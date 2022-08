Maxus eT90: Norges første el-pickup på veien i november

ELEKTRISK: Vi har ventet lenge og i november kan du endelig får deg en elektrisk pickup.

Maxus Norge har testet den elektriske pickupen T90 over lengre tid. Nå åpner de for salg og og bilen skal være leveringsklar i løpet av året.

Nå får vi endelig spesifikasjonene. Maxus eT90 er en stor elektrisk pickup med fem seter. Den kommer med 88,5 kWt netto batterikapasitet og 330 km rekkevidde (WLTP). Ettersom eT90 er typegodkjent som en N1 varebil, er den WLTP-testet med tung last, ifølge importøren. Til sammenligning testes rene personbiler uten last og passasjerer.

TANNGARD: Den forhjulsdrevne el-pickupen trenger ikke så mye kjøling som fronten gir inntrykk av. Og dessverre åpnes den ikke for en kjempefrunk, slik Ford F-150 Lightning gjør.

Under panseret finner du en elektrisk motor på 150 kW (204 hk) som genererer et dreiemoment på 310 Nm. Dette er altså en forhjulstrekker. I tillegg leveres den med batterivarmer som standard.

eT90 kan ta opptil 1000 kg nyttelast og kan også leveres med hengerfeste, men foreløpig er hengervekt ubekreftet.

Bilen er en sværing, omtrent på linje med pickupene som selges i dag. Den måler 5,37 meter i lengden, 1,9 meter i bredden og 1,80 meter i høyden. Akselavstanden er på 3,15 meter.

SPARSOMT: Du får skinn på ratt og seter, men utstyrsnivået er begrenset.

Enkelt utstyrt

Du styrer det meste fra en 10,3” berøringsskjerm, 6-veis setejustering for sjåfør og 4-veis setejustering for frontpassasjer. Man har skinn i seter og ratt. Sistnevnte har bare høydejustering. Apple CarPlay er på plass, men ikke trådløst.

Bilen leveres med elektronisk stabilitetskontroll, ryggekamera, parkeringssensor og Hill Decent Control.

FEM SETER: Siden elbiler er avgiftsfrie, er det gunstigere med fem seter enn i fossile pickup-varianter.

Får biler i år

Salgssjef i Maxus Norge, Bernhard Jahnsen, forteller at de første bilene kommer til Norge allerede i november:

– Vi gleder oss til å lansere Europas aller første elektriske pickup, i et segment som tidligere kun har vært forbeholdt fossildrevne biler. Vi opplever en ekstremt stor interesse rundt pickupen, og har bestilt et stort antall biler. De første bilene vil leveres i løpet av inneværende år, men vi åpner for forhåndsbestilling allerede nå.

Han forteller at bilen på et senere tidspunkt vil komme med ulike tilpasninger:

SVÆRING: Som alle andre pickuper, har eT90 store dimensjoner.

– I første omgang skal vi selge eT90 som 5-seter, men vi vil se på mulighetene for å gjøre lokale tilpasninger til 2-seters-varianter for å kunne motta el-varebilfordeler for firmakunder.

Jahnsen legger til at RSA har stor suksess innen salg av pickup, og vil naturlig nok bruke spisskompetansen fra eget hus for å optimalisere eT90 for det norske markedet.

– Fossildrevne pickuper med fem seter selges med svært høye avgifter, og derfor er salgsvolumet veldig begrenset i dag. Ettersom elektriske biler unngår engangsavgiften, vil Maxus eT90 ha en pris for 5-seter tilsvarende en 2-seters fossildreven pickup. Skal du ha en femseters fossildreven pickup, må man regne med å betale opp mot en million kroner. Denne koster fra 549.900,-, sier Jahnsen i Maxus Norge.

