100 Enova-millioner blir til 70 nye ladestasjoner: Se oversikten: Her blir det nye hurtigladere

PRESENTERTE ENOVA-TILDELINGEN: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (til venstre) og Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. Foto: Martin Thronsen/elbil.no

Går alt etter planen, er det bare 15 norske kommuner som mangler hurtigladertilbud neste sommer.

Enova presenterte vinnerne av konkurransen for å få økonomisk støtte til å bygge ut lading for elbil på en pressekonferanse i dag. Konkurransen har hatt som mål å tette hullene i det norske ladekartet.

Se lenger ned i artikkelen hvilke kommuner som nå vil få nye ladestasjoner innen neste sommer som resultat av Enova-tildelingen. Der vil du også finne en oversikt over kommunene som fremdeles vil mangle et hurtigladetilbud etter neste sommer.

Her kan du se ladekartet slik det vil se ut neste sommer

Enova fikk på nyåret 100 millioner øremerkede kroner av regjeringen for å styrke infrastrukturen for elbilladere, og lyste ut en anbundskonkurranse, som resulterte i 162 søknader. Totalt 70 nådde opp i konkurransen.

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, redegjorde kort for resultatet av konkurransen under pressekonferansen.

– Dette er en viktig dag for oss. Vi utlyste konkurransen i mai, og har landet tildelingen allerede på denne siden av sommeren, begynte en fornøyd Enova-direktør seansen.

Nakstad fortalte at Enova nå gir støtte til 58 hurtigladeutbygginger, og til normalladere i 11 områder uten fast veiforbindelse. I tillegg støttes etablering av en normallader ved fjellovergang (ved Haugastøl fjellstue).

Enova-sjefen understreket at det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk.

– Mange områder uten fast veiforbindelse har heller ikke et ladetilbud, og vi er glade for å bidra til at flere øysamfunn i Nord-Norge og nye kommuner nå får en lademulighet, sa Nakstad.

Du kan se Enovas ladekart over Norge slik det fremstår etter dagens tildeling, altså slik det forhåpentlig vil se ut i realiteten når utbyggingene blir realitet innen neste sommer. Kartet ser du her.

– Nå vet jeg ikke hvordan et tilsvarende kart vil se ut i verdensmålestokk, men det vil overraske meg veldig om noen slår oss, konkluderte Nakstad, der han han sto foran det fremtidige ladekartet.

FORNØYD: Enova-direktør Nils Kristian Nakstad.

Må stå klar innen neste sommer for å få støtte

Enova-direktøren pekte på at ett av kriteriene for tildelingene var at ladestasjonene som nå får støtte skal kunne oppgraderes til 300 kW-ladehastighet i fremtiden.

– En forutsetning for denne tildelingen er at alle ladestasjonene skal være på plass innen ett år, det ligger som et krav.

Det betyr at innen sommeren 2023 skal de kommende ladestasjonene være ferdig utbygget.

– Vi nærmer oss nå punktet der antallet ladestasjoner for elbil overgår antallet bensinstasjoner i Norge, fortsatte Nakstad, selv om han tok et lite forbehold om at han ikke hadde total kontroll på den ferskeste statistikken.

– 70 søknader nådde opp i konkurransene. Regner dere med at alle de 70 kommer til å bygge ut?

– Ja, det tror vi. Dessuten ligger det som et krav. Vi trekker tilbake støtten hvis ikke vi ser resultatet i løpet av de 12 neste månedene.

Skal dekke mindre befolkede områder

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide var til stede for å gi kommentarer.

– I praksis kompletterer vil nå ladenettverket i Norge. Dette er utrolig gøy, det viser virkelig at politikk virker, at Enova virker – og at man har klart å omsette et mål i rask og effektiv handling, sa Barth Eide, med referanse til saksbehandlingstiden for tildelingen.

– Nå er elbilen i Norge kommet så langt at nesten ingen kjøper helfossil bil, og hybrid som var stort en stund, faller kraftig, fortsatte klima- og miljøministeren.

– Da gjensto et problem, og det var ladeinfrastruktur i enkelte deler av landet.

Det er dette ministeren mener blir løst nå.

