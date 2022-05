Felles uttalelse fra Norsk elbilforening, Bellona og Zero: Skarp advarsel til regjeringen: − Gambling

FELLES FRONT: Fra venstre generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, Bellona-stifter Frederic Hauge og Zero-leder Sigrun Aasland. Foto: Thomas Haug

Lederne av Bellona, Zero og Norsk elbilforening sier ja til en gradvis innføring av moms på elbil, men ber regjeringen droppe forslaget om en subsideordning.

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett forrige uke signaliserte regjeringen at den ønsker å innføre full moms på elbiler og kompensere biler til under 500.000 kroner via en subsidieordning.

I regjeringserklæringen fra Hurdal heter det derimot at regjeringen jobber for å innføre toppmoms på biler til over 600.000 i neste års statsbudsjett.

Mange er oppbragte over regjeringens løftebrudd, og nå gjør Norsk elbilforening felles front med miljøorganisasjonene Bellona og Zero i en felles uttalelse.

Bellona-stifter Frederic Hauge, leder for Zero, Sigrun Aasland og Elbilforeningens Christina Bu står bak advarselen.

− Dette handler ikke om at vi er mot innfasing av moms på elbil, slik noen forsøker å skape inntrykk av. Men vi vil sterkt fraråde regjeringen å innføre en subsidieordning. Innfør heller moms gradvis og start forsiktig i 2023, sier de.

Norges vei har vært en vinneroppskrift

Trioen frykter regjeringens forslag vil ødelegge en hovedsatsing i norsk klimapolitikk.

− Regjeringens forslag til ny elbilpolitikk er gambling med en av Norges mest suksessrike klimasatsinger. Nå som vi er i ferd med å lykkes med å elektrifisere alle nye personbiler, vil regjeringen kaste det hele over bord og eksperimentere med en ny strategi, sier de.

Trioen peker på at andre land har forsøkt direkte subsidie- og støtteordninger til elbiler gjennom årlige bevilgninger på statsbudsjettene. Felles for alle forsøkene er at ingen har oppnådd like høye elbilandeler som Norge.

Den norske modellen med å gjøre elbilene konkurransedyktige gjennom avgiftssystemet har vært en vinneroppskrift.

Handler ikke om moms på Porsche

− Elbilpolitikken har fungert fantastisk. Vi som har jobbet for og elsket den i flere tiår, skjønner at tiden er kommet for å fase inn moms, men da må man unngå å kødde det til. Man kan ikke kaste den norske suksessoppskriften i klimapolitikken over bord, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum argumenterte med at de som har råd til å kjøpe Porsche, også har råd til å betale moms da han la frem forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

De tre organisasjonene mener det er en bevisst avsporing å snakke om luksusbiler.

− Elbilpolitikken må utformes helhetlig, og ikke avspores til å handle om noen få luksusbiler. Vi har ikke noe imot at det nå blir noe moms på elbiler, også de dyre. Men elbiler må alltid vinne over de forurensende bilene, sier Zero-leder Sigrun Aasland.

Opprinnelig lovte regjeringen at ingen biler under 600.000 kroner skulle bli dyrere. Allerede det første året bryter den løftet ved å nedjustere denne grensen.

− Gjennom en subsidiestrategi, frykter vi at man får en for rask nedtrapping av virkemiddelet for å velge elbil, og at fossilbilene fort vinner terreng igjen. I stedet for full moms som skal kompenseres med subsidier, bør man vedta en forpliktende opptrapping, sier Elbilforeningens generalsektretær, Christina Bu

– Vi må sikre at vi når målet som er vedtatt enstemmig på Stortinget: I 2025, og hvert eneste år etterpå, skal alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie, presierer hun.

Organisasjonene minner om at Norge må ta store kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren. For hver eneste elbil som erstatter en forurensende bil, kutter man anslagsvis to tonn CO 2 hvert eneste år.

