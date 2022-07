Rekordmange oppkjøringer med automatgir: Stadig flere elbiler er forklaringen

I FLERTALL FOR FØRSTE GANG: Altså ikke elektriske trafikkskoler, men andelen som valgte å kjøre opp i bil med automatgir. Andelen som tok «automatlappen» var i juni 51 prosent, viser nye tall fra Statens vegvesen. Foto: Janicke Moldekleiv

I juni valgte over halvparten av landets kandidater å kjøre opp til førerkort klasse B med automatgir. For fem år siden var andelen 13 prosent.

– Det økte antallet kan antagelig i stor grad tilskrives økende antall elbiler i Norge, sier fungerende avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen i en melding.

For ordens skyld: Alle elbiler har automatgir. Dessuten har de aller fleste nye fossilbiler også automatgir.

Og i juni i år valgte et flertall – 51 prosent, for å være helt nøyaktig – av alle landets kandidater til førerkort klasse B å kjøre opp med automatgir.

«Automatlappen» på fremmarsj

Når man kjører opp med automatgir, får man i førerkortet en begrensning som gjør at man bare kan kjøre biler med automatgir.

Derfor blir denne varianten populært omtalt som «automatlappen».

Frem til nå har de fleste elever i førerkortopplæringen valgt opplæring og påfølgende oppkjøring på manuelt giret bil. Årsaken for mange er naturligvis at de vil slippe å kjøre opp to ganger hvis de får behov for å kjøre bil med manuelt gir senere.

Men nå i juni var altså andelen som likevel valgte å ta «automatlappen» for første gang i overtall.

Store forskjeller – Oslo på topp

Ser man nærmere på tallene fra Statens vegvesen oppdager man store regionale forskjeller.

Risløkka trafikkstasjon i Oslo hadde i juni rekordmange oppkjøringer med automatgir – hele 77 prosent av kandidatene til førerkort klasse B valgte denne løsningen.

Det var og er fortsatt størst utbredelse i byene i Østlandsområdet, men andelen oppkjøringer med automatgir øker betydelig mange steder i landet.

Foto: Statens vegvesen

Spesielt i byer som Trondheim og Bergen (57 prosent), Stavanger (56 prosent) og Kristiansand (55 prosent).

– I juni i år er det gjennomført 8.904 oppkjøringer i klasse B på våre trafikkstasjoner. 4.541 av disse er med automatgir, altså 51 prosent, sier Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

– Totalt for alle førerkortklasser er det i juni i år 15.241 som har kjørt opp og 45 prosent av disse har gjort det i kjøretøy med automatgir, tilføyer Herbst.

Automatlappen 3 på topp: 1. Risløkka trafikkstasjon 77 % (Oslo) 2. Lillestrøm trafikkstasjon 72 % 3. Billingstad trafikkstasjon 71 % (Asker/Bærum)

Bra for lommeboka å slippe clutch og gir

Formelt dreier den såkalte «automatlappen» seg altså om førerkort klasse B, med såkalt kode 78.

Hvis man vil kjøre bil med manuelt gir, må man altså ta oppkjøringen på nytt med en slik bil.

LAPPEN BILLIGERE MED STRØM: Sjåførlærer Gunhilde Bergan Karlengen mener de fleste trenger færre kjøretimer med elbil.

I Norge leveres nå ni av ti nye personbiler med automatgir. Det gjelder alle elbiler og hybrider, men også de aller fleste bensin- eller dieselbiler.

Det skal altså en del til for at de fleste i fremtiden vil ha behov for noe annet enn «automatlappen».

At stadig flere unge og andre som skal ta sertifikat nå velger oppkjøring med automatgir, passer inn i mønsteret som viser at elbil – og automatgir – er den nye retningen.

For noen år siden lagde en elbil.no en artikkel om trafikkskolelærer Gunhilde Bergan Karlengen som driver Morgendagens trafikkskole i Asker.

– Det er mest foreldrene som er bekymret når de unge tar førerkort hos meg. Det virker som mange i foreldregenerasjonen fortsatt tenker at «man må sikre seg og ha førerkort for alt». De unge, derimot, virker mer miljøbevisste, og mange tenker at de vil klare seg fint med bare elbil, sa Karlengen i reportasjen.

Dessuten kan det å gå for «automatlappen» være bra for lommeboka til elevene også, konkluderer Karlengen:

– Min erfaring er at de fleste slipper unna med færre kjøretimer når de ikke trenger å venne seg til å styre med gir og clutch.

Overrasket over at ikke flere gjør som dem

Hun får støtte av administrasjonssjef Janicke Moldekleiv ved Elektrisk Trafikkskole om lag femti mil vestover.

– Vi så at det var en nisje i dette markedet. Vi holder til i Bergen hvor elbilandelen lenge har vært svært høy, det er mange miljøbevisste folk her, og ekstremt mange som allerede bruker elbil når de øvelseskjører, for eksempel med foreldre, forteller Moldekleiv.

Trafikkskolen opplever økende pågang år for år.

– Og fordi vi har langt lavere drivstoffkostnader, lavere bompengekostnader og lavere vedlikeholdskostnader på elbilene våre enn vi ville hatt med bensin- eller dieselbiler, kan vi ha en litt lavere pris enn «vanlige» trafikkskoler, sier Moldekleiv

– Hvis det er så enkelt, billig og bra, hvorfor gjør ikke alle trafikkskoler som dere?

– Ja, vi er faktisk overrasket over at det ikke er flere helelektriske trafikkskoler.