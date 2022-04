Elbilforeningen på elbilferie uten hurtiglading: Slik har det gått så langt

MØTER MEDIA I MANDAL: Elbilforeningens Markus Nilsen Rotevatn og Martin Thronsen intervjues av Lindesnes Avis-reporter og tidligere popstjerne Dag Lauvland sammen med Agder elbilforening-styremedlem Kåre Glomsaker. Foto: Karoline Haugland. Øvrige foto: Martin Thronsen

Etter å ha kjørt Ås-Kristiansand-Preikestolen i elbil er den foreløpige konklusjonen klar: Hurtigladerne kan dere ha for dere sjøl.

Ingen, iallfall ikke vi, ønsker å tilbringe ferien på en ladestasjon.

Og i hvert fall ikke i kø foran ladestasjonene.

Tenk så deilig å kunne våkne på campingplassen eller hotellet og ha fulladet bil før du tar turen videre, eller la bilen lade mens du selv er i en opplevelsespark eller annen turistattraksjon?

DESTINASJONSLADER: Her ved hotellet i Kristiansand, Elbilforeningens Markus Nilsen Rotevatn og Karoline Haugland er snart klar for kvelden, og for fulladet bil neste morgen.

Dette var motivasjonen vår for å legge ut på en ukes elbilferie i Norge – riktignok i slutten av april – med et klart mål om ikke å hurtiglade.

Reisen kan følges på Norsk elbilforenings Instagram-konto (@elbilforeningen) samt Facebook og her på elbil.no.

Vi lader der vi likevel skal stoppe

Vi vil bare lade når vi likevel skal stoppe.

For eksempel når vi skal gå på Preikestolen og blir borte fra bilen noen timer, eller over natten like i nærheten av stedet vi velger å overnatte på.

Dette kalles for destinasjonslading, og et annet av målene med turen, er at vi i Norsk elbilforening ønsker å skape blest om dette – og å få innehavere av severdigheter, attraksjoner og overnattingssteder til å forstå at dette er noe de ønsker å tilby gjestene sine som ankommer i elbil.

LADEKLAR: Elbilforeningens Karoline Haugland foran en av destinasjonsladerne ved Preikestolen.

– Det smarteste på elbilferie er jo å lade bilen når den likevel står parkert. Og dette er jo nettopp essensen i det kanskje litt vanskelige ordet «destinasjonslading», sier turansvarlig Markus Nilsen Rotevatn.

Han jobber til daglig som politisk rådgiver i Elbilforeningen, men denne uken har han byttet ut kontoret med en Kia EV6 vi har fått låne for anledningen.

TRE ELBILMUSKETERER: Martin Thronsen, Markus Nilsen Rotevatn og Karoline Haugland.

Og sist søndag satte han seg i bilen og kjørte fra Ås til Oslo. Der plukket han opp sosiale medier-ansvarlige Karoline Haugland og journalist Martin Thronsen.

Turen ned til Kristiansand gikk smertefritt og kjapt langs E18, og siden vi startet med 90 prosent på batteriet, kunne vi uten for mye nerver ankomme Kristiansand med ni prosent igjen.

LADING FOR ALLE: Alle må få påfyll, også insekter, fant vi ut på veien til Kristiansand.

Vi er på TV!

Det er en kjent sak at det oppstår ladekaos flere steder i landet hver sommer når halvparten av landets elbilister vil på ferie.

I 2021 var det 200.000 av dem. I 2025 venter vi over en halv million elbilister med bilferieplaner. Og mange av dem skal til Sørlandet, og da vil ikke hurtig- og lynladetilbudet være nok.

Derfor inviterte Norsk elbilforening og Visit Sørlandet til frokostmøte i Kristiansand tidlig mandag morgen denne uken.

DESTINASJONSLADEPRAT: Markus Nilsen Rotevatn innledet frokostmøtet Elbilforeningen arrangerte i Kristiansand.

Temaet? Nettopp: Hvorfor flere destinasjonsladere er et helt nødvendig tiltak både for å motvirke hurtigladekøene og generelt gjøre livet mye enklere for landets elbilister – særlig når de bruker elbilen på ferie.

På møtet dukket blant annet fylkesordføreren i Agder opp, og selv om det var tidlig om morgenen, fikk han seg en skikkelig vekker.

Det sa han i hvert fall selv:

I tillegg møtte både lokalavisa Fædrelandsvennen og NRK opp på frokostmøtet og lagde artikler og innslag.

Og NRK, de ville bli med oss i elbilen til Dyrehagen i Kristiansand.

PÅ TV: Elbilforeningen intervjues om destinasjonslading, og om det svært begrensede ladetilbudet ved Norges største familiepark.

Ikke for å se på dyra eller hilse på Julius eller Kaptein Sabeltann, men for å sjekke ut destinasjonsladetilbudet de har for sine besøkende der.

Det var ikke rare greiene, kan vi avsløre. Vil du vite mer, kan du sjekke ut TV-innslaget NRK lagde her.

