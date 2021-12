Ta en sniktitt Slik blir Polestar 3

SVÆRING: Amerikanerne er sugne på store SUV-er. Polestar 3 skal produseres i Charleston i Sør-Carolina, sammen med Volvo XC90. Amerikanerne får biler allerede neste år.

Her er første arrangerte «spionfoto» av Polestar 3, en svær SUV som skal bygges i USA.

Polestar 3 skal produseres på Volvo-konsernets nye SPA2-plattform, som også vil brukes på Volvos nye generasjon XC90. Det er med andre ord ikke en dedikert elbilplattform, siden XC90 etter planen også kommer med hybrid drivlinje.

FORBILDET: Frontlyktene og lav front hentes herfra.

Eksakt hvor stor den blir, vet vi ikke ennå, men den skal sikte seg inn blant de store, som Audi e-tron, BMW iX og Tesla Model X.

Med det begrensede utvalget som tross alt er på elbiler enn så lenge, vil selvsagt Jaguar I-Pace og Mercedes-Benz EQC også være konkurrenter. Med produksjon i USA, blir Polestar et globalt merke. Hovedkvarteret er derimot i hjertet av Volvo-land, på Torslanda utenfor Gøteborg.

USA først

– Polestar 3 vil bygges i USA for amerikanske kunder, sier Polestar-sjefen Thomas Ingenlath. Modellens viktigste marked blir trolig «over there», selv om også det kinesiske markedet er glade i store SUV-er.

Men: Polestar sier det vil bli en global lansering, også. Derfor blir bilen også bygget i Kina, og det er visstnok disse bilene som etter hvert kommer på det europeiske markedet.

DRØYT: Vi vet foreløpig ingenting om hekken på Polestar 3. Polestar 5 som kommer i 2024 vil i allefall få en hekk inspirert av Precept.

Sportslig og aerodynamisk

Polestar beskriver modellen som «aerodynamisk elektrisk performance SUV»

Bilen ser ut til å være produksjonsklar og får en front ikke helt ulik dagens Polestar 2, frontlykter inspirert fra Precept, ordinære speil, høy vinduslinje og en et muskuløst hofteparti over bakhjula. Det ser også ut til at den får skjulte dørhåndtak. Hvor mye effekt vi får, er ikke bekreftet, men den hopper inn i et kobbel med superraske store SUV-er, med Model X Plaid i toppen.

FØRSTE TITT: Vi har tidligere blitt servert denne teaseren. Her ser vi klart og tydelig siluetten.

Maximilian Missoni, sjefsdesigneren til Polestar, har tidligere fortalt at Polestar 3 blir sterkt inspirert av Precepts interiør, og det blir enklet og luftig. Trolig blir det et horisontalt dashbord med en stor frittstående skjerm i høydeformat og en liten skjerm på rattstammen.

Material- og fargevalg blir nok ikke helt ulikt det man ser i Volvo i dag. Regn med at du kan velge mellom resirkulerte materialer i interiøret.

RENT: Helt nytt, men Typisk Volvo/Polestar. Enkelt, dyre materialer og enkel design på det digitale. Skal vi tro konseptet, erstattes rattknappene av berøringsflater.

Selvkjørende på motorvei

USA har som kjent litt friere regler for selvkjøring enn i Europa. Tesla har jo kjørt selv i årevis. Polestar vil også tilby avansert førerassistanse, inkludert autonom mototveikjøring med LiDAR sensor fra Luminar. Det blir så vidt vi vet den første produkjsonsbilen med LiDAR-styrt førerassistent.

Vil tidoble salget på tre år

Polestar vil framover presentere en modell hvert år. Først kommer den store SUVen Polestar 3, neste ut er en mindre SUV Polestar 4 og deretter Precept som kommer som Polestar 5. Med disse modellene er målet å tidoble salgsvolumet innen 2025, fra dagens 29.000 biler til 290.000 globalt.

