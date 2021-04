ID.4 GTX og Hyundai Ioniq 5: Sjekk prisene på disse nye Norgesfavorittene

Har du vel 450.000 kroner å bruke på ny elbil, blir valget enda vanskeligere med disse to.

Det begynner å bli svært så mange nye elbiler å velge mellom om du har rundt en halv million i madrassen. Spesielt i klassen vi nordmenn vil ha: Det betyr romslig familiebil med stort bagasjerom, firehjulsdrift og mulighet for hengerfest og taklast.

Skoda Enyaq, Polestar 2, Volvo XC40 Recharge, Ford Mach-E, Kia EV6, Audi Q4 e-tron er alle biler mange har rushet til for å skrive under på.

Og det er før Tesla Kommer med sin Model Y, før MG Marvel R kommer til landet, før BYD og NIO er på banen – og ikke minst før Toyota dukker opp med sin helt nye mellomklasse-SUV Bz4X.

Nå er to nye biler i dette segmentet bestillingsklare. Begge med stor kapasitet og til nesten identisk pris.

Sporty VW ID.4 GTX

ID.4 GTX er det nye flaggskipet i Volkswagens norske elbil-familie. Vi snakker altså om en slags GTI-versjon av den nye SUV’en. Og Volkswagen hevder at den skal gi samme sportslige følelse som GTI og GTE-utgavene.

Den får det største batteriet, som gir 77 kWt netto. Det skal gi en rekkevidde på inntil 475 kilometer (WLTP).

ID.4 GTX kan ta imot 11 kW ved AC-lading (hjemmelading) og hurtiglades med en maksimal ladeeffekt på 125 kW. Det skal gjøre det mulig å tanke opp 30 mil på 30 minutter under ideelle forhold.

Den har to motorer, som gir firehjulsdrift. Samlet yter disse motorene 299 hester. 0-100 går unna på 6,2 sekunder,\ og toppfarten er 180 km/t.

Toppmodellen GTX har 20-tommers hjul som standard, men kan leveres med 21-tommers felger, som har fått det kledelig norske navnet «Narvik». Bakkeklaringen er for øvrig på 17 cm.

LED Matrix-frontlykter er standard. Hver modul består av 18 LED-dioder, som kan dimmes individuelt. Når lysene er slått på, bidrar også LED-stripen mellom frontlyktene til særpreget. Bak gir «3D LED»-lyktene med 9 fiberoptiske elementer bremselys i X-form og dynamiske blinklys. En rød LED-stripe binder sammen baklyktene.

Hengervekt på 1200 kilo

På GTX-utgaven har karosseriet flere lakkerte detaljer enn utgavene med bakhjulsdrift. Takrails og bakspoiler er i sort, mens takrammen er i høyglans antrasitt. Grillen foran er i sort høyglans. Den bakre støtfangeren har et nytt design, med diffusor i såkalt «Galvano Gray». ID.4 GTX kan også leveres i den nye rødfargen «Kings Red Metallic».

Plassforholdene er de samme som i bakhjulstrekkeren. Det vil si et bagasjerom som sluker 543 liter, eller 1.575 liter ved å legge ned bakseteryggen. Tillatt tilhengervekt er økt til 1200 kg.

Så var det prisen, da: Den starter på 459.900 kroner.

Da få du altså LED Matrix frontlykter, 20’’ lettmetallfelger, metallic lakk, navigasjon, varmepumpe, oppvarmet mulitifunksjonsratt, adaptiv cruisekontroll, Lane assist og parkeringssensorer foran og bak som standard.

Plasskongen Hyundai Ioniq 5

En av VW ID.4 GTX aller største konkurrenter blir nye Hyundai Ioniq 5, som kan by på romslige mål, rask lading og en rekkevidde på inntil 481 kilometer.

Prisen starter på omtrent det samme, men her må du punge ut 30.000 kroner ekstra for firehjulsdrift.

Long Range RWD Premium: 464 000 kroner + levering.

Long Range AWD Premium: 494 000 kroner + levering.

Når det er sagt, så er omtrent alt som finnes av utstyr inkludert i prisen.

Men ikke minst; For de 30.000 kronene du eventuelt legger inn for å få firehjulsdrift, får du også vesentlig mer power: Fra 217 hester og 350 Nm til 305 hestekrefter og 605 Nm for utgaven med AWD.

0-100 km/t går unna på henholdsvis 7,4 og 5,2 sekunder.

– Fra start kommer Ioniq 5 med Premium utstyrsnivå som standard og Long Range-batteripakken, sier produkt- og PR-sjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Motor Norway.

Det betyr at her trenger du ikke å ta stilling til alt mulig i ekstrautstyrslista. De eneste tilvalgene er oppgradering fra 19- til 20-toms felger (5000 kr ekstra), et heldekkende Vision Roof-glasstak til 15.000 kroner og metallic eller matt lakk til henholdsvis 6.900 eller 9.900 kroner.

– Dette er en stor familiebil i det typiske familie-SUV, eller crossoversegmentet. Utvendig er bilen blant de største i klassen, og innvendig sprenger den grenser med sin smarte utforming og enorme akselavstand. Dermed er den romslig som en bil i D-segmentet, sier Knudsen.

Inne i bilen er det et helt flatt gulv, midtkonsollen er flyttbar og baksetet kan skyves 20 centimeter i 40/60-deling.

Samlet bagasjeplass er 584 liter for bilen med bakhjulstrekk, mens for utgaven med firehjulsdrift er det 551 liter med baksetene i bakerste posisjon. Begge målene inkluderer en liten frunk foran. Denne er på henholdsvis 57 eller 24 liter.

Lader raskt

Ioniq 5 er klar for lading på både 800- og 400 volt-system, og kan lades fra 10 til 80 prosent på under 18 minutter. Det betyr i praksis 10 mils rekkevidde på under fem minutter under ideelle forhold.

Men strømmen kan gå motsatt, også. For med V2L (Vehicle to Load) kan batteripakken drive de aller fleste 220V-apparater med strøm fra bilens batteri. Bilen er utstyrt med slike V2L-kontakter både innvendig og utvendig.

Ioniq 5 har en rekkevidde på inntil 481 kilometer med bakhjulstrekk og inntil 460 kilometer som firehjulstrekker.

Og om du vil koble på campingvogna, så kan begge utgavene trekke tilhenger på 1.600 kilo.

