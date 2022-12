Norge fikk 1.500 nye hurtigladere i 2022: Rekordrask utbygging av hurtigladere

PEKER PÅ FLASKEHALSER: – Det er viktig at de private ladeselskapene fortsetter å bygge ut hurtigladere i høyt tempo, men for å få god nok kapasitet, må enkelte flaskehalser i strømnettet fjernes, sier Christina Bu i Norsk elbilforening. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Nå er det over 5.600 hurtigladere i Norge.

– Dette er godt nytt på tampen av året, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Men hun minner om at utbyggingen av hurtigladere må holde tritt med elbilveksten.

Norge bør ha 9.000 hurtigladere i 2025 og 11.000 i 2030, ifølge kunnskapsgrunnlaget til regjeringens nye ladestrategi.

Den 21. desember telte vi helt nøyaktig 5.631 hurtigladere i Norge.

Det betyr én hurtiglader per 106 elbiler.

Nesten dobbelt så mange som i fjor

Utbyggingen av hurtigladere i året vi snart har lagt bak oss, har skjedd i rekordfart.

Ved årsslutt i 2021 var tallet 4.137, altså har økningen vært på hele 1.494 hurtigladere.

Til sammenligning ble det bygget 853 nye hurtigladere i hele 2021.

– I fjor var jeg litt bekymret, men nå er vi på rett vei, sier Christina Bu.

Hun er likevel opptatt av at verken ladebransjen, kommunene eller staten kan tillate seg å sove i timen nå.

– Det er viktig at de private ladeselskapene fortsetter å bygge ut hurtigladere i høyt tempo, men for å få god nok kapasitet, må enkelte flaskehalser i strømnettet fjernes, påpeker hun.

Lang saksbehandlingstid i både kommuner og hos nettselskap, forsinker utbyggingstakten.

– Det må rett og slett gå kortere tid fra behovet oppstår til hurtigladeren er på plass, sier Bu.

Tre ting som må til

Bu peker på tre faktorer for at vi skal få et fortsatt løft i havn for hurtigladerutbyggingen i Norge:

Utbygging av hurtigladere må fortsette i høyt tempo, og for å få til dette må det offentlige bidra med tilgang til nødvendig strøm og areal.

Ladeselskapene må sørge for at laderne virker. Tall fra spørreundersøkelsen Elbilisten 2022 viser at så mye som 85 prosent av norske elbilister har opplevd at hurtigladere ikke virker når de skal lade.

Enklere betalingsløsninger må på plass snarest. Tall fra Elbilisten 2022 viser at åtte av ti elbilister mener man bør kunne betale med betalingskort direkte på laderen.

Flest hurtigladere i Viken

Viken er fylket med flest hurtigladere.

Her kan 1.458 elbiler hurtiglade samtidig. Innlandet og Vestlandet tar andre- og tredjeplassen, med henholdsvis 881 og 735 hurtigladere.