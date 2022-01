Snur om rullestoltilpassede elbiler: Snart kommer elbilene – også i NAV!

KOMMER I 2023: NAV sier at de i neste anbudsrunde, som starter høsten 2023, vil tilby nullutslippskjøretøy. Det betyr at blant andre Håvard Ravn Ottesen og sønnen Anders etter hvert kan bytte ut gamle spesialtilpassede fossilbiler som NAV så langt har begrenset dem til.

Elbilforeningen var kritisk til at NAV ikke ville tilby rullestoltilpasset elbil til sine brukere. Nå bytter NAV gir og sier de åpner for nullutslippsalternativer – men først på tampen av 2023.

Det var elbil.no som først trakk frem eksempelet om Håvard Ravn Ottesen, som ikke fikk mulighet til å kjøpe rullestoltilpasset elbil til sin multihandikappede sønn.

NAV krevde at de valgte dieselbil, med bakgrunn i anbudsrunden som ble avsluttet i november i fjor.

Åpner for elbil neste høst

Men nå har NAV altså snudd:

Ifølge Handikappnytt.no er NAV nå tydelig på at det blir endring i neste anbudsrunde.

Til nettstedet sier seksjonssjef Christian Lupke at de ønsker å tilby elektriske biler, og at de jobber for å kunne gjøre dette i neste anbudskonkurranse, mot slutten av 2023.

Dette er en stor seier både for oss i Elbilforeningen, og for engasjerte medlemmer som har protestert mot at man som rullestolbruker blir låst til å velge dieselbiler. Unni berge, kommunikasjonssjef i elbilforeningen

Elbilforeningen jobbet i fjor med å overtale både Stortinget og regjeringen til å få NAV til å tilby elektriske rullestoltilpassede elbiler til sine brukere. De rullestoltilpassede dieselbilene som kjøpes inn gjennom NAVs anbudsordning har en tilmålt levetid på 11 år.

I den forbindelse publiserte vi blant annet denne videoen:

Elbilforeningen: – El-alternativene er der nå!

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen er kritisk til at det må gå så lang tid.

– Det eksisterer allerede i dag flere elektriske bilmodeller som ville dekket behovet til mange av NAVs brukere. Brukerne som får utlevert bil fram til slutten av 2023, må dermed kjøre en dyr og forurensende dieselbil godt inn i neste tiår før de får muligheten til å gå over til elbil. Det er lenge, sier Berge.

Hun er likevel glad for at NAV nå viser vilje til endring og er tydelige på at også deres brukere får muligheten til å velge miljøvennlig transport i framtiden, men er tydelig på at dette ikke hadde trengt å ta så lang tid.

FORNØYD: Kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen er glad for at NAV nå snur, men mener likevel at NAV tar seg for god tid siden elbiler som vil fungere for mange brukere, allerede finnes på markedet.

Adrian startet ballet

Elbilforeningens engasjement startet allerede i 2019, med at Tesla-fører, rullestolbruker og Elbilforeningen-medlem Adrian Jektvik adresserte temaet i flere store reportasjer vi laget om ham og beslektede emner:

– At NAV vil tilby elbiler i sine avtaler fra 2023, er en stor seier for både oss i Elbilforeningen, og ikke minst for engasjerte medlemmer hos oss som har ivret for dette og protestert mot at man som rullestolbruker blir låst til å velge dieselbiler. Elbil skal være for alle, sier Berge.

Kravet om at NAV skal tilby elbiler har blant annet blitt støttet av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Christian Lupke i NAV opplyser at de er i tett dialog med leverandører og at de følger lanseringen av nye modeller med argusøyne. Tidlig i 2022 vil de starte en bred markedsdialog for å kartlegge mulighetene i markedet.

Selv om man ikke girer i elbiler, har NAV i hvert fall nå funnet ut hvordan man skifter fra revers og setter kursen fremover. Unni berge i elbilforeningen

Hva med denne?

Til tross for at NAV mener det ikke finnes gode elektriske biler til deres brukere, viste Elbilforeningen i november i fjor fram en rullestoltilpasset elektrisk Volkswagen E-Crafter i Trondheim:

Bilen har gått som el-taxi i Trondheim siden 2020 og transporterer hver dag skolebarn på en miljøvennlig måte.

Håvard Ravn Ottesen sa den gang at bilen dekker deres behov, både når det gjelder tilpasning for rullestol, rekkevidde og nyttelast.

Nå sier Christian Lupke i NAV til Handikappnytt at de har merket seg el-taxien i Trondheim, og at utviklingen lover godt for tilbudet på neste avtale.

Men Volkswagen E-Crafter er ikke eneste elbilen som er egnet til denne typen transport:

Elbilforeningen konkretiserte mulighetene overfor myndighetene i fjor ved å vise til relevante elbiler som hadde kommet eller straks ville komme på markedet:

«Maxus Euniq, Maxus Deliver 9, Mercedes V-Klasse, BYD T3, Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo Life, Toyota Proace City, Citroën ë-Spacetourer, Opel Zafira-e Life, Peugeot e-Traveller, Toyota Proace Verso EV, som alle kan kjøpes for cirka 360.000–760.000 kroner, avhengig av lengde, krav til rekkevidde og utstyrsvariant.»

– Opel Zafira-e med 50 kWt batteripakke kan leveres ferdig tilpasset for handikaptransport, sa informasjonssjef Stein Pettersen hos importøren Bertel O. Steen til elbil.no i november i fjor.

Ferno Norden rullestoltilpasser dessuten Maxus sine biler i Norge. De fortalte i november i fjor at det er fullt mulig å bygge om elektriske biler i Norge.

Glad for revers-revers

Unni Berge tror mange av NAVs brukere om to år vil velge nullutslippskjøretøy.

– De fleste nybilkjøperne i Norge velger nå elbil, og det er god grunn til å tro at driftssikre biler som er billige i drift og som ikke forurenser, vil være attraktive også for mennesker som trenger bil tilpasset rullestol, sier hun.

– Jeg er glad for at NAV nå girer om og snart blir med på det grønne skiftet. Selv om man ikke girer i elbiler, har NAV i hvert fall nå funnet ut hvordan man skifter fra revers og setter kursen fremover, avslutter Berge.