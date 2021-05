Nå kommer elvarebilene for fullt – men skiftet går for seint

Helt avhengig av støtteordninger, mener Elbilforeningen.

Så langt i år er 18,84 prosent av nyregistrerte varebiler elektriske. 79,83 prosent er dieselbiler. Det er langt unna målet om 100 prosent til 2025.

– Men nå ser vi endelig at elvarebilene kommer på det norske markedet, sier testansvarlig i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund.

Han er nettopp ferdig med en grundig test av de to mest solgte elbilene i år og kan konstatere at dersom ikke lasten er for stor, er dette blitt reelle alternativ for veldig mange. Les saken her, eller sjekk videoen fra testen under.

Frem til nylig er det stort sett Nissan e-NV 200 som har hatt varebilmarkedet helt for seg selv.

– Nissan lanserte personbilen Evalia og varebilutgaven e-NV200 allerede i 2014, sier kommunikasjonssjef i Nissan Nordic, Knut Arne Marcussen.

– Nissan turte å satse før markedet var der. Det var ingen restriksjoner som tilsa at man måtte ha elektrisk varebil, men i Norge har den vært en suksess og en den viktigste bilen for Nissan, etter Leaf. Noe av grunnen er at man har klart å levere et stort antall biler.

Han mener kundegruppen er bedrifter lokalisert i eller utenfor Oslo og offentlige etater med krav til nullutslipp i sine innkjøpsordninger. Som en hyggelig bieffekt, får man langt mindre servicekostnader.

Nå kommer elvarebilene

Men salget på 1000 e-NV200 årlig er en liten dråpe i elbilmarkedet, dersom man skal nå målet om 100 prosent elbilvarebiler i løpet av 2025.

Derfor er det gledelig at elbilvarebilene endelig begynner å komme, og ikke minst med en rekkevidde flere kan leve med.

I dag finnes det 18 varebilmodeller å velge mellom i Norge, og Nissan gjør det faktisk ganske bra fortsatt. Med 191 registrerte biler så langt i år, ligger de på en fjerdeplass på salgsstatistikken.

Øverst troner Toyota Proace, med 968 registrerte i utgangen av april. Les testen av den her.

– Vi er veldig fornøyde med salget av vår første elbil så langt, sier informasjonssjef i Toyota Norge, Espen Olsen.

De har opplevd en voldsom interesse rundt bilen. Hittil i år er 71 prosent av Proace som har blitt registrert hittil, vært elektriske.

– Vi har hatt god tilgang på biler, og vi gleder oss til den mindre Proace City Electric kommer.

Proace Electric har langt flere registreringer enn Citroën, Peugeot og Opel til sammen, selv om disse er bygd på akkurat samme fabrikk og er i prinsippet like biler.

– Salget av Peugeot Peugeot e-Expert, Opel Vivaro-e og Citroën ë-Jumpy går svært bra. Men som dere har observert, ligger vi etter på registreringer. Det skyldes noe politisk i forbindelse med fusjonen mellom PSA og FCA til det nye selskapet Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Abarth, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, RAM, Alfa Romeo, Lancia og Vauxhall) og tildeling av biler. Norge er et prioritert elbilland også for varebil og dette vil bedre seg, sier Stian Gihle, informasjonssjef for Peugeot hos Bertel O Steen.

VW e-Crafter, Mercedes eSprinter og MAN TGE er også i bunn og grunn den samme bilen. Mercedes ligger på bunnen av lista med én eSprinter på skilter så langt i år. MAN som er forholdsvis nye på varebilmarkedet, har registrert 21 biler, en mer enn VW e-Crafter så langt i år.

Kineserne er på stor fremmarsj med Maxus. De har flere modeller som begynner å synes i trafikken. BYD er også på vei opp. Alle er relativt billige og enkle biler.

Les testen av e-Deliver 3 og Maxus Euniq.

Mercedes er i en fase der eVito med kort rekkevidde er i ferd med å erstattes med EQV, en bil som trolig vil selge mye når bilene kommer.

Trenger støtteordningene

– At salget av elvarebiler øker, er bra. Men det er altfor tidlig å slå seg på brystet. Har Enova glemt at om kun fire år må salget av lette elvarebiler øke med over 80 prosentpoeng om vi skal nå 2025-målet? spør generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Det er bare et halvt år siden forrige kutt. Med slike hyppige endringer blir det vanskelig for virksomheter å planlegge. Det er spesielt viktig nå med Covid-19 som fører med seg stor usikkerhet for virksomheter, sier hun.

Bompenger og gratis parkering

Seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Norsk elbilforening er enig. Han følger registreringsstatistikken for personbiler og varebiler tett og er ikke fornøyd med fremdriften. Kvalø mener det er viktig at man fortsatt stimulerer valg av elektriske varebiler.

– Det er først og fremst de bynære områdene som gjør det bra. Oslo kommune innførte gratis bompasseringer og parkering for elvarebiler i 2021, noe som kan ses direkte på salgsstatistikken i Oslo, sier Kvalø.

Han viser til at det først og fremst er i Oslo man ser økningen, mens elvarebilandelen i Oppland bare er på 3 prosent. Det er faktisk dårligere enn i Finnmark.

– Derfor er det viktig at man fortsatt stimulerer til valg av elektriske varebiler.

Da rimer det dårlig at Enova, som innførte støtte i 2019, har kuttet støtten to ganger på kort tid. Les mer om kuttene her.

Samtidig mener Norsk elbilforening at Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022-2033 har en svak analyse av bompenger og hvilken rolle miljørabatt i bom spiller. Elbilforeningen har derfor spilt inn følgende forslag til anmodningsvedtak til komiteen:

«Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonalt bindende regel om at elvarebil får 100 prosent miljørabatt fram til de utgjør 25 prosent av varebilpasseringene i det aktuelle bompengeprosjekt.»