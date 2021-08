Håper på smitteøkning etter elbil-turné i Finnmark

I forrige uke gikk folk mann av huse for å prøve elbiler i Finnmark. Nå venter vi bare på at elbilfeberens velkjente smitteeffekt skal slå til for fullt.

NYHETSKOMMENTAR:

Sist uke kjørte vi elbil i Finnmark fra øst til vest, sammen med Finnmark elbilforening og et kobbel av elbilforhandlere. En slags visningsferd for elbil – eller «demonstrasjonstog» om du vil – fra Kirkenes til Alta, med en rekke stopp underveis.

Hvorfor? For å la folk få se på, snakke om og ikke minst prøvekjøre det store mangfoldet av elbiler som finnes i dag.

For i Finnmark er faktisk elbil ikke et like dagligdags syn som det er lenger sør i landet. Og selv om de fleste har sett en, er det veldig mange som aldri har prøvd en.

Eller som du kunne lese her på elbil.no idet vi dro av sted: Legger ut på finnmarksturné fra øst til vest – skal vise at elbil er best.

«Driter vi oss ut nå?»

De sto der allerede.

En helt vanlig familie som trengte bil. To voksne og to barn. Vi hadde annonsert en halvtimes stopp i den lille bygda Tanabru. Ett av fem steder der man kan hurtiglade på den drøyt 30 mil lange turen over Ifjordfjellet fra Vadsø til Lakselv.

De hadde undersøkt og vurdert i månedsvis, og de hadde egentlig også landet og konkludert. De ville ha en Nissan Leaf. Et trygt og godt valg, håpet de.

Men de kjente ingen med elbil. Og til tross for mangfoldige timer med research på internett og vurdering av forskjellige tester, sto de igjen med et avgjørende spørsmål som gjorde at de gang på gang utsatte valget: «Driter vi oss ut nå?»

De kjente altså ingen med elbil. Tenk litt på det. Hvor mange kjenner du?

Til tross for at 58 prosent av nybilkjøperne i Norge så langt i år har valgt elektrisk, må likevel en helt vanlig familie på fire i Øst-Finnmark som vurderer elbil, fortsatt anses som såkalte «early movers».

Det kan være skummelt å være først ute, særlig med en stor vurdering som en ny bil drevet frem av en relativt ny teknologi.

Vi pratet med familien i en halvtime. De fikk prøve et par biler. Så måtte vi videre ut på vidda.

Ishavsveien viser vei

I løpet av få år har elbilistene i Finnmark erfart at endringer kan skje fort når lokale aktører med gjennomslagskraft slår seg sammen.

Siden første halvår i 2020 har 23 nye hurtigladestasjoner blitt oppført i regi av de lokale kraftlagene. Bare to stasjoner ved grensen til Finland og Russland gjenstår før utbyggingen av samarbeidsprosjektet Ishavsveien er ferdigstilt.

Mens vi andre har gått på veggen på hjemmekontor, har Troms og Finnmark gått fra å ha et av landets dårligste ladetilbud til å nå ha det beste ladenettverket i landet, i hvert fall hvis man ser på antall elbiler per hurtiglader.

Hvor smittsom er en elbil?

Er det én ting vi har lært siden mars i fjor, er det hvor avgjørende R-tallet er for videre smitteutvikling.

Er R-tallet over 1 (altså at hver infisert person smitter mer enn én person i gjennomsnitt) får vi en rask og kanskje ukontrollerbar smitteøkning.

Slik er det for elbilutviklingen også. Bortsett fra at her i Elbilforeningen snakker vi gjerne om «naboeffekten» snarere enn «smitteeffekten», og i hvert fall snarere enn om «elbilismens R-tall».

Hvert år gjennomfører Norsk elbilforening undersøkelsen «Elbilisten», der vi spør norske elbilister om nesten alt mulig elbilrelatert. I årets undersøkelse svarte over 15.000 elbilister at venner/familie eller bekjente var den nest viktigste kilden til informasjon ved elbilkjøp.

Fra tid til annen har vi også stilt spørsmålet: «Hvor mange i din omgangskrets vil du tro at du har inspirert til å kjøpe elbil?». Svarene fra i fjor indikerer at hver elbilist har inspirert 2,39 personer til å kjøpe elbil.

Vi kan altså si at vi har et R-tall på hele 2,39 for elbilutviklingen i Norge.

Bør droppe smitteverntiltak

Dagen etter møtet med småbarnsfamilien i Tanabru, tikket det inn en melding til Finnmark elbilforening.

Etter møtet med erfarne elbilister hadde de endelig blitt trygge på valget sitt og ringt bilforhandleren og sagt: «Vi tar den. Vi går for elbil».

Kanskje denne familien er «patient zero» i sin omgangskrets, og kanskje vil de i løpet av kort tid ha overbevist over to personer til å velge elektrisk neste gang de bytter bil.

Disse igjen vil igjen i snitt overbevise minst to hver.

På bakgrunn av hvor mange som dukket opp på alle våre stoppesteder mellom Kirkenes og Alta, vil det fort bli mange omgangskretser i Nord som snart ser sine første elbiler.

Klimaet trenger elbilfeberen

Dette bekreftes også av salgstallene: I første halvår i 2020 var elbilandelen i nybilsalget i Finnmark på 15 prosent. Så kom laderne og bilene, og resultatet er så langt i år er en elektrisk markedsandel som har steget til 34 prosent.

Med et R-tall på 2,39 kan vi vente oss en ytterligere og forhåpentlig dramatisk vekst over hele den nordligste delen av landet vårt.

I hvert fall så lenge myndighetene unngår å innføre effektive smitteverntiltak som moms og andre avgifter for elbiler, helt til mange nok er smittet og elbilene er billige nok til å konkurrere på egne hjul.

For i dette tilfellet trenger vi faktisk økt smitte og høyest mulig R-tall. Klimaet trenger elbilfeberen for å dempe sin egen feber, siden fossilalternativet er så mye verre, og det neppe er realistisk at folk slutter å kjøre bil.

Derfor er det godt nytt dersom smittesporerne får fullt opp med å registrere stadig nye elbiltilfeller i Finnmark fremover.