Trafikkskoler satser på elbiler – men bransjen ligger fortsatt bak resten av landet

Elbiler i norske trafikkskoler har hittil i år økt med 154 prosent målt mot samme periode i fjor. Og når flere kjører opp med elbil, øker naturlig nok andelen som velger å klare seg med førerkort på automatgir.

De ulike trafikkskolene i Norge har drøyt 2.800 personbiler til bruk i førerkortopplæringen. Av disse er mer enn 60 prosent dieselbiler og 22 prosent bensinbiler, viser tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV).

Men også ved trafikkskolene gjør elbilene for alvor sitt inntog. Nå er elbilandelen ved trafikkskolene på over 11 prosent – og den blir stadig høyere, ifølge OFV.

Tilbyr lavere pris på grunn av «elbilfordeler»

Elektrisk Trafikkskole var landets første rene – vel, nettopp – elektriske trafikkskole.

– Så langt vi vet, det er iallfall ingen som har kverulert på det til nå, sier administrasjonssjef Janicke Moldekleiv ved kjøreskolen i Bergen.

Skolen startet opp for tre år siden, og har nå fem ansatte og fire elbiler.

– Vi så at det var en nisje i dette markedet. Vi holder til i Bergen hvor elbilandelen lenge har vært svært høy, det er mange miljøbevisste folk her, og ekstremt mange som allerede bruker elbil når de øvelseskjører, for eksempel med foreldre, forteller Moldekleiv.

Trafikkskolen opplever økende pågang år for år.

– Og fordi vi har langt lavere drivstoffkostnader, lavere bompengekostnader og lavere vedlikeholdskostnader på elbilene våre enn vi ville hatt med bensin- eller dieselbiler, kan vi ha en litt lavere pris enn «vanlige» trafikkskoler, sier Moldekleiv.

Overrasket over at ikke flere gjør som dem

– Hvis det er så enkelt, billig og bra, hvorfor gjør ikke alle trafikkskoler som dere?

– Ja, vi er faktisk overrasket over at det ikke er flere helelektriske trafikkskoler

– Hvem er den typiske kunden hos dere, er det klimabevisst ungdom?

– Det er både/og, så ærlige må vi være. Noen velger oss på grunn av pris, noen på grunn av miljøengasjement og noen rett og slett fordi det er denne typen kjøretøy de er vant med hjemmefra.

Tidligere tilbød kjøreskolen i Bergen også førerkortopplæring på elektrisk motorsykkel, for dem som ville ta MC-lappen på en klimavennlig måte, men det har de nylig sluttet med, selv om det fortsatt står på nettsiden deres at de gjør det.

– Vi prøvde oss på det, men vi var litt tidlig ute. Vi var faktisk for tidlig ute, men vi har sterk tro på at dette vil komme tilbake igjen, og at proppen vil løsne i det elektriske tohjulingsmarkedet, slik det har gjort i mange store byer i utlandet.

Elbilene topper bilsalget til trafikkskolene …

Fra nyttår og fram til begynnelsen av august, ble det registrert 168 nye trafikkskolebiler, og av disse var 71 rene elbiler, ifølge OFV.

Det er en økning på hele 154 prosent sammenlignet med samme periode året før, og så langt i år er det registrert flere elbiler enn dieselbiler ved trafikkskolene.

Mens det er i år er 63 førstegangsregistrerte nye dieselbiler og 16 ladbare bensinhybrider ved trafikkskolene, er det kun registrert 15 nye bensinbiler.

.. men de har fremdeles lavere elbilandel enn resten av samfunnet

Av 2.815 personbiler ved trafikkskolene, er 322 i skrivende stund helelektriske. Dette utgjør drøye 11 prosent.

Elbilandelen i norske trafikkskoler er altså lavere enn elbilandelen i Norge generelt.

I Norge er det nå litt over 2,8 millioner personbiler. Av disse er nå rundt 400.000 biler helelektriske, altså har vi nå en elbilandel blant i personbilmarkedet som nærmer seg 14 prosent.

Men hos trafikkskolene er det per i dag fortsatt 1.711 dieselbiler, 625 bensinbiler og 110 ladbare bensinhybrider i drift.

– Trafikkskolene ligger litt etter når det gjelder andel elbiler i sin kjøretøypark, sett i forhold til landet totalt, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Men samtidig går tallet opp, noe som indikerer at trafikkskolene i økende grad velger elbil. Høyst sannsynlig vil tallet fortsette å øke i takt med at det stadig kommer flere modeller i ulike prissegmenter og størrelser, og ikke minst når opplæring med automatgir blir den nye standarden, understreker Thorsen.