MINST LIKE FORNØYD: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Dette er det siste hinderet for at folk kan si: «Dette passer ikke hos oss». Det argumentet er herved erklært irrelevant. Nå går elbilandelen spesielt fort opp i utkant-Norge, de som kom seint, kom veldig fort etter. Og dette tiltaket gjør det praktisk mulig for resten av landet å følge etter.

– Nå sørger vi for å nå også de mindre befolkede områdene i Norge. En rettferdig klimapolitikk forutsetter at de godene det grønne skiftet gir oss, blir tilgjengelig for flest mulig, konkluderte Barth Eide.

55 nye kommuner får hurtiglader

Før Enova-utlysningen manglet 70 kommuner en offentlig tilgjengelig hurtiglader. Dette tallet reduseres nå til 15 kommuner, så sant alle tildelingene gjør at utbygging realiseres.

Åtte av disse 15 kommunene deltok ikke i konkurransen.

– Kommunegrenser i seg selv er ikke et godt mål for behov for ladeinfrastruktur, men kommuner som har manglet hurtiglader har hatt en fordel i konkurransen, medga Nakstad.

– Enova har siden 2015 støttet etablering av 320 ladestasjoner med 250 millioner kroner. Med denne tildelingen mener vi at dette målet er nådd på ladeinfrastruktur for elbil. Fremover retter vi blikket på økt elektrifisering av de tyngre kjøretøyene, noe som også vil kreve tilrettelegging på infrastruktursiden, fortsatte Enova-direktøren.

De siste to årene er det blitt etablert 1190 hurtigladepunkter i Norge, og totalt finnes nå rundt 4700 hurtigladere. Markedsaktører etablerer i dag nye hurtigladere der potensialet for lønnsomhet er størst. Gjerne på steder med høy trafikk og et godt servicetilbud.

– Dagens utbygging er i stor grad etterspørselsdrevet og de aller fleste ladestasjonene i Norge bygges uten offentlig støtte. Utviklingen har også vært jevn i alle fylker, men fylker med store bysentra har økt mest. Dette viser at markedskreftene virker, understreker Nakstad i Enova.

I disse kommunene skal det bygges hurtigladere med Enova-støtte

Storfjord Nord-Odal Herøy Grue Hadsel Våler Øksnes Tolga Skaun Østre Toten Frosta Etnedal Høylandet Risør Bokn Vegårshei Sande Iveland Aukra Hægebostad Bindal Røyrvik Sømna Overhalla Leirfjord Gratangen Beiarn Salangen Lødingen Dyrøy Flakstad Senja Moskenes Karlsøy Våler (Viken) Lyngen Våler (Innlandet) Skjervøy

I disse kommunene bygges det hurtigladere uten støtte:

Hurdal

Os

Eidskog

Hvaler

Aremark

Og disse kommunene mangler fortsatt offentlig tilgjengelig ladetilbud etter at utbyggingen skal være ferdig neste sommer:

