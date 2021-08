Nybilsalget i juli: Over 60 prosent elbilandel for tredje måned på rad

Akkurat dét har aldri skjedd før. Elbilandelen i juli endte opp på 64,1 prosent – og Ford Mustang Mach-E topper listen igjen.

Som vanlig betyr månedsslutt at Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) legger ut ferske tall om bilsalget foregående måned. Og nå har de lagt ut tallenes tale for juli.

De viser at nybilsalget har hatt solid fart i feriemåneden, med hele 10.507 førstegangsregistrerte personbiler, noe som utgjør en økning på 7,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Og 64,1 prosent av disse er altså rene elbiler.

– Dette er gledelige tall og viser at det fungerer å gi elbil fritak fra kjøpsavgifter. Nå er det viktig at man politisk diskuterer hvordan man kan styrke elbilpolitikken videre. I kommende stortingsperiode skal elbil skal bli det naturlige valget for alle som kjøper ny bil, sier leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening Unni Berge.

Under Arendalsuka arrangerer Elbilforeningen og miljøstiftelsen ZERO debatt om hvordan man skal trappe opp til Stortingets mål om 100 prosent elbilandel i nybilsalget i 2025.

– Nå vil nesten «alle» ha elbil

Bilmodellen som topper nybilsalget i juli er – i likhet med i mai – Fords elektriske Mustang Mach-E.

898 eksemplarer av denne bilmodellen ble utlevert i juli.

– Drømmen om en Ford Mustang har nå tydeligvis gått i oppfyllelse for mange. For den nye Mustang-modellen, som er en ren elbil, topper nybilsalget i juli. Og samlet sett tyder salgstallene for nye biler, som klart domineres av elbiler, på at rekkevidde- og ladeangst er i ferd med å bli historie. Nå vil nesten «alle» ha elbil, uttaler direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en pressemelding.

Ellers viser tallene at de fem mest solgte elbilene i juli alle er nye bilmodeller av året, og at de tre modellene som topper listen, er rene elbiler.

Her er de ti mest solgte bilmodellene i juli, uansett drivlinje:

Ford Mustang Mach-E Skoda Enyaq Hyundai IONIQ 5 Toyota Rav4 Volkswagen ID.4 BMW X3 Volvo XC40 Audi e-tron Mercedes-Benz EQC Volvo XC60

Nesten 55.000 nye elbiler hittil i år

Ser vi årets sju første måneder under ett, har nybilsalget økt med 36,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Så langt i år er det registrert 94.437 nye personbiler, mot 68.999 i 2020. Av disse er 54.789 rene elbiler, en økning på 66,5 prosent.

– Tendensen viser klart og tydelig at elbilen ikke bare er interessant. Det er elbil som er førstevalget for de aller fleste. Og mens Norge i lang tid har gått foran, ser vi at Europa og andre deler av verden følger etter. Fram mot 2025 vil vi høyst sannsynlig se at elektrifisert personbiltransport er det normale. Ikke bare her, men også på kontinentet, sier Solberg Thorsen i OFV.

Ellers kan vi merke oss at Tesla Model 3, som fortsatt ligger an til å bli årets mest solgte bil, i juli bare hadde fire nyregistreringer av modellen, for øvrig helt i tråd med Teslas tendens til å ligge særdeles lavt i terrenget første måned i hvert kvartal, men denne gangen har de virkelig ligget oppsiktsvekkende lavt.

Økt fart i elvarebilsalget

Det blir også stadig flere som velger elektrifiserte varebiler. Så langt i år er det 3.437 førstegangsregistrerte nye varebiler.

Det er en økning på hele 208,8 prosent sammenlignet med årets sju første måneder i 2020.

– Det er interessant å observere at flere nybilkjøpere nå opplever at elektriske varebiler er konkurransedyktige og et fornuftig valg, Vi forventer at denne trenden vil bli fortsette, sier OFV-direktør Solberg Thorsen.

Fakta om bilsalget i juli:

Elbilandel: 64,1 prosent

Elbilandel næring: 42,2 prosent

Elbilandel privat: 81,8 prosent

Elbilandelen fordelt på fylker: