Jeep Avenger blir tidenes billigste Jeep? Så mye vil «årets bil i Europa» koste i Norge

ELEKTRISK: For første gang kan du kjøpe en helelektrisk Jeep. Og prisen gjør at merket endelig kan lykkes i Norge.

I dag slapp Jeep de norske prisene på sin elektriske modell Avenger. Og prisen er såpass lav at modellen fort kan bli en salgsvinner her hjemme.

Amerikanske Jeep har vært synonymt med avgiftsfiendtlige modeller i nær sagt all tid.

Nå kommer derimot lille Avenger, en skikkelig kompakt SUV på litt over fire meter, til en svært hyggelig pris.

KOMPAKT: Størrelsesmessig kan den sammenlignes med den småtøffe konsernsøsteren Opel Mokka, men utseendet er langt mer terrengfokusert, og rent subjektivt mer vellykket.

Her er prisene:

Jeep Avenger Longitude: 328.900 kroner

Jeep Avenger Altitude: 358.900 kroner

Jeep Avenger Summit: 378.900 kroner

Prisene over inkluderer ikke frakt og levering.

Allerede fra innstegsmodellen Longitude skal denne bilen være meget godt utstyrt, med avanserte førerstøttesystemer, Hill Descent Control og Jeep Selec-Terrain.

Trådløs Apple Carplay og Android Auto er også på plass, sammen med nøkkelløs start og en ombordlader på 11 kilowatt.

Nye Jeep Avenger skal etter planen være på plass hos forhandlerne nærmere sommeren.

– Vendepunkt for merket

Dette er selvfølgelig en elbil. Den første i Jeeps historie, og den er strengt tatt ikke bygget i USA heller, men i Europa, for det europeiske markedet.

Avenger er bygget på den kompakte kombinerte el-/fossil-plattformen som vi ser en rekke andre biler på om dagen.

Tidligere i år gikk modellen helt til topps i den gjeve europeiske «Car of the Year»-kåringen:

Med en lengde på litt over fire meter, er Jeep Avenger en kompakt SUV som posisjonerer seg i det raskt voksende B-SUV-segmentet.

– Vår nye Jeep Avenger representerer et viktig vendepunkt for merket, og er den første av en portefølje av helt nye elektriske Jeep-modeller som blir introdusert i Europa. Bilen er skreddersydd for det norske markedet, med egenskaper som bringer noe helt nytt inn i denne klassen, sier Shant Håndstad i en pressemelding.

Han er merkesjef for Jeep hos importør Bertel O. Steen.

Jeep-light

Avenger holder neppe følge med Jeep Wrangler Rubicon i terrengeløypa.

Faktisk fås den (kremt) bare som forhjulstrekker fra start.

Kombinasjonen av korte overheng og store hjul, skal gi Avenger den beste bakkeklaringen i segmentet med sine 20 centimeter.

Og som kjent kan man komme langt med fart, mot og litt ekstra bakkeklaring.

Mange kjøremoduser

Føreren kan velge mellom «Normal» for hverdagskjøring; «Eco» for å øke rekkevidden eller «Sport» for mer kjøreglede.

ENKELT: Man har ikke gått like langt som Peugeot, som har sin 3D-design på toppmodellene. Her går man for den litt røffere og enklere stilen.

«Snow» gir maksimal trekkraft på isete veier eller stier, «Mud» skal gi deg bedre grep på gjørmete hytteveier, mens «Sand» angivelig gir deg ekstra grep på løst underlag.

Hvordan forskjellen blir i praksis, gjenstår å teste ut i praksis for vår del, men snømoduset hjalp i hvert fall ikke stort for bilene vi testet det på her.

Med en angrepsvinkel på 20 grader, og en utkjøringsvinkel på 32 grader, har du muligheter til å komme deg frem både i byen og i skauen uten å ødelegge karosseriet.

JEEP-DNA: Bakfra kunne det vært hva som helst, men logoen og designelementer fra Wrangler i lyktene skal sikre kjennskapet.

Avenger har en elektrisk rekkevidde på opptil 400 km (WLTP) takket være en helt ny 400-volts elektrisk motor med 156 hestekrefter (115 kilowatt) og 260 Newtonmeter dreiemoment som henter energien fra et 54 kWt batteri.

STILIG: Interiøret domineres av mange rom å legge fra seg ting i, og elementer av karosserifarge i dashbordet. Skjermen har fått egen design fra Jeep.

Smart og fleksibel

Det robuste interiøret er inspirert av Jeep-historien, særlig av ikoniske Jeep Wrangler.

En stor skjerm foran føreren kompletteres med en 10,25 tommer stor berøringsskjerm, godt synlig for både fører og passasjerer.

Interiøret i Jeep Avenger er tilpasset aktiv bruk, og totalt har fører og passasjerer tilgang på 34 liter med oppbevaringsplass – over dobbelt så mye som det som er vanlig i dette segmentet.

Bagasjerommet på 355 liter kan utnyttes best mulig gjennom lav innlastingshøyde, kombinert med håndfri, elektrisk åpning av bakluken, noe som ikke er vanlig i dette segmentet.