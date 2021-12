Får på blålysene på nyåret: Dette blir Norges første elektriske politibil

BLIR POLITIBIL: Mercedes-Benz eVito får æren av å bli norsk politis første elektriske patruljebil. Men så langt er det bare bestilt to eksemplarer av den.

Denne uka fikk norsk politi sin aller første elbil. Men den blir først å se i trafikken som politibil i vinter en gang.

Norge begynner å bli kjent i resten av verden som selveste «elbil-landet», men på politibilsiden har vi merket fint lite til det.

Mens politiet i en lang rekke andre land de siste årene har begynt å bruke elbiler, har Norge fortsatt ikke en eneste elbil i operativ tjeneste.

Men denne uken fikk de den aller første, den skal bare få på uniformen sin først, så skal den etter planen være klar for patruljering i februar til neste år.

Bilen det er snakk om, er en Mercedes-Benz eVito, som har en rekkevide på inntil 366 kilometer målt etter WLTP-metoden.

«Gammel kjenning» for politiet

– PFT har kjøpt to eVitoer som skal bygges som stor patruljekjøretøy, helt lik Mercedes-Benz Vito som er i operativ tjeneste i dag. Dagens Vito og eVito er likt bygd opp, med unntak av at eVito har elektrisk drivlinje, sier seksjonsleder Nils Erik Skulstad i Politiets Fellestjenester.

Det er Politiets fellestjenester (PFT) som står for innkjøpene til politiet i Norge, deriblant sivile og uniformerte politibiler.

Den første eVitoen kom fysisk til PFT på tirsdag denne uken, og prosessen med bygge den om til uniformert politibil klar for patruljering, starter rett over nyttår.

– Positive politidistrikt

– Den andre ankommer Norge i begynnelsen av 2022. Målsettingen er å ha to eVitoer ferdig bygget og klare i løpet av våren 2022. Begge bilene bygges som stor patrulje og vil inneholde uniformering, samband, innredning bak samt blålys og varsling, sier Skulstad i PFT.

Begge de to første elbilene vil havne på Østlandet, ifølge Skulstad, men flere deler av landet kan bli aktuelt senere dersom de bestiller flere elbiler.

– Planen er å sette de to bilene i operativ tjeneste i Oslo politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt. Disse politidistriktene stiller seg svært positive til dette prosjektet, og vi antar også at andre distrikt på et senere tidspunkt ønsker å prøve dette konseptet, sier Skulstad.

BAUERS I BMW: Engelsk politi bruker den relativt nye elbilen BMW i3S som uniformert politibil, og den ses stadig i bruk i London.

Norge langt bak utlandet

Selv om vi snart skriver 2022, utgjør altså disse to eVitoene det aller første elbilprosjektet for PFT og norsk politi.

Riktignok har politiet en del elbiler til bruk for administrative oppgaver. Dette er biler som benyttes til sivile formål, primært persontransport.

Men de to eVitoene som altså ennå ikke er på veien, blir de første uniformerte i Norge.

Retter vi vi derimot blikket mot politiet utenfor «elbil-landet» Norge, ser vi noe overraskende et ganske annet bilde, der vi for en gangs skyld ligger langt bak på elbilfronten.

En lang rekke land har nemlig gjennom flere år testet ut elbiler i operativ tjeneste, og her er noen eksempler:

LOVENS LANGE LEAF: Politiet i Storbritannia kjører allerede elektrisk, her eksemplifisert ved en Nissan LEAF.

Fra Storbritannia i sommer så vi en fullt uniformert Tesla Model 3 Performance, dekorert som politiutrykningskjøretøy for ulykker, og sendes for tiden rundt i landet for test og vurdering.

Politiet og andre nødetater tester ut flere elektriske kjøretøy i forkant av den britiske regjeringens mål om at alle nye biler solgt i landet innen 2030 skal være helelektriske.

Teslaens oppgitte rekkevidde på 567 kilometer krymper nok raskt i full utrykning, men rekker likevel langt. Bilen har en akselerasjon fra 0-100 km/t på 3,3 sekunder og en toppfart på 263. Og siden den gang har den større Model Y også kommet, som kan være mer velegnet for politiet, samtidig som pris og rekkevidde fortsatt er gunstig.

Politiet i Storbritannia har fra før en rekke elbiler i flåten. Det dreier seg om Nissan Leaf, BMW i3 og hydrogenbilen Toyota Mirai. Dessuten skal de gå til innkjøp av Skoda Enyaq som patruljebil, skriver svenske Auto Motor & Sport.

SPREKING: Storbritannia tester ut Tesla Model 3 Performance som utrykningskjøretøy. Foto: Tesla UK

Også flere andre land har brukt elbil lenge. Sveits har Tesla Model X, Hyundai Kona Electric og VW e-Golf. Flere delstater i USA kjører allerede Tesla Model 3 og Chevrolet Bolt. Nylig ble det også kjent at politiet i delstaten Colorado tester ut Tesla Model Y.

I Tyskland har politiet tatt i bruk 215 eksemplarer av VW ID.3. De er ikke uniformert, men er utstyrt med blålys og sirener.

Thailand har også kjøpt inn en stor flåte Tesla Model 3, mens Tsjekkia prøver Hyundai Ioniq Electric.