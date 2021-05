Prisene presses: Nå kan du gjøre et elbil-kupp

Hyundai ned 70.000, Tesla ned 50.000, Nissan ned 48.000, Renault ned 45.000 og VW ned 28.000 kroner. Konkurransen er stor - og nå kan du nyte godt av priskrigen.

Har du 300.000 kroner å bruke på bil, er det etter hvert mange elektriske å velge mellom. Slenger du på 100.000 kroner til, får du nå spreke og velutstyrte familiebiler.

Det er ikke mange årene siden vi så lange ventelister på nye elbiler, selv på modeller som hadde stått og støvet ned i salgshallene når det var fossilmotorer i dem. Mange modeller har nytt godt av få aktører i markedet og gode prismarginer. Den tiden er over.

Mer rekkevidde for pengene

Nå er situasjonen en helt annen. Stadig flere nye modeller har kommet og markedet tilspisser seg. Det gir seg utslag i kortere ventetider og lavere priser. Nå er det mer enn rekkevidde som teller når vi skal kjøpe bil. Det har resultert i priskrig.

Bertel O. Steen har priset både Peugeot, Opel og ikke minst Citroën svært aggressivt. Alle modeller er mulig å få under 300.000 kroner.

Det gjør at flere konkurrenter som har hatt gode marginer de siste årene, setter prisene ned for å matche nykommerne. Noen til dels kraftig. Det gjør at mange fortsatt selger bra.

Her er de beste tilbudene nå

VW ID.3 ned 28.000 kroner

VW ID.3 har fått en pangstart både med ID.3 og ID4. Sistnevnte ble faktisk den mest solgte bilen i april i år. ID.3 har også solgt bra hittil i år, selv om året startet trått fordi man ikke hadde biler. Likevel velger Harald A. Møller å sette ned prisen med mellom 22.000 og 28.000 kroner på ID.3, avhengig av modell.

Pris fra: 283.580 kroner

Effekt: 150 hk

Rekkevidde: 350 km

Bagasjerom: 385 liter

Nissan Leaf ned 48.000 kroner

Nissan Leaf i generasjon 2 er en svært populær bil i Norge. Den har god plass og stort bagasjerom. Begge generasjonene har gradvis fått større batteripakker og dermed bedre rekkevidde, samtidig som prisene er blitt korrigert hele veien. Derfor er den fortsatt aktuell for mange. Toppmodellen Leaf e+ med batteri på 62 kWh kostet over 400.000 kroner da den ble lansert. Leaf gir nå kundene en fordel på 48.000 kroner.

– Leaf har solgt veldig godt og har trofaste kunder som kommer tilbake. Men konkurransen har blitt hardere, så vi korrigerer oss mot konkurrentene, sier kommunikasjonssjef i Nissan Nordic, Knut Arne Marcussen.

Pris fra: 297.100 kroner

Effekt: 215 hk

Rekkevidde:385 km

Bagasjerom: 420 liter

Hyundai Kona for 299.900 kroner

Kona har blitt solgt med batteripakke på 64 kWt i Norge frem til nå, og dyreste modell kostet frem til i februar 400.900 kroner. Nå får du Long Range i forskjellige utgaver fra 330.900 til 380.900 kroner. Nå er den også tilgjengelig i en Standard Range-utgave med kortere rekkevidde og batteri på 39,3 kWh. Prisen da er på hyggelige 299.900 kroner.

– Vi introduserte Standard Range med mindre batteripakke i forbindelse med at Kona kom med facelift. I begynnelsen valgte vi å fokusere på rekkevidde – basert på hva folk satte seg opp på liste for å ville kjøpe. Men nå er det riktig å komme med denne, forteller markedsdirektør i Hyundai, Christian Stenbo.

Pris fra: 299.900 kroner

Effekt: 136 hk

Rekkevidde: 305 km

Bagasjerom: 332 liter

Hyundai Ioniq ned 44.000 kroner

Hyundai Ioniq vant blant annet kåringen Årets Bil i Norge da den ble presentert, men har blitt litt glemt blant elbilene, til tross for at den har mye av det vi ønsker i en elbil. Den romslige kombien er nå ute i en kampanje for 299.900 kroner med både skinn og soltak. Den kostet tidligere 343.900 kroner.

Pris fra: 277.000 kroner

Effekt: 136 hk

Rekkevidde: 311 km

Bagasjerom: 350 liter

Polestar 2 for 389.000 kroner

Polestar 2 har til nå bare vært tilgjengelig i en fullutrustet topputgave, der eneste tilvalg er en Performance-pakke. Nylig ble drømmebilen for mange lansert i to rimeligere utgaver med mindre effekt og kun forhjulsdrift. Den billigste av dem koster fra 389.000 kroner. De fleste kjøper riktignok et par fristende tilleggspakker som gjør at den runder 400.000 med god margin, men likevel er dette drøm som plutselig blir litt mer oppnåelig for mange.

Pris fra: 389.000 kroner

Effekt: 224 hk

Rekkevidde: 420 km

Bagasjerom: 405 liter

Tesla ned 50.000 kroner

To dager etter at Polestar lanserte sine to rimeligere versjoner, svarte Tesla med å sette ned sin rimeligste Model 3, Standard Range plus, fra 399.000 til 349.000 kroner. Den bakhjulsdrevne versjonen har 306 hk, og den har fått varmepumpe og varme i rattet som standardutstyr. Det gjør den til den desidert sprekeste bilen du får tak i under 350.000 kroner.

– Standard Range har fått et markant oppsving etter at vi satte ned prisen, forteller Nora Wisløff Egernæs, kommunikasjonsassistent hos Tesla.

Pris fra: 349.000 kroner

Effekt: 306 hk

Rekkevidde 448 km

Bagasjerom: 425 liter

Renault Zoe ned 45.000 kroner

Renault gir deg et kupp på elbilen som allerede gir deg lengst rekkevidde for pengene. De har satt ned prisen på bilen med 45.000 kroner i et begrenset antall. Prisen for billigste utgave er nå 239.900 kroner. Den kostet tidligere 284.900 kroner.

Pris fra: 239.900 kroner

Effekt: 108 hk

Rekkevidde: 395 km

Bagasjerom: 338 liter

