Nissan electrified: Nissan satser på bensinbiler med «elbilfølelse»

ELEKTRISK FØLELSE: Det er magert med dedikerte elbiler hos Nissan. Deres elektrifisering innebærer tre hybrider med «elektrisk følelse». Guillaume Cartier, konsernsjef for 140 land, viser dagens line-up.

Nissan var først ute med en praktisk elbil. Nå er forspranget i ferd med å bli spist opp.

Vi har nylig vært på workshop med Nissan på den svært underholdende Ciecuito del Jarama-banen i Madrid. Der har vi blitt kjent med Nissans elektriske satsing de nærmeste årene.

Fasiten på kort sikt er bedrøvelig. Vi får fortsatt den aldrende Leaf noen år fremover, den svært etterlengtede familiebilen Ariya, plussTownstar – en varebil basrt på en fossilplattform, som erstatter dagens e-NV200.

e-POWER: Betegnelsen på hybridene som kommer nå og skal vare langt inn i det 21 århundredet.

De øvrige bilene er splitter nye Juke e-force, som ikke tas inn til Norge på grunn av antatt lavt salg, Qashqai e-force og X-Trail e-force. Alle med bensinmotorer, men med «elektrisk kjørefølelse», ifølge Nissan.

Juke er ganske enkelt en ikke ladbar hybrid med elektrisk styrt manuell girkasse. Qashqai og X-Trail er drevet av elektrisk motor, men har en tresylindret bensinmotor som forsyner den med strøm.

Nissan har ikke tro på ladbare hybrider. Det er omtrent samme holdning som Toyota har hatt siden Prius kom på markedet i 1997, selv om de har forsynt både Prius og RAV4 med ladekabler i senere tid.

NYHETENE DRYPPES: Vi må vente ytterligere noen måneder før vi får kjørt Ariya med firehjulsdrift. I mens kjører vi Leaf testbilen Leaf e+ med firehjulsdriften fra Ariya.

Ariya e-4orce ikke klar

Vi trodde vi skulle få kjøre Ariya med firehjulsdrift på banen, men det var bare biler med forhjulsdrift tilgjengelig. Bilene med e-4orce firehjulsdrift er ikke satt i produksjon ennå.

I stedet fikk vi teste systemet i Nissans testbil, en Leaf med tilsvarende drivverk som Ariya. Vi fikk imidlertid ikke bekreftet om det var nøyaktig de samme motorene i denne bilen som faktisk sitter i Ariya.

Du kan lese og se mer om dette i saken og videoen under:

Karbonnøytrale om 28 år

I det hele tatt virker Nissan litt bakpå, og det later til at de har mistet mye av forspranget med Leaf som det er solgt 577.000 biler av siden lanseringen i 2010, hvorav rundt 70.000 i Norge.

Tilsammen har disse bilene rullet 9,8 milliarder mil, ifølge Nissans enorme Leaf-database.

98 prosent av kundene sier så fornøyde med elbil at de aldri vil tilbake til bensin eller diesel igjen. Da kan man jo lure på hvorfor de presenterer bensinmodeller med «elektrisk følelse» fremfor rene elbiler.

«Elektrifisering» kaller de det. Da inngår bensinbiler med batterihjelp i mer eller mindre grad. Diesel har de sluttet helt med.

Det er investert 7,8 milliarder euro på elektrifisering sammen med samarbeidsartnerne Renault og Mitsubishi. De neste fem årene skal det investeres 1,5 milliarder euro til.

Neste år skal alle modeller tilbys i en elektrifisert versjon, og i 2026 skal 75 prosent av det europeiske salget være elektrifisert.

Først i 2030 regner Nissan med å selge bare elektrifiserte biler i Europa, men merk at det fortsatt ikke er snakk om rene elbiler. I 2050 skal bilene være karbonnøytrale fra vugge til grav.

SENT MEN GODT: Friederike Kienitz, senior vice president for bærekraft og samarbeidsavtaler i Nissan, sier det er omfattende og tidkrevende å bli karbonnøytrale, men at når Nissan setter seg dette målet, kan man stole 150 prosent på at det vil skje innen tidsfristen de har satt seg.

Faststoffbatteri om seks år

Riktignok satses det skikkelig på batteriteknologi. Nissan regner med å redusere kostnadene knyttet til produksjon av dagens lithium ion-batterier med 65 prosent innen utgangen av 2028.

Samtidig skal en pilotfabrikk for produksjon av faststoffbatterier være klar om to år. Faststoffbatterier er mer energitette, krever mindre plass og avgir mindre varme enn dagens lithium ion-batterier.

I 2026 regner Nissan med å kunne utvikle de nye batteriene, mens man sikter seg inn mot en introduksjon i 2028.

– Er ikke dette defensivt?

Vi spør Friederike Kienitz – senior vice president for bærekraft og samarbeidsavtaler i Nissan.

– Nei, vi synes ikke det. Å snu bilindustrien er komplekst. Ikke bare når det gjelder hvor vi får råvarer fra, hvordan de fremstilles, hvilke energiformer vi bruker, eller hvor i verden de lages, men også hva de forskjellige regjeringene gjør når det gjelder miljø, bærekraft, lovgivning og godkjenninger.

– I Norge har man gitt gode betingelser for et grønt skifte, men mange steder i verden jobber vi under helt andre forhold, sier Kienitz, som har Europa, Russland, India, Midtøsten og Oseania som ansvarsområde.

THE LAST MILE: Nissan Townstar erstatter e-NV200. Nissan mener det vi trenger nå, er nettopp slike biler.

Kriser gir også muligheter

Den grønne transformasjonen er blitt forsinket av flere kriser i det siste. Covid-pandemien belyser problemer med forsyningskjeder, logistikk, mangel på enkelte komponenter et cetera, som krever nye måter å tenke på.

Flere lokaliseringer og mindre fabrikker er stadig mer aktuelt for å balansere risiko, hastighet og miljø med tanke på transport.

Den akselererende klimakrisen er øverst på agendaen hos de fleste regjeringer. Og på toppen av alt har vi fått en krig i Europa.

– Kriser er utfordrende, men gir oss samtidig muligheter. Energiprisene, for eksempel, har gått til himmels. Det gir mulighet til å fremskynde innføringen av fornybar energi, sier Kienitz.

Elbiler fortsatt dyrere

Men det er ikke bare energimiks, virkemidler eller infrastruktur som forsinker overgangen til elbil, mener Friederike Kienitz.

– Elbiler er fortsatt dyrere enn fossilbiler. Vi har et klart bilde av når vi når krysningspunktet, men nåværende kriser som gir oss langt høyere råvarekostnader, forskyver når det skjer. Men det skjer snart. Og Europa har påvirket for å få det til å skje raskere, sier Kienitz

Hun trekker også frem skepsisen til elbil og utfordringen med å få folk over fra 100 år gammel bensinteknologi.

– Vi trenger ikke 1000 kilometer rekkevidde i det daglige og elbilen er faktisk morsommere å kjøre.

– Men når 98 prosent er fornøyde med Leaf, hvorfor har dere bare Ariya?

– Du har rett. Vi burde hatt den for to år siden, men det viktige er at nå kommer den.

Innen 2030 skal det finnes 23 helelektriske modeller, hvorav 15 i Europa. Først ut er en liten crossover i B-segmentet, trolig i 2024.