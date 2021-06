Skal teste ut Tesla Model 3 som politibil

Britisk politi setter nå blålys på en Tesla Model 3 Performance. Det vil bli den raskeste politibilen av dem alle.

Tesla i Storbritannia har postet et bilde av en fullt uniformert Tesla Model 3 Performance. Den er dekorert som utrykningskjøretøy for ulykker og sendes nå rundt i landet for test og vurdering.

Politiet og andre nødetater tester ut flere elektriske kjøretøy i forkant av den britiske regjeringens mål om at alle nye biler solgt i landet innen 2030 skal være helelektriske.

Tesla har ikke avslørt spesifikasjonene for testbilen, men «Uberturbinfelgene» sladrer om at det er den lynraske Performance-modellen som vi testet på Rudskogen tidligere i år, som er aktuell.

Det betyr en akselerasjon fra 0-100 km/t på 3,3 sekunder og en toppfart på 263 km/t. Den engelske politistyrken har hatt raske biler før, som for eksempel Mitsubishi Lancer Evolution, men aldri en så rask bil som denne.

Oppgitt rekkevidde på 567 kilometer krymper raskt i full utrykning, men rekker likevel langt.

Mange land med elektriske politibiler

Politiet i Storbritannia har fra før en rekke elbiler i flåten. Det dreier seg om Nissan Leaf, BMW i3 og hydrogenbilen Toyota Mirai.

Det er flere land som allerede har brukt elbil lenge. Sveits har Tesla Model X, Hyundai Kona Electric og VW e-Golf. Flere delstater i USA kjører allerede Tesla Model 3 og Chevrolet Bolt. Thailand har også kjøpt inn en stor flåte Tesla Model 3, mens Tjekkia prøver Hyundai Ioniq Electric.

Norge bakpå

– Politiets Fellestjenester har en strategiplan om at vi skal utrede mulighetene for å ta i bruk el-biler som patruljekjøretøy, også for motorsykkel. Et tilsvarende prosjekt for administrative kjøretøy er allerede gjennomført, men arbeidet er ikke påbegynt for patruljekjøretøy, kan kommunikasjonsdirektør Espen Strai i Politiets Fellestjenester fortelle.

– Foreløpig er det heller ikke avklart noe tidspunkt for oppstart av dette arbeidet. Men norsk politi følger med på utviklingen i andre land, og vi vil blant annet undersøke muligheter for samarbeid med våre nordiske kolleger på dette området.

I dag bruker politiet elbiler som administrative kjøretøy, til sivile formål, primært til persontransport.

