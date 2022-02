Tesla granskes i USA: Rapporterer om Model 3 og Model Y som fantombremser

UNDER LUPEN: Den siste granskningen omfatter Tesla Model Y (bildet) og Model 3 fra 2021 og 2022.

Bilene bråbremser i høye hastigheter og skaper farlige situasjoner.

The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA har innledet en føderal granskning etter at 354 Tesla-eiere har meldt inn tilfeller av såkalt fantombremsing. Det vil si at bilens nødbremsesystem aktiveres når trafikken flyter som normalt og uten at det dukker opp hindringer i veien.

Systemet skal finnes i tilsammen 416.000 Tesla Model 3 og Model Y fra årene 2021 og 2022 i USA, skriver CNBC.

I en av klagene NHTSA har mottatt, datert 14. juni 2021, sier en Model 3-eier i Victoria, Texas, at bilen bråbremser uten forvarsel eller provokasjon når cruise control er aktivert hver gang en semitrailer dukker opp i påkjøringsfeltet eller på firefelts motorvei. Resultatet er at bilen senker farten fra 120 til 65 kilometer i timen i løpet av få sekunder.

«Jeg har nesten blitt påkjørt bakfra når det skjer. Jeg har tatt opp disse hendelsene, rapportert dem til Tesla, fåt bilen diagnostisert, og de har ikke noe svar utover å antyde at dette er slikt som kan skje fra tid til annen. Sånn skal det ikke være. DET ER ET FARLIG PROBLEM som kan lede til en ulykke som forårsaker alvorlig skade», skriver innsenderen.

Vi har spurt Tesla Norge om de kjenner til lignende hendelser her til lands, men de ønsker ikke å kommentere denne saken.

Tesla har kalt tilbake biler ti ganger i USA bare i løpet av de siste månedene, ifølge NHTSAs nettsider.

Selskapets aksje falt over fire prosent torsdag da nyheten om den siste granskningen ble kjent.

