Se video: Vi fikk en snikktitt på nye BMW iX

Får 630 kilometer rekkevidde - hvis du betaler. Og den trekker 2.500 kilo på kroken.

Vi har allerede skrevet masse om BMW-s nye flaggskip iX. Les alt om bilen her.

Bilen var også på en hemmelig tur i Norge i midten av mai, og vi fikk mulighet til å sjekke ut detaljene på bilen. Sjekk videoen under.

Endringene er så store at tradisjonelle BMW-kunder vil sette kaffen i halsen. De har nemlig vært vant til en sakte evolusjon både innvendig og utvendig.

BMW-kundene får sjokk

Denne gangen tar BMW et stort skritt – i retning salong. Den ferdige bilen som vi har fått ta og føle på, føles nesten fortsatt som noe vi ser som et konsept: Grillen med selvreparerende glassflate og et panser som ikke lar seg åpne. For hvorfor skal man egentlig åpne hele fronten på bilen for fylle spylervæske?

Dørhåndtakene, eller brevsprekkene, for å putte fingrene inn i er mye bedre enn dørhåndtak som skal komme ut, men som aldri gjør det i kulda.

Stolene er trukket i vaffelmønster helt ned mot gulvet, noe som har gjort at BMW har flyttet stolbetjening opp i døra, som Mercedes har gjort i et på årtier allerede. ALT annet er også helt annerledes. iX er like revolusjonerende som i3 var da den kom, og likhetene er der. Blant annet eksponert karbonfiber når dører og luker åpnes. Kult for dem som skjønner seg på det.

Dashbordet er langt enklere utformet enn før, og nå har også BMW bare en svær skjerm.

Betjening og layout er riktignok ganske lik det vi er vant med fra tidligere. Heldigvis med iDrive-hjulet, selv om du tror du har kommet inn i en smykkebutikk. Det heller over mot vulgær luksus som preger bilen vi fikk en «touch and feel» på. Kanskje er det et litt feminint uttrykk i enkelte detaljer, men det i hvert fall i en ganske så annen retning enn det strikte sorte som vi er vant med fra den kanten.

Baksetepassasjerene får det også bedre enn noen gang i en BMW. De har ikke nødvendigvis hatt fokus på dem som skal sitte baki. Her er det kongeplass takket være generøs akselavstand. Og setet går helt ut til døra, så du kan kaste deg litt henslengt til siden, som i en lounge. Gulvet er selvsagt flatt. Nå er mellomaksel og eksosrør et eksotisk minne.

Så langt går den – så mye bruker den

Den største varianten, som 80 prosent av alle nordmenn har bestilt, får en en WLTP-rekkevidde på opptil 630 kilometer fra et batteri på 111,5 kWt brutto kapasitet. Netto oppgis til 105,2 kWt.

Forbruket er oppgitt til mellom 19,8-23.0 kWt/100 km, og den lades på lynlader med 200 kW. Den akselererer enda raskere. 0-100 km/t går unna på smått utrolige 4,6 sekunder og toppfarterten er 200 km/t, takket være 523 hk og 763 Nm.

BMW iX xDrive40 får en rekkevidde på 425 kilometer (WLTP) fra et batteri på 76,6 kWt brutto og 71 kWt netto. Forbruket er marginalt lavere på 19,4-22,5 kWt/100 km.

Den tar i mot 150 kW på lynlader og begge svelger 11 kW med ombordlader. Med 326 hk og hele 630 Nm er også denne rask. 0-100 km/t på 6,1 sekunder og også denne topper 200 km/t.

Begge modellene har to motorer og xDrive intelligent firehjulsdrift som standard.

BMW iX måler 4.953 mm i lengden, 1.969 mm i bredden og 1.695 mm i høyden. Dermed er den omtrent like lang (+31 mm) og bred (-37 mm) som en BMW X5 og like høy som en BMW X6. Med en akselavstand på 3.000 mm er dimensjonene i interiøret omtrent lik som i BMW X5, men med bedre plass i alle retninger.

500 liter bakerst

Bagasjeromsvolumet er 500 liter – med enorm plass for oppbevaring av ladekabler under det flate gulvet. Utformingen av bagasjerommet er romslig med rette vegger opp til vindushøyde, også i bakluken. Legges bakseteryggene ned (40:20:40), øker volumet til 1.750 liter.

