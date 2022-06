Avgjørende for å fastsette bruktverdi: Derfor er sjekk av batterihelse viktig

TESTER BATTERIER: Testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening jobber med å finne en forbrukervennlig medlemstjeneste som kartlegger bilens batterihelse.

I en årrekke har vi etterlyst en god tjeneste for å estimere batterihelsen for norske elbiler.

Restverdien til en bruktbil fastsettes typisk etter hvor langt den er kjørt, hvordan den ser ut og om det foreligger et komplett servicehefte. En elbil er enklere å forholde seg til enn en fossildrevet bil, men det er likevel én komponent som kan være mer eller mindre bra uavhengig av de andre sjekkpunktene: Batteripakken.

Det er et faktum at batteripakker flest har levert meget bra. Med over 500.000 elbiler på norske veier mener vi likevel sjekk av batterihelse er viktig, for å kunne fastsette en noenlunde presis restverdi. Ikke minst fordi en økende andel av elbilflåten er ute av (batteri)garanti:

«Jeg kjører Kia Soul EV 2018-modell og er i bunn og grunn kjempefornøyd med bilen. Den ble kjøpt juli 2017 – og har nå rullet over 144.000 km. Strålende fornøyd. Men ved EU-kontrollen før jul – ble bilens driftsbatterihelse målt til 100 prosent, noe som gjør meg litt skeptisk. Det mener jeg framstår som snodig – all den tid et batteri taper seg over tid. Et resultat på 100 prosent – etter over 140.000 km – syns jeg framstår som litt underlig», skrev et medlem til oss.

Dersom batterikapasiteten på en brukt elbil er meget bra, har den naturligvis en vesentlig høyere restverdi enn en som har levd et hardt liv.

Vi ønsker å hjelpe medlemmene våre til å fjerne tvil rundt dette temaet.

Gode ladevaner er viktig

Vi har i årevis understreket betydningen av gode ladevaner for å sikre batterihelsen. Hovedpoenget her er å unngå at batteriet lades fullt, for så å bli stående ubenyttet. Dersom elbilen ikke skal brukes, har batteripakken det best mellom 20 og 80 prosent av maks kapasitet.

Det er dessuten en fordel å unngå hurtig- og lynlading hver eneste gang batteriet fylles opp.

Vi har gjennomført en rekke tester med diagnoseutstyr fra den østerrikske startupen Aviloo. Selv om vi trenger større tallgrunnlag for statistisk gyldighet, gir testene indikasjoner på at ladevaner har stor betydning for batterihelsen.

Fordelen med utstyret vi har testet er at man ikke trenger dedikerte apper og dongler for hver enkelt elbilmodell.

Denne batteripakken finnes i et høyt antall norsksolgte Nissan LEAF, og dessuten i Norsk elbilforenings e-NV200 Evalia – som vi har sjekket batterihelsen på.



Vi har testet ni biler

Merkededikerte produkter har vært på markedet i en årrekke, som for eksempel Leaf Spy og Scan My Tesla, men fungerer ikke til tjenester tilrettelagt for «hvermannsen» – nettopp fordi de bare dekker enkeltmerker og -modeller.

Ved hjelp av Aviloo Box har vi så langt sett nærmere på disse ni bilene:

I og med at utstyret krever at batteripakken kjøres ned fra 100 prosent til ti, og i noen tilfeller fem prosent, er det blitt en en god del kjøring i løpet av testene.

Avhengig av bilenes rekkevidde, varierte tidsbruken mellom én og drøyt tre timer. Bilene ble testet på motorvei.

Testresultatene vil bli publisert her på elbil.no den nærmeste tiden.

Målet er en forbrukervennlig tjeneste

– Vi går ikke uten videre god for resultatene som ble registrert og evaluert i de ni testene, men ser på dem som et startpunkt for evaluering av en potensiell tjeneste for våre medlemmer, sier testansvarlig Ståle Frydenlund, som gjennomførte de ni første testene.

Samtidig pågår kartlegging av hvilke andre tjenester som kan være aktuelle, og hvordan disse står seg mot det som tilbys hos både autoriserte og frie verksteder.

– Først og fremst søker vi å finne en forbrukervennlig tjeneste der våre medlemmer relativt enkelt, og kostnadseffektivt, kan få troverdig og sammenlignbar innsikt i bilens batterihelse.

Hvordan resultatene vil stå seg i en forbrukertvist, er upløyd mark. Men:

– I de færreste tilfeller vil det være snakk om garantiansvar, i og med at dette typisk inntreffer ved 70 prosent av kapasitet som nytt. Et godt eksempel på dette er Elbilforeningens egen Nissan e-NV200 Evalia fra sent 2014. Uten å imponere med batterikapasiteten sin, er den godt over dette nivået og dessuten utenfor garanti, sier Frydenlund.

– Nivåer ned mot 70 prosent vil sjelden inntreffe innenfor bilens garantiperiode. Først og fremst vil det handle om å få vite om bilen er på 80 eller 95 prosent – med hensyn til lavere eller høyere restverdi.