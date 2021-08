Bare elbiler i offentlig sektor fra 2022, men politiet velger fortsatt fossilt

Fra nyttår ligger det an til en lovendring om at det offentlige bare skal kjøpe nullutslippsbiler. Men loven er ikke lik for alle: Politiet har unntak – men er likevel litt på glid.

I forrige uke ble det kjent at regjeringen sender en ny forskrift ut på høring: Ingen nye bensin- eller dieselbiler skal kjøpes inn til offentlig sektor fra årsskiftet.

– Vi har i flere år hatt en svært positiv utvikling mot mer miljøvennlige kjøretøy i Norge. Stat, fylker og kommuner er store innkjøpere og de valgene som tas av det offentlige er svært viktige når vi skal bli et lavutslippssamfunn. Derfor er det helt naturlig å stille disse kravene til offentlige anskaffelser, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i forrige uke.

Men ingen regel uten unntak, som det heter, og så også her. Det skal vi straks komme tilbake til.

Elbiler ikke med i anbudsrunden

– Vi har forsøkt å utforme kravene på en måte som spiller på lag med både teknologiutviklingen og de som skal bruke kjøretøyene. For de fleste er nullutslipp nå heldigvis det naturlige valget, og dette kravet sikrer at flest mulig når dit så raskt som mulig, fortsatte klima- og miljøministeren i forrige uke.

– I den nye forskriften foreslås det at krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler innføres fra 1.1.2022, mens krav til bybusser skal gjelde fra 2025,

Samme uke ble det kjent at Politiets Fellestjenester har inngått en avtale med leverandøren Handicare om å levere ressurskjøretøy til politiet til en verdi av 180 millioner kroner.

Bilene som er bestilt er en stor SUV av typen Ford Explorer.

– Dette er kjøretøy som er tiltenkt utrykningsenhetene i politidistriktene. Kjøretøyene vil erstatte BMW X5 som i dag brukes som ressurskjøretøy. Kjøretøyene er tilpasset utrykningsenhetenes krav i forbindelse med nyttelast, kjøreegenskaper, terrengegenskaper og lastekapasitet, fortalte Nils Erik Skulstad, seksjonsleder i Politiets Fellestjenester, til Politiforum.

Det er Politiets Fellestjenester (PFT) som står for innkjøpene av politibiler i Norge.

Seksjonsleder Skulstad sier til elbil.no at foreløpige anslag tilsier at minst 18 slike biler vil bli levert politidistriktene første halvår 2022.

Men hvorfor valgte politiet fortsatt fossilt? Ble helelektriske alternativer vurdert i anbudsrunden?

– Nei, det ble ikke tilbudt helelektriske biler i konkurransen, sier Skulstad.

Unntaksbestemmelser

Riktignok er bilen det er snakk om en ladbar hybrid, og det er faktisk første gang politiet bestiller et ladbart utrykningskjøretøy.

Den elektriske rekkevidden til den ladbare SUV-en er inntil 42 kilometer for den 2.466 kilo tunge SUV-en.

Til sammen har bilen 457 hestekrefter fordelt på en tre-liters V6 bensin-motor med 357 hestekrefter og en elektrisk motor med 100 hestekrefter. Bilen har ifølge Ford et CO2-utslipp 71 gram per kilometer.

– Var dere klar over lovforskriften om kun innkjøp av nullutslippsbiler i det offentlige fra årsskiftet var på vei da dere bestilte denne bilen?

– Den nye lovforskriften gjelder kun administrative biler. Ford Explorer blir en operativ bil.

Går man inn på selve forskriften – som nå altså er ute på høring, men sannsynligvis vil gjelde fra 1. januar til neste år – ser vi ganske riktig at forskriften har visse unntak:

Forskriften gjelder ikke kontrakter ved anskaffelse av:

a) kjøretøy som er produsert og konstruert for bruk hovedsakelig på byggeplasser,

steinbrudd, havneanlegg og flyplasser

b) kjøretøy som er produsert og konstruert for bruk av Forsvaret, Sivilforsvaret,

brannvesen og politi (vår uthevelse)

c) mobile maskiner

d) spesialkjøretøy i gruppe M₁ jf. forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil

og tilhenger til bil, slik de er angitt i direktiv 2007/46/EF vedlegg XI.

