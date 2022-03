Legger ut på stor turné: Nå skal Moddi og gitaren reise hele Norge rundt med elbil

MODDI OG MOLTE: Den miljøengasjerte artisten Moddi legger 18. mars ut på en stor norgesturné, til dels i elbilen hans, Molte, som du ser her. Alle foto: Jørgen Nordby

Den miljøengasjerte musikeren vil vise artistkollegene at man ikke trenger å fly når man legger ut på turné.

– Absolutt alt skal gjøres med elbil, kvitrer en sedvanlig smørblid Pål Moddi Knutsen, bedre kjent som artisten «Moddi«.

– Jeg fikk elbilblod på tann etter finnmarksturneen jeg gjorde med elbil i fjor, så det var egentlig aldri noe spørsmål om hvordan jeg skulle reise når jeg skulle ut på turné igjen, fortsetter han, minst like blid.

Men snart skal det vise seg at ikke «absolutt alt skal gjøres med elbil» på den forestående norgesturneen likevel. Det kommer vi snart tilbake til.

Å turnere med elbil er både mulig, behagelig, bærekraftig og billig. Pål moddi knutsen

Kjørte Molte til Havøysund, selv om konserten ble avlyst

På vårparten i fjor hadde vi en tilsvarende prat med Moddi om hans da forestående finnmarksturné, som han snart skulle legge ut på i sin 2017-modell Hyundai Ioniq.

Det var en lystig prat som snart skled ut i digresjoner om Moddis hår, som vi kom i skade for å nevne så litt ut som han kunne hatt et uhell med en strømførende ladekabel. Den saken kan du lese her:

Moddi har åpenbart et så godt forhold til sin knallrøde elbil, «med en rekkevidde på drøyt 200 kilometer i plussgrader», at han har gitt den et eget kjælenavn: Molte.

– Elbilturneen gikk nesten som planlagt, og Molte i Finnmark ga mersmak. Og det var bare to konserter som ble avlyst på grunn av pandemien, så det kunne gått verre.

Hele elbilturnéprosjektet bunnet dypest sett i det tydelige miljøengasjementet Moddi har frontet gjennom hele sin artistkarriere.

– Poenget var å vise at det var mulig at ta seg rundt i Nord-Norge med elbil med det nye ladenettverket som har kommet på plass. Så under turneen i fjor kjørte vi for eksempel til Havøysund likevel, selv om konserten der ble avlyst. Tanken var jo å bevise for oss selv og andre at det var mulig å dra på turné med elbil i Finnmark.

Tenk hvor mange ressurser vi kunne spart hvis vi planla ting litt bedre. Lenge leve planlegginga! Pål moddi knutsen

Fant ukjent hurtiglader i samebygd

Moddi mimrer fornøyd om turneen i sin ende av telefonlinjen.

– På et tidspunkt nærmet vi oss flatt batteri på vei mot Kautokeino, det var noen svære motbakker og et par ekstra minusgrader jeg ikke hadde tatt med i beregningen. Men da dukket det jommen opp en hurtigladestasjon i samebygda Máze som ikke hadde rukket å komme opp på mobilkartet engang.

– Det sier noe om hvor fort utviklingen har gått der oppe. Den hurtigladeren der berga oss. Der hadde vi flaks.

Molte blir ikke med på hele turen denne gang, nå som hele Norge står for tur.

– Men jeg skal bruke gamle Molte på den delen av turneen som foregår i Nord-Norge.

Store deler av turneen finner sted på Sørlandet, Vestlandet og Østlandet. Da skal han benytte seg av bildelingstjenesten Nabobil, som nå har endret navn til Getaround.

– Det blir dyr nabobil?

– Tja, blir det det? Jeg har regna på det, og det blir omtrent fem ganger så billig som en flybasert turné.

Minst 3300 kilometer i elbil

– Så du skal altså kjøre store deler av Norge på kryss og tvers i elbiler du leier underveis?

– Det blir omtrent 3300 kilometer med elbil, i tillegg til togreisene.

– Togreisene? «Absolutt alt med elbil», sa du jo nettopp?

– Bortsett fra de lange strekkene Fauske-Trondheim-Arendal. De tar jeg med tog. Det er jeg glad i, og det er jo enda mer miljøvennlig enn elbil. Dessuten tar jeg en avstikker til København for å ha en konsert der. Men det kan hende jeg kjører elbil dit …

Moddi har allerede bestilt seg en nabobil til den første delen av turneen. Den finner sted i mars og begynnelsen av april på Sørlandet og Vestlandet, helt opp til Molde.

– Det blir en Kona, og Kona har jeg i 14 dager. Det koster meg rundt 6000 kroner for de to ukene. Det er jo prisen for en flybillett mellom litt grisgrendte strøk på Vestlandet, bare det.

Se hvor Moddi skal spille i faktaboksen nederst i artikkelen.

Vil vise artistkolleger at det er mulig

Moddi er godt fornøyd med at han sparer både masse penger OG unngår klimagassutslipp.