Popstjerne intervjuer Elbilforeningen

Etter å ha konstatert at landets største familieattraksjon hadde fem (!) stikkontaktuttak (!!) for elbiler på kun én (!!!) av sine gigantiske parkeringsplasser, satte vi av NRK-journalisten i Kristiansand sentrum og kjørte til Mandal uten det minste ladeangst.

«PARKERING FOR ELBIL»: Her ser du ett av fem eksempler på Dyreparkens «ladetilbud» for besøkende elbilister til parken.

Bilen var nemlig fulladet etter å ha stått tilkoblet en av ladeboksene til Hotell Parken i Kristiansand, og det var grunnen til at vi valgte det hotellet.

Tenk på det, hotelleiere. Sånn blir fremtiden.

Faktisk er det sånn for mange allerede nå.

Og sånn vil det være for noen hundre tusen elbilister som skal på tur i Norge i sommer.

I Mandal møtte vi en blid kar. Han er styremedlem i Agder elbilforening, heter Kåre Glomsaker og tok en is med oss i solen. Så forsvant han et par minutter, og kom ned igjen med en annen minst like blid kar.

Det var Dag Lauvland, en temmelig kjent popartist på åttitallet, nå journalist i lokalavisa Lindesnes Avis. Og dermed ble det nok et medieoppslag om behovet for destinasjonsladere.

Elbilforeningen baner vei!

PARKERINGSVAKT AVBRYTER INTERVJU: Vi hadde stilt opp bilen «litt på kanten» for å få med bilen foran Mandals vakre bybro. Da ville en parkeringsvakt ha et ord med i laget. Vi lovet bot og bedring, og slapp førstnevnte.

Siste fergen-blues

Fra Mandal kjørte vi i retning Preikestolen. Vi forlot E39 og kjørte mot Sirdal, ikke fordi det var kjappest, men det skulle være finest, og vi er tross alt på elbilferie selv om vi skaffer presseoppslag uten stopp og misjonerer om viktigheten av destinasjonsladetilbud for alle som vil lytte.

Den nydeligste natur på alle kanter, og vi trengte ikke være ved Preikestolen før klokka åtte på kvelden, så vi innvilget oss et lite hackeysack-stopp.

TID FOR BALL: En veldig liten en, sådan, en såkalt hackeysack.

Den lille ballen fløy alle veier bortsett fra dit vi forsøkte sparke den, men den landet i det minste aldri i sjøen.

Vel tilbake i bilen oppdaget ekspedisjonsleder Markus at ruten han hadde lagt opp til også inkluderte et kort fergestrekk mellom Lauvvik og Oanes, også kjent som «Preikestolfergen«.

FLEIBETE ABEKATTER: Markus Nilsen Rotevatn og Karoline Haugland.

Jubel og glede over dette, og litt senere ankom vi fergeleiet.

Der så vi bommen gå ned og fergen skli ut på Lysefjorden idet vi rullet ned.

Et halvt minutt for sent. Damn you, hackeysack!

«Pytt-pytt, vi tar neste», sa Markus muntert.

«Den går hver halvtime», fortsatte han og gikk ut for å strekke på beina.

En benstrekk senere hadde vår turleder gjort en «artig» oppdagelse:

«Det der var visst siste ferga for dagen.»

FARVEL, FERGE: Snakkes aldri …

Vi lader batteriene under Preikestolen

Vel, er man på ferie må man lære seg å improvisere.

Vi improviserte oss tilbake på E39 med kurs for Stavanger. En to-tre timers bomtur med påfølgende omvei er jo ikke noe problem når man har en elbil med god rekkevidde og gode turkamerater som verken bærer nag eller fører tabber opp i svarteboka etter hvert som de begås.

Vi er tross alt på roadtrip, og skal ifølge bilens estimater fremdeles komme greit frem til Preikestolen uten å måtte ty til hurtiglading.

Og solen skinner fortsatt, om enn på siste verset.

Etter litt forvirring og nok en liten bomtur rundt i Stavangers mange tuneller, kommer vi oss fint frem til nok en ubegripelig lang tunnel, før vi havner på Jørpeland, og etter hvert kommer frem til Preikestolen fjellstue, hvor vi skal sove for natten.

Her har Stiftelsen Preikestolen sørget for å sette opp 20 ladebokser, like perfekt for oss som skal sove her en natt som det er for dem som ankommer om morgenen og skal bruke noen timer opp og ned og ikke minst på Preikestolen.

Du kan planlegge turen til Preikestolen og andre destinasjoner ved hjelp av Elbilforeningens ladekart.

KLAR FOR PREIKESTOLEN? Vi får se, fortsettelse følger.

Selv måtte vi stå opp kvart på fire for å rekke opp på den verdensberømte stolen før soloppgang.

Klarte vi å stå opp? Kom vi oss opp på det ruvende fjellplatået drøye seks hundre meter over Lysefjorden? Og falt vi i så fall ned?

Det kommer vi tilbake til i neste artikkel.

Du får holde pusten så lenge.