Avduket: Sono Sion: Verdens første soldrevne elbil klar for masse­produksjon

SOLSTRÅLE: Sono Sion er en rimelig elektrisk familievennlig elbil med solceller innebygd i karroseriplatene. Disse fungerer både til å lade og som rekkeviddeforlenger.

Nei, du har ikke fått solstikk, du leste helt riktig. Skal vi tro Sono Motors, har vi soldrevne elbiler på veien allerede neste år.

Det tyske startupselskapet Sono Motors har utviklet soldrevne elbiler helt siden 2017. Sion, som den heter, er ifølge selskapet verdens første masseproduksjonsklare Solar Electric Vehicle (SEV).

Sono Sion har allerede fått en solid menighet. Over 19.000 personer har innbetalt et depositum på rundt 22.000 kroner per bil, melder selskapet i en pressemelding.

STRÅLENDE PRAKTISK: Sono beskriver Sion som en Multi Purpose Vehicle (MPV), et bilsegment som har ligget nærmest dødt siden SUV- og Crossover-markedet tok over for en del år siden.

100 prosent soldrevet – nesten

Før du geni- eller idiotforklarer Sono, er det viktig å poengtere at Sion ikke er en 100 prosent SEV, men snarere en Sol Hybrid Electric Vehicle, eller SHEV om vi tillater oss litt begrepskreativitet.

Sion har et litium-ion-batteri på 54 kilowattimer (kWt) som leverer en forventet rekkevidde på 305 kilometer. I tillegg finnes det 456 såkalte «half-cell» solcellepaneler integrert i alle bilens karosseriplater, unntatt støtfangere. Disse fungerer både til å lade bilen når den står stille og som rekkeviddeforlenger under kjøring, og skal kunne gi 112 kilometer ekstra.

Ifølge Sono er resultatet at Sion-eiere kan få redusert antall ladeøkter i snitt med opptil fire ganger sammenlignet med en tilsvarende elbil.

ENKELT OG RIMELIG: Interiøret vinner ingen designpriser. Men med en prislapp på godt under 300.000 kroner inkludert solblender, er det ingen grunn til å skygge unna Sion.

Mobil kraftstasjon

Batteriet kan ta imot opptil 75 kilowatt (kW) på hurtiglader og 11 kW via bilens ombordlader.

Og dersom du bor ordentlig på solsiden, skal Sion kunne brukes som en mobil ladestasjon, såkalt V2L (Vehicle to Load).

Et uttak fra bilen leverer inntil 11 kW, noe som gjør at du for eksempel kan utnytte de hjemme for å drive for eksempel solsengen, eller vaffelejernet på campingtur. Ifølge Sono kan Sion til og med brukes til å lade en annen elbil.

LYSENDE FREMTID: Sono Motors planlegger å utvikle bruk av solarenergi i flere transportsegmenter. De har allerede lansert ee solcelle-kit som kan ettermonteres på buss.

Finsk produksjon

Sion beskrives som en familievennlig såkalt multi purpose vehicle (MPV) og prisen er ventet til å ligge under 300 000 kroner. Dermed vil den konkurrere mot for eksempel MG ZS EV.

Bilen er i den siste testfasen, og Sono forventer produksjonsstart etter at solen har snudd i 2023. Bilen skal bygges i Finland av Valmet Automotive, som også bygger solar-elbiler for nederlandske Lightyear.

Sono planlegger å produsere 257.000 biler I løpet av de syv første årene.

GRATIS ENERGI: Solcellepaneler på busstaket kan gi store økonomiske besparelser.

Solbussen

Sono Sion ble lansert på «Celebrate the Sun”-arrangmentet i Munchen tidligere i år, sammen med en annen soleklar nyhet fra Sono, Solar Bus Kit.

Solar Bus Kit er et solcelle-kit som kan ettermonteres på busser med en lengde på over 12 meter, for eksempel Mercedes-Benz Citaro eller MAN Lion City.

Solcellene kan for eksempel drive klimaanlegget og elektronikken i bussene og potensielt bidra til store drivstoffbesparelser. I snitt kan det utgjøre så mye som 1500 liter diesel og fire tonn med CO 2 -utslipp per år, ifølge Sono.

Drivstoffbesparelser kan dermed dekke installasjonskostnadene allerede etter tre år i drift.