Firehjulstrekkeren MG4 Xpower og MG4 Trophy Extended Range lander begge under 400.000 kroner: Norges billigste på rekkevidde og effekt

EFFEKT ELLER REKKEVIDDE: Til venstre MG4 Electric XPOWER, til høyre MG4 Electric Trophy Extended Range – begge til under 400.000 kroner. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Nå er prisene klare og bestilling mulig for to etterlengtede, oppgraderte utgaver av MG4 Electric. Men du må velge mellom rekkevidde – eller firehjulstrekk og masse krefter.

Vi starter med den fornuftige først, den med navnet som er en øvelse i tungegymnastikk: MG4 Electric Trophy Extended Range.

Bortsett fra Trophy-biten, som vi ikke skjønner et kvidder av, må du ikke å være rakettforsker for å forstå at dreier det seg om en MG4-utgave med mer rekkevidde – 520 kilometer etter WLTP-målestokken, for å være presis.

For å få til dette har kinesiske MG oppgradert batteripakken på denne utgaven til en 77 kWt batteripakke, for øvrig samme størrelse som på Long Range-utgaven av bestselger-SUV-en ZS EV.

Batteriet er det tynneste på markedet, ifølge MG, med en tykkelse på 110 millimeter.

Resultatet er romsligere kupé, mindre luftmotstand og mer rekkevidde.

RASKERE LADING: Kanskje ikke Porsche-fart, men 144 kW makseffekt på hurtiglading er en sterk forbedring fra tidligere MG4-utgaver.

Mer effekt

Der er ikke bare rekkevidde som økes. Trophy Extended Range får en kraftigere elmotor med 250 hestekrefter (opp fra 204) og 100 newtonmeter mer dreiemoment – 350 totalt.

Og selvsagt går 0-100 km/t sprinten noe kjappere: Nå 6,5 sekunder mot tidligere 7,9 sekunder på Luxury-utgaven av MG4.

Dessverre har ikke tillatt tilhengervekt økt og den forblir på 500 kilo, med mulighet for å laste taket med opptil 60 kilo.

LITE FORSKJELL: Utenom litt lakkdetaljer og en matt grønnfarge er det ingen utvendige designforskjeller mellom Xpower og Trophy Extended Range-utgavene av MG4 Electric.

Potensiell prisbombe

MG har heller ikke glemt innsiden, som også har fått et par oppgraderinger.

Mest interessant er en ny intelligent ruteplanlegger som regner ut hvor man trenger å lade underveis. I tillegg får man tre nakkeputer på baksetene.

Ikke kioskveltende nyheter i seg selv, men startprisen, derimot, på 379.000 kroner – den vil nok vekke interessen til mange nordmenn.

RASKESTE MG NOENSINNE: Med 0-100 km/t på 3.8 sekunder og 435 hestekrefter kan det være fristende å oppsøke en bane med den nye MG4 Electric Xpower.

Raskeste MG noensinne

MG4 Electric Xpower heter dagens andre nyhet – og du gjetter helt riktig:

Her snakker vi en skikkelig sportsutgave av MG4 Electric. Vi har tidligere omtalt bilen her:

Xpower har et batteri på 64 kWt som kan hurtiglades på inntil 140 kW.

Men kanskje viktigere: Den har fått en motor til foran. Det betyr firehjulstrekk og mye, mye mer effekt: 435 hestekrefter fordelt på 231 bak og 204 foran.

Og med trekk på alle fire senkes 0-100 km/t helt ned til 3,8 sekunder.

For å håndtere effekten har denne utgaven fått oppgraderte bremser, 25 prosent stivere understell, kraftigere stabiliseringsstag og rekalibrert styring.

I tillegg har MG utviklet dreiemomentstyring på bremsene.

Dette øker bremseeffekt på den innerste hjulet i svinger for bedre grep og styrerespons.

Dessuten er det en elektronisk differensial-sperre på bakhjulene for bedre grep under akselerasjon ut av sving.

SAMME INTERIØR: Interiøret er mer eller mindre likt på de to nye modellene.

908 kroner per, eh, hestekraft

Så hva er prisen på denne moroklumpen?

Faktisk bare 395.900 kroner – eller 908 kroner per hestekraft, om det går an å si det.

Til felles har begge de nye MG4-utgavene at man får sju års nybilgaranti.

Bestillingsmuligheten åpner allerede i morgen, fredag 20. oktober – og de første bilene kan ifølge MG utleveres allerede i desember.

I mellomtiden kan du bruke tiden på å bestemme deg for enten rekkevidde eller hestekrefter.

PS: Elbil.no kommer snart tilbake med en mer detaljert prøvekjøringsrapport om MG4 Electric Xpower, inkludert video.

