Vil løse ferieladekaoset på Sørlandet med destinasjonslading: – Dette var virkelig en vekker

VEKKELSESMØTE PÅ SØRLANDET: Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, fikk seg en vekker på Elbilforeningens misjoneringsmøte om destinasjonslading.

Elbilforeningen etterlyser en løsning på ladekaoset om sommeren. I Kristiansand ble fylkesordføreren, næringsliv og reiselivstopper utfordret i går.

Det er en kjent sak at det oppstår ladekaos flere steder i landet hver sommer når halvparten av landets elbilister vil på ferie.

I 2021 var det 200.000 av dem. I 2025 venter vi over en halv million elbilister med bilferieplaner. Og mange av dem skal til Sørlandet, og da vil ikke hurtig- og lynladetilbudet være nok.

Derfor inviterte Norsk elbilforening og Visit Sørlandet til frokostmøte i Kristiansand tidlig mandag morgen denne uken.

Temaet? Hvorfor flere destinasjonsladere er et helt nødvendig tiltak både for å motvirke hurtigladekøene og generelt gjøre livet mye enklere for landets elbilister – særlig når de bruker elbilen på ferie.

Elbilistene vil lade der de parkerer

Åtte av ti elbilister etterlyser nemlig muligheten til å lade der de parkerer bilen. Det kom frem i Elbilforeningens store elbilferieundersøkelse, som ble gjennomført for første gang i fjor.

Og nettopp dette var bakteppet for at Elbilforeningen og Visit Sørlandet arrangerte dette frokostmøtet på Hotell Parken i Kristiansand i går.

– Det smarteste på elbilferie er jo å lade bilen når den likevel står parkert. Og dette er jo nettopp essensen i det kanskje litt vanskelige ordet «destinasjonslading».

UTFORDRET SØRLANDET: Elbilforeningens Markus Nilsen Rotevatn.

Slik innledet politisk rådgiver Markus Nilsen Rotevatn i Elbilforeningen frokostmøtet da han, sammen med daglig leder i Visit Sørlandet, Elisabeth Aabrekk, ønsket de fremmøtte velkommen for å oppfordre til et felles løft for destinasjonslading i vår sørligste landsdel.

Og da sikter de til ladere som er på destinasjoner man skal være noen timer. Det kan være alt fra hotellet eller campingplassen man skal tilbringe natten på, eller ladere ved turistattraksjoner, butikker eller naturutfartsområder.

Og nei, vi snakker altså ikke om hurtigladere, men om ladebokser der bilene kan lades opp i mange timer, gjerne akkurat så lenge man besøker destinasjonen.

– For å få til dette trenger vi et krafttak fra både offentlige og private, sa Rotevatn.

Elektrisk fylkesordfører

Blant morgenfuglene på møtet deltok både reiselivsaktører, ladebransjen og engasjerte elbilister fra regionen.

Våken og til stede var også fylkesordfører Arne Thomassen fra Høyre, som er kjent på Sørlandet både som engasjert elbilist og ikke minst stødig skipper på sin sørlandssnekke, også den elektrisk naturligvis.

Fylkesordføreren åpnet offensivt:

– Vår ambisjon er å bli verdens første samfunn på 100 prosent rein energi allerede i 2030 her i Agder. Det er ambisiøst, men FNs klimarapporter viser hvor nødvendig det er, og at vi allerede har somlet nok, sa Thomassen, før han fortsatte:

– Skal vi nå disse målene, må utslippene fra veitrafikken ned. Det er det ingen tvil om, og skal vi klare det, må vi ha et betydelig tilbud om destinasjonsladere til de stedene folk kommer for å besøke, som et avgjørende supplement til hurtig- og lynladerne i fylket.

Liten investering som tjenes inn på flere måter

Næringssjefen i Kristiansand, Geir Askvik Haugum, var enig, og kunne vise til en betydelig utbygging av et kommunalt destinasjonsladetilbud i nettopp Kristiansand.

NÆRINGSSJEF I KRISTIANSAND: Geir Askvik Haugum sa at hvis man investerer i destinasjonsladere, vil man få igjen investeringen sin på den ene eller andre måten. – Så enkelt er det, konstaterte han.

– I sentrum er ladetilbudet slik at det maks er fem minutter å gå til nærmeste hotell. Men utenfor byen er det betydelig lenger mellom hver destinasjonslader.

Askvik utfordret overnattingssteder og andre reiselivsdestinasjoner til å bygge ut på egne parkeringsplasser. Og han kunne berolige de som vurderer å bygge ut om at dette ikke trenger å være kostbart – snarere tvert i mot.

– Har du destinasjonladere, så får du mersalg, og sammen med det du eventuelt tar betalt for ladingen, får du igjen investeringen relativt greit. Så enkelt er det, påpekte Askvik.

Ola Granerud fra ladeoperatøren Mer ga de fremmøtte en innføring i hvordan man går frem om man ønsker å etablere destinasjonsladere ved virksomheten sin:

– Man kan begynne i det små, ved å sette opp bare noen få ladestasjoner, men man bør ta høyde for veksten som vil komme, slik at man enkelt kan utvide anlegget med flere ladestasjoner. Og man kan drifte det selv, men man kan også sette ut hele driften, for eksempel ved å ta kontakt med oss i Mer eller benytte andre seriøse aktører, fridde Askvik.

Etter innleggene kom det en rekke spørsmål fra salen, og til sist valgte fylkesordfører Thomassen å ta ordet igjen:

– Før dette møtet trodde jeg vi politikere i fylket var på ballen rundt dette med destinasjonslading, men nå innser jeg at vi må brette opp ermene, for vi har langt igjen. Dette var virkelig en vekker.

