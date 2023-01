18-åring med egenprodusert løsning: Nordmann tilbyr knapper i Tesla

STILIG: Produktet ser integrert ut og dersom aluminiumsknappene har den rette følelsen, vil man få en premium-opplevelse.

18 år gamle Vetle Husby savnet knapper på sin Tesla Model 3. Nå har han utviklet noen selv. Og du kan bidra, om du vil.

I fjor skrev vi om «Sexy-knappene» til Tesla Model 3 og Y. De kan klistres hvor som helst og programmeres med de fleste funksjoner.

Nå har Vetle Husby fra Sandefjord gjort noe av det samme, men rent subjektivt mener vi disse ser bedre ut en S3XY-knappene.

– Jeg er superfornøyd med min Tesla Model 3, men én ting irriterte meg stadig mer: Det var umulig å endre funksjoner som for eksempel temperatur og samtidig se på veien. Etter mye prøving og feiling, fant jeg løsningen. Dette har nå blitt «Ctrl-Bar», forklarer Husby i en pressemelding der han presenterer selskapet sitt Greenmission AS.

KNAPPERE TIDER: Sandefjord-unggutten Vetle Husby har laget knappepanel til sin Tesla. Hvordan det fungerer ser du her. Video: Green Mission



Han refererer til flere biltester der det blir klaget på nettopp mangelen av knapper. Og nå har han altså tatt saken i egne hender.

Hva er det?

I bunn og grunn er dette en list med knapper som monteres under dagens skjerm.

Husbys Ctrl-Bar er produsert i sort glass og festes med tape – og blir en forlengelse av den eksisterende skjermen.

Den har to store sorte aluminiumshjul for styring av temperaturen på hver side, rett under temperaturvisningen. I tillegg har den fire programmerbare knapper for flere valgfrie funksjoner.

I tillegg har den et display i midten for visning av informasjon.

Tesla er også ett av få bilmerker som ikke driver med stemningslys i kupeen.

Det har man også løst her. Et LED-lys på undersiden gir indirekte lys i valgfri farge i kupeen.

Ctrl-Bar vil også varsle hvis du kjører for fort og gi varsler om fotobokser. Dette skal komme som del av et abonnement senere.

TRÅDLØST: Slik kobles den opp.

Hvordan virker det?

Kontrollpanelet drives fra strøm via en usynlig USB-kabel og kobles opp mot mobilens blåtann, og drives av egen app som kommuniserer med bilens API.

Mobilen trenger wifi-tilkobling, akkurat som Tesla-appen.

Å ha Teslas Premium Conectivity-abonnement er ikke nødvendig, og appen vil bare bruke dataene den trenger for å drive Ctrl-Bar.

Det er en liten forsinkelse i forbindelse med blåtannforbindelsen, derfor har han lagt til en skjerm som viser hva som skjer i nåtid, slik at man ikke er i tvil.

Hva kan du programmere?

På de programmerbare knappene kan du legge inn setevarme, defrost mode, dog mode, beholde klimaanlegget på, homelink, garasjeåpner, åpne bagasjerom foran og bak, ladeport og mye mye mer, ifølge Greenmission.

Du kan hjelpe til med forløsningen

Foreløpig er dette en prototype og Husby trenger hjelp til å ferdigstille sin Ctrl-Bar.

Produktet vil forhåpentlig snart bli å få tak i ved hjelp av folkefinansierings-plattformen Indiegogo.com.

Husby har spurt om 270.000 kroner via denne crowdfunding-siden. Foreløpig har han fått inn 202.000 kroner, som er 75 prosent av hva han trenger for å få prosjektet ut i livet.

Personlig ville jeg hatt flere knapper i baren, for å legge inn ennå flere funksjoner.

Særlig en rask tilgang til forskjellige track modes, favorittkanaler på radioen etc. ville vært ideelt.

Og det er ikke utenkelig. Unggutten fra Sandefjord vil ta imot ønsker fra fremtidige kunder og tilby oppdateringer over lufta når nye løsninger er implementert.

Den driftige sandefjordingen har også designet en trådløs mobillader til Tesla Model S og X, som allerede selges på hjemmesiden til Husby. Det blir den samme produsenten som vil lage Ctrl. Bar.

Er du interessert i å skaffe deg denne kommende knapperaden, er prisen satt til 2.674 kroner. Og du kan altså allerede nå gå inn og bli med i folkefinansieringsopplegget til Husby