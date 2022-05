Nå kan du abonnere på elsykler: Slår seg opp på elsykkelutleie

BYR OPP TIL ABONNEMENT: Nyansatt direktør Cathrine Movold og gründer Kari Anne Solfjeld Eid i Whee mener elsykkelabonnement er vel verd å prøve for mange.

Sykkelabonnement er det nye tilskuddet innen mobilitet. Og her snakker vi elsykler som erstatter stasjonsvogna. Det er i ferd med å bli business.

Gründer Kari Anne Solfjeld Eid i Whee! satser hardt på at folk blir like forelsket i el-lastesykkelen som hun selv ble for snart ti år siden.

Og hun har klokkertro på at folk vil ha minst mulig bekymringer med sykkelholdet sitt.

Sykkelen som erstatter bilen

Servicestedet i Nordlandsgata på Sagene i Oslo har nye elsykler i ulike varianter. Her kan du prøvesykle og tegne abonnement.

Og tegner du abonnement, vil du bli kalt inn til service når elsykkelen trenger det.

– Vi må gjøre det like enkelt for folk å ha elsykkel som å ha bil. Og vi mener det lettere med abonnement enn med en deleløsning, sier Solfjeld Eid.

De fleste elsyklene er av «midtail»- eller «longtail»-variantene. Disse har plass til inntil to passasjerer bak og har i tillegg plass og kraft nok til å tåle last i tillegg.

Whee hadde en pangstart ved oppstart i fjor og, fikk over 1,2 millioner kroner i omsetning. Og det var første driftsår.

Nå utvides virksomheten med et nytt servicepunkt. I tillegg økes antallet sykler. Målet er å nå en omsetning på fem-seks millioner i 2022.

– Vi opplever høy etterspørsel, så vi ser ut til å kunne tredoble antall sykler i flåten vår i år, sier Cathrine Movold, som nylig ble ansatt som administrerende direktør i Whee.

I tillegg har selskapet styrket seg på teknologikompetanse som gjør det mulig å satse bredere.

Skal gå internasjonalt

Whee satser på at suksessformelen fra Oslo på sikt kan utvides til andre land, i første rekke Sverige og Danmark.

Nå er selskapet på kapitaljakt, og pengene skal brukes nettopp til å utvide virksomheten. Ti millioner er tilstrekkelig til å skalere opp, og det er særlig teknologiplattformen det jobbes med.

– Overfor investorer med kapital er det viktig å understreke skalerbarheten i plattformen vår, påpeker Movold.

Et bekymringsløst elsykkelhold handler i første rekke om at service og vedlikehold går på skinner. For eksempel at du slipper å skifte dekk når det blir vinter og at du får reparasjon når du trenger det.

Forsikring og lås er inkludert i abonnementet, og trenger du noe, melder du fra i appen. Prisen på et abonnement er på nivå med to Ruter-kort per måned – akkurat nå fra 1600 til 1800 kroner i måneden avhengig av hvilken sykkel man går for.

Løsning i by

Flere folk, mindre plass og krav til reduserte utslipp gjør det stadig vanskeligere å ha bil i byen.

– Desto lettere er det å ha sykkel, påpeker Kari Anne Solfjeld Eid.

Hun har selv fem barn og to elektriske lastesykler – og understreker at elsykkel er gratis å bruke, den kommer frem overalt og gjør deg glad.

I tillegg er sykkel et forutsigbart fremkomstmiddel. Du bruker omtrent like lang tid på reisen hver gang, og er dermed uavhengig av både bilkø og strømbrudd.

– Og barna elsker altså slike elsykler, avslutter Solfjeld Eid.