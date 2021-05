Nybilsalget i april: ID.4 suverent mest solgte elbil

54,9 prosent valgte elbil i april. – For dårlig, mener Elbilforeningens Christina Bu. Hun klandrer næringslivet for å være for slappe og politikerne for å tillate fossilsmutthull i avgiftssystemet.

Ferske tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) viser at elbilbilandelen i nybilsalget i april var på 54,9 prosent, som er en oppgang fra 49,4 prosent samme måned i fjor.

Likevel utgjør andelen en nedgang på en drøy prosent fra forrige måned. Elbilandelen så langt i år ligger etter apriltallene på 53,3 prosent.

Ikke imponert av politikerne

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening mener utviklingen går for sakte.

– Her må vi få opp farten. Og det hjelper ikke at politikerne er mer opptatt av å fase inn moms på elbiler i 2022 enn av hvordan vi skal lykkes med et utslippsfritt nybilsalg i 2025. De må ta innover seg at vi bør passere 60 prosent elbilandel i år om vi skal være i rute for å nå 2025-målet, sier Bu.

Flere partier har foreslått innfasing av avgift på elbil den siste tiden, og sist ute var Arbeiderpartiet som nylig varslet at de går inn for toppmoms fra 2022.

Elbilandelen 74 prosent blant privatpersoner

Elbilforeningen og Bu ber politikerne analysere salgsutviklingen nærmere før slike endringer vurderes.

Ser man nærmere på tallene viser det seg at elbilandelen er over 74 prosent på biler kjøpt av privatpersoner, mens i næring- og leasingmarkedet ligger den på kun på 38 prosent.

– Her ser vi helt tydelig at det er firmaer, og ikke privatpersoner, som bremser elbilsuksessen. Politikerne har bestemt at velger du elbil uten utslipp, får du avgiftsfritak. Mindre forståelig er det at biler med utslipp som leases, også slipper unna en stor del av avgiftene, sier Bu.

– Leasingskattehullet må tettes

Christina Bu mener salgstallene vi ser nå er et resultat av den avgiftspolitikken, og har en oppfordring til landets politikere:

– I stedet for å fokusere på hvor raskt elbilfordelene skal fases inn, burde heller elbilpolitikken styrkes der det trengs. Skattehullet i leasingmarkedet må tettes. Leasingbiler betaler i praksis kun omlag halv moms, sier Bu.

1824 ID.4 i april

I april ble det for øvrig registrert i overkant av 7200 elektriske personbiler i Norge, og nesten 700 elektriske varebiler.

Ser vi mer spesifikt på tallene fra OFV, ser vi at samlede bilsalget har steget med 77,3 prosent sammenlignet med april i fjor, som riktignok var en spesiell måned.

Årets apriltall viser også med all tydelighet at Volkswagens ID.4 nå har kommet for fullt i Norge.

Fra å ha debutert som den tredje mest solgte bilen i Norge da den kom markedet litt ut i mars, topper den nå – ikke helt uventet – nybilsregistreringen for april med 1824 solgte eksemplarer.

I mars var nemlig Tesla Model 3 nesten litt oppskriftsmessig tilbake i toppen, siden de har tradisjon for å få ut store mengder biler mot slutten av hvert kvartal, godt hjulpet av at de fortsatt kjører på med 0,25 prosent rente-kampanjen som de tidligere annonserte skulle ta slutt ved utgangen av 2020.

For et par uker siden ble det også klart at de kutter prisen på innstegsmodellen av Model 3 med 50.000 kroner, men effekten av dette har neppe rukket få konsekvenser for apriltallene fra OFV.

Fakta om bilsalget i april

Elbilandel: 54,9 %

Elbilandel, privatkjøp: 73,7 %

Elbilandel, næring: 38,2 %

Andel, ladbar hybrid: 25,2 %

Mest solgte elbilmodeller

Volkswagen ID.4: 1824

Audi e-tron: 657

Volvo XC40 (elektrisk): 626

Elbilandelen fordelt på fylker :