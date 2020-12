Polestar 2 kåret til årets bil i Norge

Og i år var det rekordmange elbiler blant de ti nominerte – og bare én ren fossilbil.

Helt på topp kom altså Polestar 2, som dermed avløser fjorårets vinner, Tesla Model 3, som den svensk-kinesiske nykommeren – og nå altså offisielt årets bil i Norge 2021 – anses for å være den nærmeste konkurrenten av. Her kan du lese hva Polestar-sjefen i Norge ganske overraskende sa om nettopp konkurransen med Tesla da vi intervjuet ham i vår, og her kan du lese Elbilforeningens grundige test av Polestar 2 tidligere i høst.

På de to påfølgende pallplassene i kåringen finner vi Porsche Taycan, som vi også testet tidligere i år, og BMW iX3, som vi nettopp foretok en uhøytidelig «tyvstart»-duelltest med, mot den nylig lanserte utgaven av Jaguar I-Pace med litt mindre motorkraft.

– Storeslem til elbiler

Jurymedlem og bilekspert Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening er imponert over elbilandelen blant de ti nominerte i «Årets bil»-kåringen:

– Sju helelektriske er ny rekord, med to ladbare og én fossil som de to siste. Fossilbilen hadde dessuten røket dersom Volvo hadde rukket å møte opp med sin XC40 P8 Electric. I praksis er det storeslem til elbilen, fastslår Frydenlund.

Det er Dagbladet og Dinside som står bak den årlige bilkåringen, der leserne først stemmer, noe som så følges opp med ekspertjuryens dom, blant annet basert på folkets mening.

Elbil ble årets bil for sjuende gang

Det er faktisk sjuende gang en elbil kåres til årets bil i Norge. Her er de seks tidligere vinnerne:

Norsk elbilforening har helt siden 2016-kåringen vært representert i Årets bil-juryen ved Ståle Frydenlund. For hans del var det ingen tvil om hvem som måtte stikke av med seieren i år:

– Nei, det måtte bli Polestar 2, til tross for at det har vært enkelte utfordringer med modellen i starten. Jeg legger til grunn at de blir tatt hånd om, begynner Frydenlund.

– Grunnen til at modellen er min favoritt, er kombinasjonen av pris, praktiske egenskaper, firehjulsdrift, rekkevidde og kjøreglede. Ikke minst imponerte den med både trygge og underholdende kjøreegenskaper på Rudskogen, utdyper han.

Hver av de åtte jurymedlemmene måtte på forhånd liste opp sine tre personlige favoritter før juryens samlede dom kunne felles.

Tett mellom BMW og MG

Elbilforeningens Ståle Frydenlund hadde – kanskje ikke helt uventet – elbiler også på sin egen andre- og tredjeplass.

– Porsche Taycan var bankers på andreplass. Hovedgrunnen til at den ikke gikk til topps, for min del, er pris. Dette er ikke en bil for folk flest, men det skal sannelig godt gjøres å finne en bedre bil å kjøre – uansett drivlinje.

Frydenlund mener Taycan er et godt bevis på at elbil inntar alle deler av bilisme, også den tradisjonelle.

– Taycan er rett og slett en rå sportsbil, og den er det uten eksosutslipp, sier Frydenlund, som mener denne bilen er som skapt for banekjøring.

Å bestemme seg for tredjeplassen var for Frydenlund mer vrient.

– For meg sto det mellom MG ZS EV, først og fremst fordi den gir mye bil for pengene, og BMW iX3. Sistnevnte imponerte under banekjøringen, og viste at den kan by på kjøreunderholdning i tillegg til stødig oppførsel generelt. Til slutt falt valget på MG-en, på grunn av prisen.

Elektrisk seier også på sjarmøretappen

I tilleggskategorien for verstingbiler stilte dessuten Taycan sammen med fossile Aston Martin DBX og den ladbare hybridcoupeen Polestar 1.

– Til tross for at briten både er en heftig og begeistrende SUV – utstyrt med en tørst V8-bensinmotor – og Polestar 1 er noe av det peneste på fire hjul i min bok, tok Taycan førsteplassen også her. Slett ikke overraskende for min del, som hadde den på førsteplass her, men det sier noe om hvor langt elbilen er kommet.

«Årets bil» kåres ut fra følgende kriterier:

Passiv og aktiv sikkerhet

Pris, økonomi og pålitelighet

Kjøreegenskaper, praktisk bruk og komfort

Design

Resultatet av leseravstemningen