Utsira

Fedje

Hareid

Nesna

Lurøy

Træna

Skiptvet

Gjerdrum

Sør-Fron

Birkenes

Tjeldsund

Sørreisa

Hasvik

Inderøy

Lierne

Fakta om Enova Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Derfor har Enova siden 2015 støttet etablering av 250 ladestasjoner med 150 millioner kroner.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Disse ladeselskapene får tildelt Enova-millionene: Søker Vedtatt støtte (kr) Prosjekttittel ALTA KRAFTLAG SA 147775 Ladestasjon Korsfjord ALTA KRAFTLAG SA 2138254 Ladestasjon Talvik BE KRAFTSALG AS 798000 Etablering av lynlader på Ramberg BE KRAFTSALG AS 725000 Etablering av lynlader på Reine BE KRAFTSALG AS 926100 Etablering av lynlader på Skaugvoll BE KRAFTSALG AS 62500 Ladestasjoner på Tjongsfjord Gjestegård v/Terje Abelsen BE KRAFTSALG AS 62500 Ladestasjoner på Vega Kro og Motell AS BJØRNEVIKA BÅTOPPLAG HOLDING AS 1599900 Åmotsdal Hurtigladestasjon CHARGEUP AS 239900 AC ladere på Løkta EVINY ELEKTRIFISERING AS 2000000 Alstad Kro & Camping EVINY ELEKTRIFISERING AS 1080000 Aukra EVINY ELEKTRIFISERING AS 645000 Bunnpris Eiken EVINY ELEKTRIFISERING AS 1845000 Eivindvik EVINY ELEKTRIFISERING AS 855000 Finnsnes EVINY ELEKTRIFISERING AS 2000000 Kjøpsvik EVINY ELEKTRIFISERING AS 2370000 Lyngen EVINY ELEKTRIFISERING AS 835000 Lyngseidet EVINY ELEKTRIFISERING AS 1255000 Skibotn Hotell HAUGASTØL TURISTSENTER AS 39995 Ladestasjoner til kolonnekjøring på Riksvei 7 HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS 500000 Dønna Ladestasjon HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS 2550000 Herøy Ladestasjon HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS 995000 Leirfjord Ladestasjon HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS 1495000 Lødingen Ladestasjon HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS 500000 Vevelstad Ladestasjon ISHAVSKRAFT AS 2254500 Ladeprosjekt Senja – Stasjon Gryllefjord ISHAVSKRAFT AS 2255500 Ladeprosjekt Senja – Stasjon Stonglandseidet ISHAVSKRAFT AS 2130000 Ladestasjon Øverbygd (Målselv kommune) KOPLE AS 1304000 Coop Sagstua, Nord-Odal KOPLE AS 2035000 Coop Skjervøy KOPLE AS 2288000 Joker Etnedal KOPLE AS 2260000 Joker Gratangen KOPLE AS 1985000 Joker Iveland KOPLE AS 2035000 joker nordre osen KOPLE AS 1027000 Kirkenær sentrum KOPLE AS 1020040 Kiwi Skreia KOPLE AS 1906000 Kiwi Vegårshei KOPLE AS 2415000 Ladeanlegg Frosta KOPLE AS 1730000 Ladeanlegg Høylandet KOPLE AS 1165000 Ladeanlegg Risør KOPLE AS 2175000 Ladeanlegg Salangen KOPLE AS 1980000 Ladeanlegg Sande KOPLE AS 2415000 Ladeanlegg Skaun KOPLE AS 2343000 Ladeanlegg Våler KOPLE AS 2488860 Ladestasjon Coop Bokn KOPLE AS 150000 Ladestasjon Kvitsøy fergekai KOPLE AS 150000 Ladestasjon Leka fergekai KOPLE AS 1669800 Ladestasjon Overhalla Varesenter KOPLE AS 150000 Ladestasjon Røst fergekai KOPLE AS 150000 Ladestasjon Værøy fergekai KOPLE AS 1660000 YX Braskereidfoss KOPLE AS 2145000 YX Brøstadbotn KOPLE AS 2334000 YX Finnskogen LYSE ENERGI AS 2192720 Hurtiglading Nesflaten NORD-ØSTERDAL FIBER AS 2320000 Tolga YX PWR UP AS 926100 PWR UP etablering i Beiarn PWR UP AS 684000 PWR UP etablering i Misvær PWR UP AS 684000 PWR UP etablering i Sulis PWR UP AS 770000 PWR UP etablering Melbu PWR UP AS 912000 PWR UP etablering på Berg PWR UP AS 684000 PWR UP etablering på Myre PWR UP AS 915000 PWR UP etablering på Terråk RØYRVIK AUTO AS 2285000 Hurtigladeanlegg ved Røyrvik Auto as SEIERSTAD DAGLIGVARE AS 221000 Ladeinfrastruktur for elbil – Seierstad Dagligvare AS SVATSUM ELEKTRISITETSVERK AS 980000 Lynlader Svatsum TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 6198500 Det elektriske fylket – etablering av ladestasjoner langs fylkesvegnettet i Troms VIKSDALEN BUTIKKBYGG AS 2160000 El-bil ladestasjon i Vikja, Viksdalen, Sunnfjord ÅFJORD KOMMUNE 1760000 Hurtigladestasjon for elbiler Revsnes, Åfjord kommune. ÅFJORD KOMMUNE 1760000 Hurtigladestasjon for elbiler Roan, Åfjord kommune. 98737944