Maksimal tilhengerkapasitet er 2.500 kg og det er mulig å montere takboks. Med bakkeklaring på rundt 195 mm bevares også SUV-egenskapene under mer krevende forhold.

Ren kjøreglede – bokstavelig talt

Høyspenningsbatteriet i BMW xDrive40 består av to batteripakker som hver inneholder 10 moduler med 18 prismatiske celler hver. I BMW iX xDrive50 har de to batteripakkene henholdsvis seks moduler med 50 celler og fem moduler med 40 celler hver.

Sammenlignet med høyspenningsbatteriet i dagens BMW i3, er energitettheten økt med rundt 40 prosent for samme volum. Samtidig er andelen kobolt redusert. BMW anskaffer for øvrig kobolt selv og gjør den så tilgjengelig for sine leverandører av battericeller for å ha full kontroll og åpenhet om hele bilens verdikjede.

Det integrerte varme- og kjølesystemet sørger for optimal temperaturkontroll for høyspenningsbatteriet ved hurtiglading fra en DC-ladestasjon. Hvis navigasjonssystemets rutefunksjon er aktiv, og du har planlagt et stopp for BMW iX på en hurtigladestasjon, vil batteriet automatisk forhåndskondisjoneres før ankomst ved ladestasjonen, noe Tesla har hatt lenge. Sjekk testen av Tesla Model 3 og se forskjellen med og uten forvarming.

Nivå 3 selvkjøring

BMW iX er den første modellen fra BMW Group som er klargjort for 5G. Det åpner for rask kommunikasjon, trådløse oppdateringer og nok datakraft for autonome egenskaper. BMW iX er derfor klar for å kunne ta i bruk nivå 3 med autonome kjøreegenskaper i løpet av tiden fremover.

Den nye generasjonen av operativ- og infotainmentsystemet «BMW iDrive» har premiere i BMW iX. Sammen med «BMW Curved Display», som er satt sammen av en 12,3″ informasjonsskjerm og en 14,9″ kontrollskjerm. Navigasjonssystemet er skybasert for sømløs og smidig bruk og oppdateringer.

Sportslig

Selv om du sitter i en salong med storskjerm, lover BMW at kjøregleden fortsatt skal være der. Karosseristrukturen, designprinsippet og chassisinnstillingen til BMW iX skal være bygget for å blande kjørekomfort med sporty håndtering. Utstrakt bruk av aluminium, karbon og karbonforsterket plast (CFRP) resulterer i en materialblanding som øker bilens stivhet, samtidig som vekten minimeres.

Autofrosting av panoramataket

Bærekraft er viktig. BMW har også samlet søppel når bilen skal bygges. En stor andel resirkulert plast er brukt i produksjonen av dørlistene, setene, midtkonsollen og teppene og skinnet skal være garvet av ekstrakt fra olivenblader.

Bilen vi prøvesatt i hadde et genialt panoramasoltak, visstnok den største glassflaten som er montert i en bil fra BMW Group. Skulle lysinnslippet bli for sterkt, så dempes det hele automatisk gjennom elektromagnetisk dimming. Vi testet og det funker. Glem rullgardiner fra nå av.

De virkelige audiofile velger Bowers & Wilkins Surround Sound System, som tar lydopplevelsen til en ny dimensjon. Med et aktivt lydsystem, med fem individuelle lydprofiler og totalt 30 høyttalere, hvorav åtte er integrert i hodestøttene i setene foran og bak, og en egen 4D audio-funksjon gjennom magnetiske kontrollerte vibrasjoner i forsetene, bør ikke konsertopplevelsen være langt unna i en BMW iX.

Lanseres i november

– I disse dager har vi to biler på et eksklusivt besøk hos utvalgte forhandlere. Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra de kundene som har fått se og kjenne litt på bilene, er vi trygge på at BMW iX innfrir de høye forventningene vi har skapt, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby.

De første BMW iX-ene ruller inn på norsk jord til høsten, og den offisielle lanseringen er i november. På et senere tidspunkt får BMW iX-familen enda et medlem, BMW iX M60. Bygget på spisskompetansen til BMW M GhbH vil denne modellen by på over 600 hk og dynamiske egenskaper som er bokstaven M verdig.

– BMW iX er en bil som byr på mye nytt og utfordrer mye av det etablerte. Det gjorde også BMW i3 da den ble lansert, så vi er ikke redde for å gå nye veier, avslutter Tegneby.