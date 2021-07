Sjekk BMWs nye elscooter med full multimediapakke

BMW pakker den med teknologi fra elbilene.

BMW er ikke bare store på bil, men er kjent for minst like god kvalitet sportslighet på to hjul. Nå lanserer de en ganske så frekk scooter som deler siste teknologi med den nylig lanserte SUV-en iX. Ikke dumt når det trues med å stenge byer for biler, uansett om de går på fossilt eller el.

Selvsagt er den helelektrisk, den første i BMW-s tohjulte historie. Det er først og fremst utseendet som er sjokkerende kult.

Her kombineres det med avansert teknologi fra blant annet bilproduksjonen. Blant annet kan man bestille sykkelen med aktiv LED-frontlykt, som lyser bedre inn i svingene. Selvsagt er det LED rund baut, med velkomst og ha det bra blinking på plass.

Café-racer

Scooteren er 2,3 meter lang, 85,5 cm bred med speiler og veier 231 kilo.

Under den futuristiske kantete designen, som også har elementer av café-racer, med det frittstående bakhjulet og den syltynne salen, finner du rom til både varer, hjelm og egen plass til lading av telefon via USB C.

Du finner også de samme battericellene som brukes i BMW iX, bare litt færre av dem. Her har du 8,9 kWt tilgjengelig, Det skal holde til 130 kilometer rekkevidde. Forbruket ligger på 7,7 kWt/100 km.

Det lille batteriet lar seg selvfølgelig ikke hurtiglade. Men fra flatt til fullt, lades den via vanlig stikkontakt på 4,5 timer. Men du kan betale ekstra for å kunne lade med opp til 6,9 kW. Da er den fulladet på 1 time og 40 minutter, og 45 minutter mellom 20 og 80 prosent. Da bruker du samme ladekabel som til bilen.

Fra 15 til 42 hester

Den væskekjølte elmotoren som sitter midt i ramma, mellom batteri og bakhjul, er faktisk den samme som sitter i bakakselen på de ladbare versjonene av Active Tourer, 1 og Mini Countryman.

Du får den i to effektversjoner, trolig for å posisjonere den i pris og regelverk hos forskjellige land. Og man opererer med effekt og toppeffekt.

CE 04 L3e-A1 har en effekt på 11 kW/15 hester med maks effekt på 23 kW/31 hk.

CE 04 har en effekt på 15 kW/20 hk og en maks effekt på 31 kW /42 hk.

Begge versjoner har et dreiemoment på 62 Nm, og den klarer lyskryssduellen i byen fra 0-50 km/t på 2,6 sekunder og 2,7 sekunder. Derfra til 100 tar det oppsiktsvekkende lang tid. 9,9 for den svake, 9,1 for den spreke. Toppfarten er begrenset til 120 km/t.

Sikkerhet

Med 62 Nm i dreiemoment er det fare for spinning. Det er løst med samme hjelpesystemer som i bilene og dagens motorsykler, det vil si ABS (blokkeringsfrie bremser), ASC (automatisk stabiliseringskontroll) og DTC (Dynamic Traction Control). Systemene tar hensyn til vinkelen på sykkelen, pådrag osv.

Da får man automatisk også mulighet for kjøreprogrammene Eco, Rain, Road og rampeprogrammet Dynamic.

Teleskopgaffel og enkel svingarm sørger for god komfort, ifølge BMW. Dekkdimensjonen er på ganske så fete 120/70R15 foran og 160/60R15 bak.

Full multimedia

Foran styret har den en 10,25 tommer fargeskjerm med integrert kartnavigasjon og full oppkobling. Du kan til og med motta samtaler, dersom du har riktig hjelm på deg.