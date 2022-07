Xpeng G3i: Snart ruller denne på norske veier – nå er prisene klare

Xpeng G3i starter på 369.900 kroner og kan leveres omgående.

Kinesiske Xpeng har vært på det norske markedet et par år med modellene G3 og P7.

Crossoveren G3 var det første bekjentskapet på norske veier. Vår biltester ga doningen hederlig omtale, men var mindre imponert over ladehastigheten på maks 50 kilowatt via bilens i disse dager litt ukurante Chademo-port. Du kan lese hele testen her:

Nå er en oppdatert utgave klar for norske veier. Xpeng G3i ble avduket i forbindelse med åpningen av kinesernes nye showroom i Bjørvika i Oslo for noen uker siden. Der ble også sedanen P5 vist frem for første gang.

Elbil.no var så heldig å få en liten sniktitt i forkant. Ta en titt på videoen under for vårt første inntrykk av nykommerne.

Flere nyheter, men fortsatt Chademo

Nye G3i har fått noen designmessige oppgraderinger, blant annet en helt ny front med lysstripe like under panseret. Den blir også tilgjengelig med et helt nytt korallgrønt fargealternativ.

Under skallet har det også skjedd ting. G3i skal ha fått en rekke nye funksjoner som ifølge Xpeng skal forbedre kundens mobilitetsopplevelse, inkludert teknologiene Emergency Lane Keeping (ELK) og Lane Keep Assist (LKA).

Bilen er 4,5 meter lang, 1,8 meter bred og 1,6 meter høy. Batteripakken på 66 kilowattimer skal gi en WLTP-rekkevidde på 420 kilometer. Batteriet skal kunne lades fra 30 til 80 prosent på ikke veldig imponerende 43 minutter, og bilen kommer dessverre fremdeles med Chademo-port.

G3i kommer med en motor over forhjulene som yter 197 hestekrefter med et dreiemoment på 300 newtonmeter. Det gir en akselerasjon fra null til 100 på 8,6 sekunder, mens toppfarten er 170 kilometer i timen.

Bagasjerommet er på 380 liter. Bilen kan i tillegg ta 75 kilo på taket, men er ikke godkjent for å trekke tilhenger.

Møter tøff konkurranse

G3 er ikke blitt noen salgsvinner i Norge. Det er registrert under 1000 biler siden den kom på senhøsten for snart to år siden.

Så gjenstår det å se om den oppdaterte versjonen faller bedre i smak. Med en startpris på 369.900 kroner for en godt utstyrt bil bør den være konkurransedyktig, men G3i kan vente seg tøff kamp fra for eksempel Renaults nykommer Megane E-tech.

Franskmannen koster 20.000 kroner mer, men byr til gjengjeld på mer bagasjeplass, bedre ytelser og raskere hurtiglading. Dessuten kan den i motsetning til G3i trekke en tilhenger på inntil 900 kilo.

Andre opplagte konkurrenter er Cupra Born og VW ID.3.

Xpeng G3i kan leveres omgående. Foreløpig er det snakk om et begrenset opplag fra Xpeng Store i Bjørvika.