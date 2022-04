Faceilift: Polestar 2: Polestar 2 med klimafacelift

FORSIKTIG FACELIFT: Det er få forandringer utvendig, men mindre klimaavtrykk, andre materialer og sprekere Performance-utgave er noen av nyhetene. Her ser du den nye felgen, laget med fornybar energi.

Karbonavtrykket per bil reduseres med 1350 kilo. I tillegg får Polestar 2 økt batterikapasitet, raskere hurtiglading, nye fargevalg og materialer i interiøret og bedre sporing av materialene.

Det er vanlig med en liten facelift eller to i løpet av en bilmodells leveår. Man får gjerne designendringer og oppdatert utstyr innvendig etter tre-fire år.

Polestar tenker litt annerledes.

– I bilindustrien er det vanlig med programmer for produktoptimalisering, men hos Polestar har vi en utvidet tilnærming, der disse kombineres med klimagassreduserende programmer, sier Frederika Klarén, sjef for bærekraft i Polestar i en pressemelding.

Sjefen i Polestar, Thomas Ingenlath fortsetter.

– Vi har revidert materialer og prosesser som inngår i produksjonen av Polestar 2, og introduserer oppdateringer som reduserer klimaavtrykket og forbedrer materialsporbarheten.

Tydeliggjøring av klimaavtrykk er blitt en kampsak for Polestar, noe Ingenlath også var tydelig på i dette intervjuet under Oslo EV Summit i fjor.

Lengre rekkevidde

Det kommer andre endringer også. Batteriet i Polestar 2 Standard range Single motor har forbedret cellekjemi med høyere kapasitet (fra 64 til 69 kWh). Dette gir økt rekkevidde (fra 420 til 474 km WLTP), raskere lading (nå opptil 130 kW DC) og høyere motoreffekt (fra 165 til 170 kW).

Aluminiumbunnplaten som bærer batterihuset, som finnes i alle versjoner, vil ha en reduksjon i karbonavtrykk på 750 kilo per bil, som følge av beslutningen om at denne komponenten skal produseres av aluminium kjøpt fra smelteverk som bruker fornybar energi.

Felgene erstattes med lavkarbonaluminium som også produseres ved bruk av fornybar energi og senker karbonavtrykket med 600 kilo. Til sammen gir nye leverandører en reduksjon på omtrent 1350 kilo per bil.

Både standardfelgene på 19-tommer og de valgfrie 20-tommer felgene har forøvrig fått nytt design

Performance blir sprekere

Programvareoppgraderingen som øker motoreffekten til maks 350 kW og 680 Nm er nå endelig inkludert i Performance-pakken

Varmepumpen som er inkludert i Plus-pakken har forbedringer som utvider optimalt temperaturintervall til mellom -7°C og 25°C

Den får et pollenfilter og en oppgradert innvendig luftkvalitetssensor som måler svevestøv i luften utvendig, og gjør forbedringer for luftkvaliteten i kupéen, via en ny app i bilens infotainmentsystem.

Interiøret får et oppsving også. En rekke farger og materialer blir erstattet med andre, samtlige mer miljøvennlige.

Bestiller du bil nå, får du alle oppdateringene og du kan forvente å få bilen i september. Prisene starter på 369.000 kroner.

