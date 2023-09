Parkering for elbil

Nå starter Circle K beta-testing av Autocharge i Sverige: Samtidig ruller Mer ut systemet i Norge

ENKLERE TIDER? Circle K tester nå Autocharge på svenske ladestasjoner. Konkurrenten Mer ruller samtidig ut systemet for fullt i Norge. Tesla har holdt på med dette i årevis. Foto: Circle K

Circle K tester ut automatisk lading i Sverige. Ladeselskapet Mer er ferdig med sin testfase av samme system, og er nå i gang med Autocharge i Norge.

Såkalt «Autocharge» går ut på at du ikke trenger å bruke app, Vipps, ladebrikke, QR-kode, bankkort eller hva det måtte være for å få ladet når du kommer til ladestasjonen.

Har du registrert deg i appen Circle K Charge med bankkort og bilopplysninger, skal du bare kunne kjøre frem til laderen, plugge inn og så starte lading.

Systemet kjenner dermed igjen bilen og belaster deg for ladingen via bankkortet du har registrert.

Tesla-eiere har nytt godt av samme type løsning i flere år på sine egne ladestasjoner, mens for andre elbiler og ladeselskaper har dette latt vente på seg.

Svenskene er prøvekaniner

Circle K har jobbet med sin versjon av Autocharge i flere år, og anslår at cirka 70 prosent av elbilene i dag vil støtte denne løsningen.

Du skal få beskjed i appen om bilen din passer eller ikke.

Testingen starter nå på svenske ladestasjoner, med planer om å utvide til alle land til slutt. Leder for eMobility i Circle K, Elin Bøe, sier følgende i en pressemelding:

– Autocharge er en etterlengtet brikke i forenklingen av hverdagen med elbil. Nå inviterer vi ladekundene i Sverige til å gi oss de første tilbakemeldingene på både funksjon og opplevelse, slik at vi kan finjustere sammen før videre utrulling.

SÅNN FUNKER DET: Her er vår video fra da vi testet ut Autocharge hos Mer da de ennå beta-testet systemet i Norge. Nå ruller ladeselskapet det ut for fullt.

Mer allerede i gang

Samme ettermiddag som Circle K varsler at de prøver seg frem, melder Mer at de er ferdig med sin testfase av Autocharge – og at de nå ruller ut løsningen på alle sine lyn- og hurtigladere i Norge.

Dette fungerer på samme måte og vært i utvikling og testing i ett års tid. Elbil.no var ute og prøvde systemet helt i startfasen av Mers beta-testing, det kan du lese mer om her:

Markeds- og kommunikasjonssjef i Mer, Tone Tversland, er tydelig fornøyd i deres pressemelding:

– For en ladeoperatør som oss, som har en rekke ulike ladere og hele spekteret av elbiler, har det vært viktig å finne én løsning som fungerer for så mange som mulig.

– Derfor har vi nå hatt en lang test- og innkjøringsperiode, for å sikre oss at dette virker optimalt. Med god hjelp fra kundene våre, har vi nå kommet i mål, og kan tilby en løsning som brukerne har ventet på og gir svært gode tilbakemeldinger på, sier hun.

FORNØYD: Tonje Tversland, kommunikasjonssjef i Mer.

Hvorfor fungerer det ikke på alle biler?

Autocharge vil heller ikke være tilgjengelig for alle biler hos Mer. Tversland forklarer det slik:

– Noen biler har ikke unik VID – Vehicle ID – eller presenterer ulik VID ved hver oppstart, og er dermed ikke kompatible med løsningen, sier hun.

Det må også opplyses om at Autocharge skiller seg noe ut fra det lignende konseptet som går under betegnelsen Plug&Charge:

Hva er Autocharge og Plug&Charge? Autocharge er en løsning, eller uoffisiell standard, for automatisk start av lading, som en rekke ladeaktører enten tester ut eller har startet å tilby.

er en løsning, eller uoffisiell standard, for automatisk start av lading, som en rekke ladeaktører enten tester ut eller har startet å tilby. Løsningen baserer seg på at laderen identifiserer bilen, for deretter å sjekke om denne finnes i ladeoperatørens godkjentliste over biler som kan starte ladingen automatisk.

For at dette skal funke må ladeoperatøren tilby Autocharge, bilens ID må være knyttet til et registrert gyldig kundeforhold, og kundeforholdet må ha et gyldig betalingskort registrert eller en faktureringsavtale. Plug&Charge er, i motsetning til Autocharge, en sikrere og mer avansert teknologi som baserer seg på mer formelle standarder.

er, i motsetning til Autocharge, en sikrere og mer avansert teknologi som baserer seg på mer formelle standarder. Plug&Charge baserer seg på at det installeres et sertifikat i bilmodeller som støtter dette, som altså identifiserer brukeren idet ladeledningen plugges inn i bilen. Dette gir enkel og sikker tilgang til lading.

Her er det ikke behov for en mobilapplikasjon eller en RFID-brikke. Ladestasjonen og kjøretøyet kommuniserer direkte via kabelen, og sender all nødvendig informasjon videre til de impliserte partene.

Ønsker du å lese mer om forskjellene på de to standardene, kan du gjøre det her:

Vi har også tidligere skrevet om hvilke biler som får støtte for Plug&Charge her: