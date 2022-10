De som bestiller nå får bil i januar: Nio ET5 avduket i Norge – her er prisene

HER HAR DUKEN AKKURAT GÅTT AV: Andreas Nymann i Nio Norge viser frem ET5 – som for aller første gang ble presentert på norsk jord i dag. Det skjedde av alle steder i en hall ved Rudskogen-bilbanen i Østfold, på alle måter ganske langt fra det noe mer fasjonable Nio House på Karl Johan. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Både rekkevidde, priser og selve bilen ble avdekket i dag. Og prismessig går denne doningen rett i strupen på Tesla Model 3.

Nio har nå annonsert prisene på den mellomstore elektriske sedanen Nio ET5.

Og for å ta det viktigste for mange av dere først:

Denne modellen prises fra 409.000 kroner i Norge – vel å merke dersom du velger å benytte deg av Nios særegne batteri-abonnementsordning.

Åpnet batteribytte-stasjon ved Lillehammer i dag

Om du derimot velger å kjøpe bilen med batteri, koster den fra 499.000 kroner med et 75 kWt-batteri.

Begge prisvariantene kan mistenkes å ha en sammenheng med prisingen av Teslas sedan.

Om du skal ha ha drift på alle fire på en Tesla Model 3, må du for øyeblikket ut med 494.990 kroner.

ET5, som også er en firehjulstrekker, tøffer seg ikke bare i prisduellen, men også i «lyskryssduellen»:

0-100 km/t går unna på 4.0 sekunder, 2.1 sekunder raskere enn innstegsmodellen av Tesla Model 3.

Kan bestilles fra i dag – medgir å ha skjelt mot Tesla-priser

Ut fra de norske prisene som nå er ute av sekken, kan det altså virke som om Nio har peilet seg ut Tesla Model 3 som en hovedkonkurrent – en bil som av utseende heller ikke er direkte ulik Nio ET5.

– Vi har selvsagt tenkt på det, men det er ikke det eneste vi har sett på når det gjelder prisingen i Norge, sier Nio-sjef Marius Hayler, som er leder for Nio i både Norge og Danmark.

Og bestiller du bilen nå, kan du regne med å få den allerede i januar, opplyser Hayler.

Muligheten for å bestille ET5 dukket da også hendig nok opp på Nios norske nettside i dag.

To Nio-nyheter presentert samtidig

Nio ET5 ble altså presentert for aller første gang på norsk jord i dag, selv om det naturlig nok har vært mulig å smugkikke på modellen i en god stund allerede diverse steder på internett.

Så også her på elbil.no, selv om neppe all informasjonen vi baserte oss på i artikkelen den gang stemmer fullstendig med bilen som nå nærmer seg norske kunder:

Avdukingen skjedde på Rudskogen, der Nio samtidig introduserte en annen bilnyhet de snart kommer med: Den mellomstore SUV-modellen EL7.

NY SUV: NIO viste også frem sin kommende mellomstore SUV, nemlig EL7. Den fikk vi bare se på skjerm i denne omgang, men modellen skal etter planen leveres ut til norske kunder fra slutten av mars 2023.

Men det var bare førstnevnte bil som ble vist frem fysisk – og som med en anelse pomp og prakt ble avduket foran et knippe biljournalister og andre spesielt inviterte som hadde tatt turen til bilbanen i Østfold.

Grunnen til at vi var invitert til nettopp Rudskogen, var at de fremmøtte samtidig skulle få anledning til å prøvekjøre Nios lett luksuriøse og betydelig større sedan: ET7.

Denne modellen ligger nemlig foran både ET5 og EL7 i lanseringsløypa, men er ennå ikke å se på norske veier.

Elbil.no kommer tilbake med våre første kjøreinntrykk av denne modellen om ikke lenge, men nå skal vi tilbake til dagens avdukingsobjekt, ET5.

0-100 på fire blank

ET5 er NIOs første mellomstore sedan på det norske markedet, og bilen blir den av Nio-modellene som gir deg flest valgmuligheter med tanke på fargevalg.

Den byr blant annet på et 1,25 kvadratmeter stort panorama-glasstak, den klassiske fastback-silhuetten, IllumiBlade-baklykter, soft-close-dører, innfelte håndtak og muligheten til å akselerere fra 0 til 100 km/t på fire sekunder.

ET5 kan altså kjøpes med eller uten den såkalte «Battery as a Service»-løsningen til Nio, en løsning der du altså kjøper bilen uten batteri, men i stedet leier dette til en egen månedspris.

Denne løsningen gir deg blant annet gir deg muligheten til å benytte NIOs batteribyttestasjoner.

– 97 prosent velger batteriabonnement, basert på vår eksisterende kundestatistikk fra ES8, forteller pressetalsmann Asbjørn Mitusch i Nio Norge.

«Eksisterende kundestatistikk» betyr i praksis den store SUV-en ES8, som er den eneste Nio-modellen som allerede er ute på markedet, og som det derfor finnes statistikk og tall på.

Her er prisene med og uten batteri-abonnement

De fleste vil antakelig altså kjøpe bilen med Battery as a Service/BaaS-abonnementet.

Om du derimot velger å kjøpe bilen med batteri, koster den altså 499.000 kroner med et 75 kWt-batteri.

Det gir en WLTP-rekkevidde på 405-445 km.

Går du opp til 569.000 kroner får du bilen med et 100 kWt-batteri som gir en WLTP-rekkevidde på 525-580 km.

Det er verdt å merke seg at NIO har hintet om at de snart kommer med et mer avansert batteri på hele 150 kWt.

Velger du Battery as a Service vil du kunne oppgradere til dette batteriet i nær fremtid.

STEMNINGSLYS: En fiffig detalj i Nio ET5 er LED-fargebelysningen i kupeen. Fargen og lysstyrken kan endres etter eget ønske.

Klimasoner og massasjeseter

NIO inkluderer mye ekstrautstyr og diverse komfortfunksjoner i alle utgaver av bilen.

Du får blant annet to klimasoner med antiallergen-filtre, massasjeseter og seteventilasjon i forsetene, varme i alle seter, et 4K dashboard-kamera og selvkjørings-systemene NIO Adam Super Computing og NIO Aquila Super Sensing.

Nio oppgir for øvrig en luftmotstands-koeffisient på beskjedne 0.24 Cd på denne modellen, og bilen har en toppfart på 200 kilometer i timen.