Denne økningen betyr at vi hadde en økning på 26 prosent sammenlignet med 2020.

Køtallene slik de er i dag er for høye. Kun 17 prosent sier de aldri opplever kø når de lader. Christina bu, generalsekretær i elbilforeningen

– Må snu trenden allerede i år

Men i et år der den ene salgsrekorden etter den andre ble slått, har de 853 nye hurtigladerne som ble bygget i løpet av 2021, ikke kunnet matche økningen av elbiler på norske veier.

I 2020 ble det til sammenligning bygget 917 nye hurtigladere, som gav en økning på solide 39 prosent sammenlignet med 2019.

– Det bygges fortsatt ut mange ladere, men i år ser vi dessverre at det for første gang på lenge blir flere elbiler per lader, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

FARTEN MÅ OPP: Etter en rekke gode år med hurtigladeutbygging, er vi nå i ferd med å havne bakpå i Norge. Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen mener derfor at hastigheten må opp allerede i år.

Derfor må ladebransjen og myndighetene plukke opp hansken og snu trenden allerede i år, mener Bu.

– Denne kurven må snus i 2022. Vi blir stadig flere elbilister og da trengs det enda flere ladere, fastslår hun.

Nasjonal ladestrategi bør komme i år

Regjeringen skal for øvrig i 2022 etter planen legge fram en egen ladestrategi, som både skal se på hvordan man kan sikre mer forbrukervennlig hurtiglading og nok utbygging i årene som kommer.

Som man kan se i grafen under har antall elbiler per hurtiglader økt fra 106 ved utgangen av 2020, til 114 ved utgangen av 2021.

De aller fleste hurtigladerne har to kontakter (Chademo og CCS), men bare én elbil kan lade om gangen.

Derfor teller vi disse hurtigladerne som én.

Tesla bygger som kjent også ut sitt eget superladenettverk fortløpende.

Dette er fortsatt forbeholdt Teslas egne elbilmodeller (S, 3, X og Y), selv om det pågår planer om å etter hvert åpne Teslaladerne også for andre biler.

Kraftig utbygging i flere fylker

Møre og Romsdal (fra 132 til 190 hurtigladere) og Vestfold og Telemark (fra 270 til 390) er de store ladevinnerne i 2021.

Begge hadde en økning på 44 prosent kontra 2020.

Etter følger Troms og Finnmark (fra 86 til 123) på 43 prosent og Trøndelag (fra 205 til 291) på 42 prosent.

Nederst finner vi Rogaland med en økning på ni prosent, og Vestland med en økning på åtte prosent.

I totale tall er Viken fortsatt klart størst med 1120 hurtigladere, etterfulgt av Vestland (602) og Innlandet (546).

Ikke ferieklart Norge

Ved utgangen av 2021 var det 470.308 elbiler (person- og varebiler) registrert i Norge.

Deler vi det på 4133 hurtigladere får vi 114. Dette er som nevnt en økning fra året før, da det var 106 elbiler per hurtiglader.

Dette er urovekkende tall om man ser på tallene fra våre undersøkelser «Elbilisten» og «Elbilferie 2021».

Mer enn en av fire (28 prosent) sier de alltid eller ofte opplevde ladekø da de var på ferie i sommer. Tar man med de som svarte «av og til» får man over halvparten (52 prosent).

– Selv om ni hundre nye hurtigladere høres mye ut, er salget av elbiler såpass høyt at det dessverre ikke er godt nok, sier Christina Bu.

– Køtallene i dag er for høye

– På samme måte som det alltid vil være kø på veien i rushtiden, vil det nok alltid være noe kø på ladestasjonene, men køtallene slik de er i dag er for høye. Kun 17 prosent sier de aldri opplever kø når de lader, påpeker generalsekretæren.

Ser man på året totalt, svarer 48 prosent av elbilistene at de opplever kø alltid, ofte eller av og til. I tillegg har hele 80 prosent opplevd at hurtigladeren ikke fungerer når de skal lade, ifølge tall fra «Elbilisten 2021».

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig for alle. Det forutsetter storstilt utbygging. Vi har i løpet av de siste månedene gitt en rekke innspill til Statens Vegvesen og Miljødirektoratets nye nasjonale ladestrategi. Vi tror og håper den nye strategien vil bidra til å øke utbyggingstempoet ytterligere og ikke minst gjøre lading enklere, sier Bu.

Vil Tesla bli en del av løsningen?

Teslas superladere utgjør 28 prosent av dagens hurtigladere. Per dags dato er disse hurtigladerne kun tilgjengelige for Tesla-kjøretøy. Derfor blir øvelsen med å dele elbiler på hurtigladere noe upresis.

Det er derimot ikke sikkert dette vil vare særlig lenge. Elon Musk hintet i starten av 2021 at Tesla skulle åpne opp nettverket sitt for andre bilmerker.

På senhøsten i fjor startet Tesla et prosjekt i Nederland der de åpnet opp ti Tesla-stasjoner for andre elektriske biler enn Tesla. Det eneste kundene trenger å gjøre, er å laste ned Tesla-appen for tilgang og mulighet for betaling.

– Vår ambisjon har alltid vært å åpne Supercharger-nettverket for andre elektriske biler enn Tesla. Dette for å oppmuntre flere bileiere til å velge elektrisk og for å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi, skriver Tesla i en melding de har lagt ut på sine egne nettsider.

Det er derfor nærliggende å tro at åpning i Norge ikke er for langt unna. Dette vil kunne bidra til å ta av noe av trykket – og det kan i så fall bli en trøst for bekymrede elbilister som planlegger elbilferie i 2022.