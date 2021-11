Renault er endelig klar med ny elvarebil: Ny Kangoo – en ekte døråpner

SESAM-PORT: Med en sideåpning på ikke mindre enn 1,45 meter, skal nye Renault Kangoo E-Tech electric være en håndsrekning til blant annet snekkere, elektrikere, rørleggere og murere.

Kangoo kommer nå i ny elektrisk utgave – med en gedigen døråpning for å lokke til seg håndverkere.

Siden 2011 har Renault kanskje vært den største pioneren innen elektriske nyttekjøretøy i Europa. Ikke mindre enn 70.000 kunder har kjørt rundt en elektrisk Kangoo siden lanseringen på slutten av 2011. Mange av disse har sannsynligvis kjent på rekkeviddeangst like ofte som flis i fingeren, også.

Helt siden Renault viste frem Kangoo Z.E. Concept i april 2019, har det ligget i kortene at en ny generasjon Kangoo skulle være på trappene.

Nå kommer den endelig: Kangoo E-Tech electric skal vises for første gang 16. november på bilmessen Solutrans i Lyon.

30 mils rekkevidde

Det nye litium-ion-batteriet kan skilte med en kapasitet på 45 kWt, som skal gi den nye Kangoo E-Tech electric en rekkevidde på opptil 300 km.

Batteriet er plassert under gulvet, og har ingen innvirkning på lasterommets kapasitet.

Varmepumpe og lading

Motoren på 90 kW (121 hk) og 245 Nm i dreiemoment. Eco-modusen begrenser kjøretøyets effekt og topphastighet for å optimalisere rekkevidden.

Nye Kangoo E-Tech electric kan hurtiglades (80 kW) som gir inntil 170 km rekkevidde (WLPT) på 30 minutter under optimale forhold.

Den er utstyrt med en varmepumpe som tar varme fra luften rundt for å varme opp kupeen uten å bruke noe av kapasiteten til batteriet. Varmepumpen har best kapasitet mellom -15°C og +15°C.

Åpner døra

Noe av det mest praktiske med bilen er det franskmennene kaller «Open Sesame by Renault», som kort sagt betyr markedets bredeste sideåpning på 1,45 meter.

Når man vet hvor ofte håndverkere bruker denne døra for å hente ut verktøy, materialer og annet utstyr, vil vi tro at dette er en ekte døråpner mot disse kundene.

Nyttelasten er på 600 kg (800 kg på lang versjon), men noe av det beste av alt er at den også kan dra 1.500 kilo på hengerfestet.

Inni er den utstyrt med tre forseter, hvor det midterste har sammenleggbar ryggstøtte som fungerer som et bord for mobilt kontor.

Multimediasystemet er utstyrt med en 8-tommers skjerm, og på kjent Renault-vis er det nøkkelkortet på plass sammen med automatisk parkeringsbrems. Oppvarmet frontrute og forseter er på plass, og fryser du på fingrene kan rattvarme bestilles som ekstrautstyr.

Plassen inne i førerhuset er godt utnyttet, for her er det nesten 60 liter lagringsplass i alle mulige skuffer og hulrom. («Hvor var det jeg la solbrillene, tru…?»)

Oppgradert fabrikk

Selve bilen skal produseres på fabrikkene i Maubeuge, hvor Renault har produsert Kangoo siden 2011. (Her har de også produksjon for Nissan og Mercedes.) For å sikre kvaliteten er fabrikken nylig blitt oppgradert for over 450 millioner euro.

Elmotoren og ladeenhetene til nye Kangoo E-Tech electric skal produseres på fabrikken i Normandie.

Salgstart blir våren 2022.