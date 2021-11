Anders (11) og pappaen ønsker rullestoltilpasset elbil: Se, her er elbilen NAV mener ikke finnes

SE, DET GÅR AN: Denne elbilen har rullestol-rampen som Anders trenger. Foto: Privat.

– Denne bilen beviser at NAV tar feil, sier pappa Håvard, som kjemper for å kunne kjøre elektrisk handikap-bil sammen med sønnen Anders.

Elbil.no har tidligere skrevet om Håvard Ravn Ottesen som ønsker å kjøpe en rullestoltilpasset elbil til sønnen, men der NAV sier nei.

NRK omtalte saken etter at elbil.no først hadde skrevet om den.

Ifølge dem finnes det i liten grad nullutslippskjøretøy som dekker behovet.

– Dekker våre behov

I forrige uke kunne Ottesen vise NAV at elbilen faktisk finnes. Da hentet han sønnen på skolen i rullestoltilpasset elbil.

NRK var også med da Anders fikk være med og prøvekjøre elbilen.

– Denne elbilen dekker våre behov, både når det gjelder tilpasning for rullestol, rekkevidde og nyttelast, sier Håvard Ravn Ottesen akkurat idet taxien, en Volkswagen E-Crafter, triller inn på skolegården.

– Og vi kan ta del i det grønne skiftet, legger han til.



Han mener bilen er beviset på at NAV tar feil, og at det er mulig å velge rullestoltilpassede biler som er utslippsfrie.

Storfornøyd taxisjåfør

Når sjåføren har parkert, går bakdørene opp og rullestolrampen løftes ut før Anders blir trillet inn. Bak rattet sitter taxisjåfør Arne Dyrdahl.

Han har kjørt den helelektriske bilen siden mars 2020, og angrer ikke på kjøpet.

– Jeg er strålende fornøyd med bilen, sier Dyrdahl, som frakter både skoleelever, seniorer og pasienter rundt omkring i Trondheim.

KJØRER ELTAXI: Arne Dyrdahl kjører rullestoltilpasset eltaxi.

Ifølge Dyrdahl er passasjerene også fornøyd.

– Jeg får ofte høre at de har hatt en stille og behagelig tur.

Også Dyrdahl er forundret over NAV sitt svar i saken.

– Det er litt lite fremtidsretta av NAV å avfeie rullestoltilpassede elbiler. NAV burde sett på dette som en utfordring, ikke et problem, sier Dyrdahl.

Arbeidsministeren vil vente

Etter at elbil.no og NRK omtalte saken, er den også blitt diskutert på Stortinget.



I et svar til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier arbeids- og sosialminister Hadja Tajik at det ikke er mulig å innføre nullutslippsbiler i NAVs anbudsrunder nå.

Ministeren skriver at «potensielle leverandørar per i dag i liten grad tilbyr driftssikre mellomstore elbilar som dekkjer behova til personar som treng gruppe 2-bil. Det har difor ikkje latt seg gjere å innfri kravet om val av nullsleppsbilar frå 2022 (…)».

Det er helt sprøtt. Foran meg står bilen NAV trenger to år på å finne ut om faktisk eksisterer. PapPA håvard ravn Ottesen

På vegne av ministeren sier statssekretær Truls Wickholm at en løsning skal være på plass innen to år.

– Vi skal bruke tiden godt i disse to årene sånn at det blir mulig å velge nullutslippsbiler om to år.

Til NRK sier også NAV at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke løsninger leverandører og bransjen har.

Dette gjør Ottesen fortvilet.

– Det er helt sprøtt. Foran meg står bilen som NAV trenger to år på å finne ut om faktisk eksisterer, sier Ottesen.

For tafatte

Også Elbilforeningen mener at departementet og NAV er for tafatte i denne saken.

– Det blir merkelig at departementet og NAV vil vente i to år til når Trøndertaxi viser at dette er mulig allerede nå, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Hun mener NAV tvinger brukerne til å velge gammeldagse løsninger.

– Nullutslippskjøretøy er framtida, og NAV burde legge til rette for at deres brukere også kan ta del i klimadugnaden.

Elbilforeningen foreslår at NAV allerede nå utlyser et mindre anbud på siden av det ordinære rettet mot rullestoltilpassede nullutslippskjøretøy.