– Det er en viktig del av det, men jeg gjør også dette for å vise musikerverdenen at det er mulig. Det er liksom opplest og vedtatt at man drar på turné i Norge med fly.

– Det ligger altså en oppfordring og en utfordring til dine musikerkolleger i denne turneen også?

– Ja, absolutt. Å turnere med elbil er både mulig, behagelig, bærekraftig og billig. Det holdes ofte mot elbiler at du må planlegge så mye, men tenk hvor mange ressurser vi kunne spart hvis vi planla ting litt bedre. Lenge leve planlegginga!

– Og dessuten er det kanskje ikke SÅ mye planlegging?

– Mye mindre enn man skulle tro. Nei, det er faktisk bullshit. Det er mye planlegging, i hvert fall med å planlegge. Men knyttet direkte til selve elbilen, nei, du har helt rett! Det er ikke så mye planlegging med den biten.

Alene på tur

Da vi snakket med Moddi i begynnelsen av mai i fjor, fortalte han at albumet «Bråtebrann» var nært forestående.

Det albumet slippes nå 18. mars. Det kan med andre ord virke som om plata har fått hatt fødselsproblemer på grunn av en viss pandemi?

– Ja, plata ble utsatt, men det er ikke lenger den samme plata. Jeg har brukt pandemien til å raffinere den. Og det har vært deilig.

«Bråtebrann» er oppfølgeren til Moddis spellemannvinnende «Kæm va du?» fra 2013. På det nye albumet har Moddi vendt hjem til Senja, en øy som har forandret seg fundamentalt mens han har vært borte.

– Det var som om sangene jeg har pleid å synge, ikke lenger stemte overens med virkeligheten. Jeg sang om å ro i blåtimen, mens utenfor stuevinduet dundret laksetrailere forbi på hullete veier. Det nye albumet er et forsøk på å sette ord på en tid som beveger seg raskere og raskere i småsamfunnene på kysten av landet vårt.

Mens han tidligere har hatt med seg fullt band, er han denne gangen helt alene i elbilen, og på scenen.

– Under pandemien lærte jeg meg å like å spille for små publikum og i intime settinger. Det er som om både tekstene og budskapet har lettere for å komme fram når man er helt alene. Sånn sett har pandemien gjort noen gode ting også.

– For en kronidiot!

Pandemien rakk som kjent knapt å ebbe ut før verden igjen ble rystet, denne gang av en enda verre trussel.

– Nå håper jeg ikke turneen blir ødelagt – eller at verden går under – på grunn av han Vladimir. For en kronidiot!

Moddi forteller at han faktisk har turnert i Arkhangelsk fylke og i Moskva.

– Russland har et fantastisk folk og er et fantastisk land, men det var skremmende å se hvor stor støtte Putin har blant vanlige folk.

Moddi skulle gjerne visst i hvilken grad dette endrer seg nå.

– Jeg håper av hele mitt hjerte at det blir bedre forhold i verden igjen, og at det blir mulig for meg å spille både i Ukraina og i Russland igjen.

– Og kanskje misjonere litt for elbil.

Ukjent med Moddi? Her kan du se ham i aksjon:

Her spiller Moddi: 18.03 – Pila, Skaland

24.03 – Munkehaugen scene, Arendal

25.03 – Østsia, Kristiansand

26.03 – Ogna scene, Jæren

26.03 – Tungenes fyr, Randaberg

29.03 – Kulturhuset, Bergen

30.03 – Førdehuset, Førde

31.03 – Sjøborg kulturhus, Ulsteinvik

01.04 – Teaterfabrikken, Ålesund

02.04 – Kirkefestuka, Molde 19.04 – Gamle bedehuset, Sekken

20.04 – Kulturfabrikken, Kristiansund

21.04 – Trykkeriet, Trondheim

22.04 – Dampsaga kulturhus, Steinkjer

23.04 – Strandbaren, Stokkøy

24.04 – Bautaen kulturhus, Skaun

12.05 – Amtmandens, Tromsø

13.05 – Sløydsalen, Finnsnes

14.05 – Samfunnshuset, Lysnes 17.05 – Bygdehuset, Sifjord

18.05 – Trevarefabrikken, Henningsvær

19.05 – Tranøy fyr, Hamarøy

20.05 – TBA, Kjerringøy

21.05 – Park 22 Byscena, Mo i Rana

22.05 – Gilles cafe, Mosjøen

23.05 – Skolo, Herøy 04.06 – Karens minde kulturhus, København

24.07 – Malnes kirke, Bø i Vesterålen 07.09 – Kongsberg kirke, Kongsberg

08.09 – Verket scene, Moss

09.09 – Nøtterøy kulturhus, Nøtterøy

10.09 – St. Croix-huset, Fredrikstad

11.09 – Tangen kirke, Drammen

14.09 – Kulturpuben, Skedsmo

15.09 – Rudi gard, Harpefoss

16.09 – Bølgen, Larvik

17.09 – Parkteatret, Oslo

19.09 – Ibsenhuset, Skien