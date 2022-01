God senjuls-stemning da bilen gjenkjente dyra på veien: Tesla melder rein (!)

Tesla-eieren var på vei over Saltfjellet. Der sto reinsdyra (u)passende nok og slikket salt. Men hva skjer så på bilens infoskjerm? Det får du snart se …

I går var elbilist Øyvind Brattland på tur nordover over Saltfjellet i sin Tesla Model Y da han og kameraten hans traff på en aldri så liten reinsdyrflokk.

Om det var han eller bilen som først oppdaget at det var rein, skal vi ikke si for sikkert, men det er i hvert fall ingen tvil om at Teslaens frontkamera raskt identifiserte dem som reinsdyr.

Dermed kunne bilen selv på sett og vis melde om tilløp til rein på Saltfjellet.

Se videosnutten litt lenger ned i artikkelen.

– Rein både her og der

For straks kunne bilens infotainment-skjerm vise et animert reinsdyr som går over veien foran Teslaen, samtidig som Teslaen selv –særdeles sesongmessig presist – ble fremstilt som en slede med nisse og det hele, trukket frem av, nettopp, to reinsdyr.

At man kan ha sin egen Tesla som reinsdyrslede på skjermen er en av gimmickene Tesla er kjent for å bedrive, omtrent som at disse bilene også kan lage prompelyder – til stor og ustoppelig fryd for alle barn i baksetet.

Uansett, Øyvind Brattland fikk stoppet bilen og filmet det hele, inkludert moroa på skjermen – og la så videoen ut på Facebook-gruppa for Model Y-interesserte i Norge tidligere i dag, under kommentaren «Teknologien imponerer virkelig».

Facebook-posten har nå – bare noen timer senere – fått godt over 400 likes.

– Det er rein her og rein der, hører man ham nøkternt konstatere i bakgrunnen under filmsnutten.

Slikket salt på fjellet – ville ikke rikke på seg

Øyvind Brattland flirer selv godt av hendelsen når elbil.no kontakter ham.

– Bilen kjenner også igjen søppeldunker, har jeg lagt merke til – hver gang jeg kjører forbi søppeldunkene så dukker de også frem på skjermen. Så da bør jo Teslaen også kjenne igjen rein, konstaterer Brattland.

De sto og slikket salt på veien, kan Brattland fortelle – og det kan man jo ikke laste dem for når de tross alt står på Saltfjellet og veiene dessuten er saltet.

– Og de nektet jo å flytte seg, så det er tydelig at de har blitt vant med biler, man må jo nærmest skubbe dem bort fra saltet, sier Brattland, som i et noe mer alvorlig øyeblikk understreker overfor elbil.no at sånt kan skape skape trafikkfarlige situasjoner, særlig om reinsdyra står rundt en sving.

Nå gikk det imidlertid bra denne gangen, og Tesla er dessuten kjent for å ha svært kjapp respons på antikollisjonssystemene i bilene sine.

Kona som ble buss (!)

I Facebook-gruppen oppsto det raskt stor munterhet over videoen:

«Fantastisk! Dagens beste!», skriver en.

«Stilig! Ikke rart de ikke flytta seg når du kom med nissesleden», kommenterer en annen.

Så får vi heller være glade for at vi ikke er kona til Tesla-eieren som leverte denne kommentaren:

«Åh… Denne var den beste siden kona – som ble buss.»