– Med et lite anbud nå kan noen brukere gjøre konkrete bestillinger av rullestoltilpassede nullutslippskjøretøy sånn at bransjen, leverandører og NAV kan teste ut hvordan dette fungerer, sier Berge.

NAV: Få elbiler på markedet …

Ifølge NAV er det få elbiler på markedet som fyller deres krav. Bilene må kunne bygges om med rullestolrampe eller heis samtidig som den har lang rekkevidde og ikke går ut over lovlig nyttelast.

Arne Dyrdahls Volkswagen E-Crafter har manuell rullestolrampe, to handikapplasser og ni vanlige sitteplasser i tillegg.

Den har en rekkevidde på rundt 100 kilometer, noe som passer taxisjåfør Arne Dyrdahl godt.

– Mesteparten av handikaptransporten er bynært og planlagt, så rekkevidden holder i massevis. I løpet av dagen planlegger jeg når jeg skal lade.

Det er ikke store forskjeller denne bilen og en rullestoltilpasset diesel- eller bensinbil. For å ta hensyn til batteripakken kan man ikke bruke passasjerdøren på høyre side, i tillegg er det ikke passasjersete ved siden av sjåføren. De måtte dessuten gjøre noen tiltak for å redusere den totale vekten av bilen.

– Men bilen er like praktisk og dette påvirker ikke kjøreopplevelse eller komfort, sier Dyrdahl.

… men det finnes mange biler allerede i dag

Dyrdahls Volkswagen E-Crafter er ikke den eneste tilgjengelig elbilen som er stor nok til å kunne frakte passasjerer i rullestol.

Både Peugeot e-Traveller, Citröen e-Spacetourer og Opel Zafira e-Life er store 9-seters biler med opptil 330 km rekkevidde som også kan ha nyttelast opptil ett tonn.

Mercedes sin nye eVito Tourer Long Range har en rekkevidde på 366 km og kan lade opp til 80 prosent på under 45 minutter. Karosseriet er likt som den ikke-elektriske Vito, som kan tilpasses til å frakte passasjerer i rullestol.

Bransjen har leveringsklare elbiler

– Opel Zafira-e med 50 Kwh batteripakke kan leveres ferdig tilpasset for handikaptransport, sier informasjonssjef Stein Pettersen hos importøren Bertel O. Steen.

Berhard Jansen i Maxus Norge bekrefter også at de kan levere lignende biler som er rullestoltilpasset.

– Vår nye el-varebil e-Deliver 9 vil også kunne leveres som 8/9-seter personbil med rullestolplasser og rullestolramper, sier Jahnsen.

Bilen har en oppgitt rekkevidde på 353 km.

RULLESTOLTILPASSET ELBIL: Ferno Norden viser fram en av sine ombygde Maxus e-Deliver 9. Foto: Ferno Norden

Har levert flere elektriske HC-biler

Ferno Norden er selskapet som tilpasser Maxus sine biler i Norge.

Daglig leder Ole Brekkenes forteller at de det siste halvåret har levert flere rullestoltilpassede elbiler av merket Maxus e-Deliver 9.

– Vi mener det er mulig med rullestoltilpassede elbiler, sier Brekkenes til elbil.no. Det siste halvåret har vi levert totalt 11 rullestoltilpassede elbiler.

– Vi får tegninger og den veiledningen og informasjonen vi trenger fra Maxus for å montere utstyret i bilen, sier Brekkenes.

Under intervjuet står han i verkstedhallen og skuer utover flere elbiler som bygges om akkurat nå. Han mener det ikke er noe i veien for at andre elvarebiler også kan rullestoltilpasses.

VIL KJØRE ELBIL: Håvard Ravn Ottesen henter sønnen i elektrisk taxi. Han ønsker seg en rullestoltilpasset elbil for sønnen.

Positive tilbakemeldinger

Tilbake i Trondheim har pappa Håvard Ravn Ottesen fått mange reaksjoner etter at NRK og elbil.no først omtalte saken.

– Mange har kommet med støttende ord til oss i denne saken. Noen sier også at de står i samme situasjon som oss og ønsker seg en elbil, avslutter Ottesen.