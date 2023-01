Parkering for elbil

Folkefinansierer Sono Sion – har 44.000 med seg så langt: Nå nærmer det seg veldig for soldreven elbil

POPULÆR: Med over 44.000 reservasjoner av elbilen Sion fortsetter solcelleeventyret for det tyske selskapet Sono Motors.

Tyske Sono Motors har utviklet den delvis soldrevne elbilen Sion gjennom flere år. Nå bidrar «vanlige folk» til at bilen snart kan bli masseprodusert.

Elbilforeningen har skrevet litt de siste årene om Sion, den soldrevne elbilen som er utviklet av det tyske selskapet Sono Motors.

Da elbil.no skrev om bilen i sommer var interessen allerede stor, med over 19.000 reservasjoner med et innbetalt depositum på 22.000 kroner per bil.

Nå melder Sono Motors at per 16. januar 2023 er antall totale reservasjoner steget til 44.000.

Dette bidrar til at selskapet er nærmere produksjon og allerede er i gang med omfattende testing av den fremtidige elbilen.

Bilen blir bygget i Finland av Valmet Automotive.

TESTES: Her ser du Sono Sion under testing.

Stor interesse for solceller

Tyske gründere startet i 2016 et folkefinansieringsprosjekt med mål om å produsere en bil som delvis blir ladet via solceller.

Når vi spoler frem til i dag, begynner prosjektet virkelig å skyte fart – og nå nærmer selskapet seg produksjonsstart.

Siden oppstarten har Sono Motors samlet inn nesten 40 millioner euro fra privatmarkedet.

Dette betyr at investeringsbeløpet som trengs for å realisere prosjektet er innen rekkevidde.

Sono Motors er invitert til Nordic EV Summit 2023, som arrangeres av Norsk elbilforening og Nova Spektrum – den kanskje viktigste arenaen for elektrisk mobilitet i Europa. Det tyske selskapet har foreløpig gitt indikasjoner på at de kommer til å delta.

Siden folkefinansieringen har sørget for nesten 40 millioner euro, føler selskapet seg trygge på at de vil nå 100 millioner euro i kapital for videre produksjon innen kort tid.

Gjennom den pågående kampanjen #savesion har det i tillegg blitt registrert 1000 nye reservasjoner med innbetalt depositum.

Klart signal til investorer

Toppsjefen i Sono Motors, Laurin Hahn, mener at denne responsen sender et klart signal til investorer om at publikum er klar for en soldrevet bil.

– Vi tror at reservasjoner på 40 millioner er en tydelig beskjed til potensielle investorer, og tilbakemeldingene har vært positive. Med over 40 millioner euro generert fra private interesserte har vi allerede kuttet gapet for investeringer som trengs, sier hun.

Sono Motors regner nå med at den første pre-produserte Sion kan være klar i andre kvartal i 2023.

– Vi er i samtaler med potensielle investorer og føler oss sikre på å nå målet slik at vi kan fortsette utviklingen av Sion.

Testfaser er godt i gang

Det går også frem at Sono Motors allerede har installert mange nøkkelkomponenter og gjennomført diverse tester.

Blant annet er det blitt gjort testing av solcellelading under tøffe vinterforhold. I de mørkeste desemberdagene med minst dagslys, bidro solcellelading med 28 kilometer rekkevidde i uken.

Potensiell sol-rekkevidde i året kan strekke seg til 5800 kilometer – mye takket være at bilen blir heldekket av solceller.

WLTP-tester målte en total rekkevidde på 305 kilometer på én ladeøkt. Selskapet melder i tillegg at bilen forventes å gi en gjennomsnittlig rekkevidde på 112 kilometer i uken på rene solceller.

TEST: Rekkevidden til fremtidige Sion ble nylig testet. WLTP-tester målte en total rekkevidde på 305 kilometer.

Sono Motors forteller at mens bilen gjennomgår omfattende testfaser, har selskapet sammen med partnere fullført flere komponenter for eksteriør, og utviklet verktøy for montering av solceller.

Hahn kommer med et siste spark for å underbygge hvor nær bilen er ved å bli realisert:

– Vi trenge bare en siste dytt, flere innovative ledere – og sammen kjempe for denne revolusjonen.