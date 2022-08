VM i rallycross 12.-14. august: Svindal kjører el på Hell

MILJØVENLIG KICK: Hele livet har Aksel Lund Svindal har brukt tyngdekraften for å få adrenalinkick og fart. Nå er det elbil som gjelder.

OL-alpinisten Lund Svindal debuterer som rallycrossfører på Hell, og det i en elbil.

Aksel Lund Svindal er ikke fremmed for verken å sette eller slå rekorder. Han er den eneste mannen i verden som har sikret seg tre store globale utfortitler.

Nå er han klar for nok en fartsfylt konkurranse. Denne gangen på Hell – uten ski på beina, men bak rattet på en elektrisk rallycross-bil!

De som har fulgt Lund Svindals karriere, og følger han i sosiale medier, vet at karen er både aktiv og prøver seg i de fleste idretter.

I senere tid har han vært ambassadør for Porsche og også prøvd seg i motorsport. I vår vant han i Porsche sprint Challenge Skandinavia på Anderstorp Raceway i Sverige.

– Norge har alltid hatt lidenskap for rallycross, og nå med denne nye æraen av helelektriske rallycrossbiler, og med tanke på andelen elbiler vi har, passer det helt perfekt her hjemme. Å få sjansen til å prøve denne bilen i Spania, som bilentusiast, var veldig kult – den er vanvittig raskt og veldig morsomt å kjøre, sier Lund Svindal i en pressemelding fra arrangøren av VM i Rallycross på Lånkebanen 12.-14. august.

– Jeg har stor respekt for rallycrossførere. Det er en sport som er veldig actionfylt. Det er så mye som skjer, og når du setter deg i bilen for første gang, er det absolutt en håndfull, men de klarer seg veldig bra. Som nordmenn er vi kjent med akselerasjonen til elbiler, og både akselerasjonen og kjøreegenskapene til RX2e-bilen på så grovt underlag er svært imponerende.

ELEKTRISK: Rallybilen er bygget av to eksperter på hvert sitt felt.

Bilen

Bilen, RX2e er et samarbeid mellom den spanske elektromobilitetsspesialisten QEV Technologies, som har en lang historie i Formel E helt fra begynnelsen og til nå og det svenske rallycross-teamet Olsbergs MSE, som har ligget helt i toppen på rallycross på begge sider av Atlanteren i en årrekke.

Bilen har et fullstendig sikkerhetstestet 30 kWt batteri som er montert ved siden av føreren or å sikre optimal vektfordeling i et kraftig ombygget karosseri fra Ford Fiesta, i prinsipp et rørrammebygg kledd med komposittmaterialer.

Under finner vi understell med doble bærearmer og sentralt plasserte 3-veis støtdempere og fjærer.

Den har firehjulsdrift og en motor på hver aksel. Motorene genererer til sammen 250 kW (340 hk) og opptil 510 Nm i dreiemoment. For å sikre at kreftene kommer i bakken har man sperre på begge aksler.

MER SPENNING: Med to elmotorer kan føreren faktisk enkelt bestemme forskjellige oppsett på drivverket mellom løpene. Det gir større individuelle forskjeller mellom i praksis like biler.

Nytt element til sporten

Bilen bygges som en standard, men føreren kan justere både setet, rattet og pedalboksen for optimal ergonomi.

Det digitale instrumentpanelet er også fullt programmerbart, slik at føreren får opp den informasjonen han selv syns er viktigst.

For første gang har sjåførene har tre parametere å leke med før og mellom løpene, noe som kan tilføre ekstra spenning, underholdning og ferdigheter førerne imellom.

Nå har man nemlig mulighet til å justere dreiemoment et på motorene, avhengig av om du ønsker mer eller mindre drift foran eller bak. Du kan begrense det totale dreiemomentuttaket og du kan justere graden av regenerativ bremsing på for- og bakhjul.

Førerne vil neppe savne motorlyden i rallycross. Det bråker uansett utrolig mye i et uisolert karosseri på grus, men nå blir den erstattet av hylet fra drivverket som kjører med mer enn 12 000 rpm. Arrangøren lover fansen en appetittvekkende fest med fartsfylt underholdning.

POWERBANKS: Løpsbilene ankommer fulladede med fulladede powerbanks på løpshelga. De vedlikeholdslades av solcellepanelene du ser på taket.

Lading

Bilene ankommer fulladet og teamet har med konteinere med fulladede powerbanks som vedlikeholdslades ved hjelp av solcellepaneler gjennom hele løpshelgen, slik at apparatet ikke er avhengig av god infrastruktur med strøm.

– Det er ingen hemmelighet at jeg er en stor talsmann for bærekraft og innovasjon, og med den økende elektrifiseringen innen motorsport og den utrolige ytelsen som følger med, er jeg veldig spent på å se hva fremtiden bringer, sier Aksel Lund Svindal.