(Kilde: Høringsnotat om ny forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport)

– Uproblematisk for politiet

Så hva er egentlig status i dag? Har norsk politi noen elbiler i drift overhodet?

– Ja, politiet har rene elbiler til bruk for administrative oppgaver. Dette er biler som benyttes til sivile formål, primært persontransport.

– Har dere noen konkrete planer om innkjøp av elektriske politibiler?

– PFT følger utviklingen nøye og har konkrete planer om å bygge operative biler som skal driftes på ren elektrisitet. Målet er at disse bilene skal være klare for utprøving sommeren 2022.

– Hvilke bilmodeller er det snakk om?

– Vi har per i dag ikke besluttet hva slags modell og bruksområde disse elbilene skal dekke. Dette vil vi vite mer om i løpet av desember 2021.

– Hva mener dere i Politiets Fellestjenester om de nye føringene fra myndighetene?

– Krav om nullutslipp på nye administrative kjøretøy er uproblematisk for politiet.

– For enkelte vil kanskje bestillingen av disse nye SUV-ene fortone seg som noe klimamessig umusikalsk i 2021. Hva er din kommentar til det?

– Ford Explorer er en hybridbil som kan kjøre flere mil på ren elektrisitet.

Ikke imponert

«Flere mil», der altså. Nærmere bestemt opptil fire. Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening er ikke veldig imponert:

– Nei, jeg er ikke det, altså. Vanlige forbrukere velger nå elektrisk som aldri før. Da er det ingen grunn til offentlige aktører, kommuner og stat ikke skal gjøre det. Fra nå av må det offentlige velge elbil, sier Berge.

At det nå endelig kommer et lovforslag om nullutslippskrav til offentlige transportinnkjøp, ønskes forståelig nok varmt velkommen av Elbilforeningen, som vil gå nøye gjennom det nye forslaget til regelverk for å sikre at det er offensivt nok.

– Når det gjelder denne spesifikke saken, vet jeg ikke konkret hva politiet har vurdert som ulempene ved å velge elektrisk. Men jeg synes jo kanskje det er litt merkelig at det ikke fantes elektrisk alternativer i anbudskonkurransen, sier Berge.

Hun mener at forslaget som nå er ute på høring har noen åpenbare mangler:

– Vi ser allerede at forslaget for eksempel er uforståelig slapt på varebil, der bare varebiler under 1.760 kg får nullutslippskrav. Kravet må gjelde alle varebiler som kan kjøres med vanlig førerkort klasse B. For her er det jo mange gode, elektriske alternativer, og flere vil komme.

Mange land med elektriske politibiler

Tilbake til politiet, men nå retter vi blikket over mot politiet utenfor «elbillandet» Norge:

I sommer postet Tesla i Storbritannia et bilde av en fullt uniformert Tesla Model 3 Performance. Den er dekorert som politiutrykningskjøretøy for ulykker, og sendes for tiden rundt i landet for test og vurdering.

Politiet og andre nødetater tester ut flere elektriske kjøretøy i forkant av den britiske regjeringens mål om at alle nye biler solgt i landet innen 2030 skal være helelektriske.

Teslaens oppgitte rekkevidde på 567 kilometer krymper nok raskt i full utrykning, men rekker likevel langt.

Bilen har en akselerasjon fra 0-100 km/t på 3,3 sekunder og en toppfart på 263.

Den engelske politistyrken har hatt raske biler før, som for eksempel Mitsubishi Lancer Evolution, men aldri en så rask bil som denne.

Politiet i Storbritannia har fra før en rekke elbiler i flåten. Det dreier seg om Nissan Leaf, BMW i3 og hydrogenbilen Toyota Mirai. Nå skal de også gå til innkjøp av Skoda Enyaq som patruljebil, skriver svenske Auto Motor & Sport.

Det er flere land som allerede har brukt elbil lenge. Sveits har Tesla Model X, Hyundai Kona Electric og VW e-Golf. Flere delstater i USA kjører allerede Tesla Model 3 og Chevrolet Bolt.

Thailand har også kjøpt inn en stor flåte Tesla Model 3, mens Tsjekkia prøver Hyundai Ioniq Electric.

BAUERS I BMW: Engelsk politi bruker den relativt nye elbilen BMW i3S som uniformert politibil, og den ses stadig i bruk i London.

