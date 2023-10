Nå kan 18 biler lade samtidig ved Grenlandsporten: Ny lynlade-stasjon ved E18-knutepunkt

NYÅPNET: Ladeselskapet Mer åpnet denne uka denne lynladestasjonen på knutepunktet Grenlandsporten langs E18.

Onsdag åpnet ladeselskapet Mer en ny stasjon på Grenlandsporten – med rask ladehastighet, kontaktløs kort/mobil-betaling og en ditto nyåpnet Burger King på området.

I forbindelse med etableringen av nye E18 blir Grenlandsporten et viktig trafikknutepunkt på en av landets mest trafikkerte strekninger, som jo er hovedfartsåren mellom Oslo og Sørlandet.

I de siste par årene har det dukket opp stadig flere ladestasjoner på denne strekningen, men uansett kommer det godt med at ladeselskapet Mer nå har åpnet en ny og stor lynladestasjon nettopp ved Grenlandsporten.

Tror elbilister vil få et nytt favorittstoppested

– Grenlandsporten har tidligere vært et sted man bare har kjørt forbi. Nå tror vi dette blir et nytt favorittstoppested for alle som reiser langs E18, og vi er opptatt av å etablere oss på steder der folk ferdes, sier Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer.

Den nye lynladestasjonen til Mer har ved åpningen av Grenlandsporten en kapasitet som tillater at 18 biler lader samtidig, og med en ladehastighet på inntil 400 kW.

– Dette er blant markedets raskeste. Det er også lagt til rette for kortbetaling ved så kalt tæpping, det vil si kontaktløs betaling med betalingskort, som vi vet er svært etterspurt, sier Brøvig.

Ny Burger King-sjappe åpnet samtidig

Velkommen etter, kan kanskje vi i Elbilforeningen si til dette, siden vi på vegne av våre medlemmer har mast i årevis dette til både politikere og ladebransje i årevis.

HELT TOMT DA BILDET BLE TATT: Men slik forblir det neppe lenge.

Mer samarbeider også med Burger King, som åpnet sin nye restaurant på Grenlandsporten samme dag.

– Det er ideelt for oss at Burger King også satser på Grenlandsporten, for vi vet at kundene våre setter pris på å kunne lade både seg selv og bilen samtidig. Dette betyr også at det blir en fin mulighet for både elbilister og andre til å ta en pause på en lengre reise her, sier Brøvig.

Tendensen så langt er at der konkurrenten Recharge samarbeider med McDonald’s på sine ladestasjoner, ser Mer ut til å samarbeide med Burger King.

Hver sin smak, si. Enten vi snakker om burger eller ladestasjoner.

Fakta om den nye ladestasjon på Grenlandsporten: Lynlading, blant markedets raskeste (400 kW)

18 biler kan lade samtidig

AutoCharge-mulighet

Mulighet for kontaktløs betaling – betal med tæpping av kort eller mobil