Janicke Moldekleiv i Elektriske Trafikkskoler i Bergen er enig med Thorsen i OFV:

– Tallene i henger nok sammen med at det fremdeles er veldig mange som tar førerkort på manuelt giret bil. Og da spesielt utenfor byene.

Hun tror andelen vil øke kraftig veldig snart.

– Nå leveres gode elbiler som har lang nok rekkevidde til en full arbeidsdag uten ladestopp i løpet av dagen. Og nå får vi også elbiler som har mulighet til å trekke henger som tilfredsstiller Statens vegvesens krav på over 1.200 kilo.

Foreldrene mest bekymret for «automatlappen»

Da elbil.no for tre år siden lagde en reportasje om trafikkskolelærer Gunhilde Bergan Karlengen, som hadde vært trafikklærer ved ulike kjøreskoler i snart 25 år, men sa opp jobben og startet sin egen trafikkskole der elbil var eneste alternativ – var førerkortopplæring med elbil nokså sjeldent i norsk sammenheng.

Det sier kanskje litt at navnet hun valgte på skolen var «Morgendagens trafikkskole«. Allerede tre år etter kunne hun kanskje like gjerne kalt den «dagens trafikkskole», hvis bransjen hadde fulgt tempoet i samfunnet for øvrig.

– Det er mest foreldrene som er bekymret når de unge tar førerkort hos meg. Det virker som mange i foreldregenerasjonen fortsatt tenker at «man må sikre seg og ha førerkort for alt». De unge, derimot, virker mer miljøbevisste, og mange tenker at de vil klare seg fint med bare elbil, sa Karlengen i reportasjen.

Det hun siktet til, er at hvis man tar opplæringen og selve oppkjøringen med elbil, og følgelig altså automatgir, har man bare førerrett på automatgir.

Bra for lommeboka å slippe clutch og gir

Formelt dreier det seg altså om førerkort klasse B, med såkalt kode 78. Hvis man vil kjøre bil med manuelt gir, må man ta oppkjøringen på nytt med en slik bil.

I Norge leveres nå hele ni av ti nye personbiler med automatgir. Det gjelder alle elbiler og hybrider, men også de aller fleste bensin- eller dieselbiler. Det skal altså en del til for at de fleste i fremtiden vil ha behov for noe annet enn «automatlappen».

At stadig flere unge og andre som skal ta sertifikat nå velger oppkjøring med automatgir, passer inn i mønsteret som viser at både elbil – og dermed automatgir – er den nye retningen.

Dessuten kan dette være bra for lommeboka til elevene også, konkluderer Karlengen:

– Min erfaring er at de fleste slipper unna med færre kjøretimer når de ikke trenger å venne seg til å styre med gir og clutch.

Kan filtrere trafikkskolesøk på elbil-tilbud

I forbindelse med den tre år gamle reportasjen om elektriske trafikkskoler, kontaktet vi Norges Trafikkskoleforbund (NTSF, tidligere ATL, som sto for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund) – for å høre om de hadde noen oversikt over hvilke av landets trafikkskoler som tilbyr førerkortopplæring i elbil.

En slik oversikt hadde de ikke dessverre ikke, var svaret vi den gang fikk fra forbundet som i årevis har hatt en svært stor andel av landets trafikkskoler som medlem.

Kort tid etter vår henvendelse hev imidlertid forbundet seg rundt og lansert en søkemulighet på nettsiden sin som kunne vise hvilke trafikkskoler som tilbyr førerkortopplæring med elbil, slik at publikum enkelt kunne finne ut hvilke kjøreskoler i nærheten som tilbyr utslippsfri opplæring.

– Vi lagde dette etter henvendelsen fra dere, vi syntes det var en god idé å kunne søke på skoler som har elbiler, var responsen vi fikk fra forbundet den gang.

Les også: Stadig flere klarer seg med bare elbil

– Stor underrapportering

Da vi testet søkefunksjonen da den kom for snart tre år siden, fikk vi 47 treff på kjøreskoler som tilbyr elbil.

Når vi søker igjen nå, har antallet ikke steget veldig mye:

Bare 66 av trafikkskolene hos NTSF tilbyr ifølge nettsiden deres førerkortopplæring i elbil per i dag.

– Tallet er nok ikke riktig dessverre, kontrer Pål Andersen, fagkonsulent ved NTSF.

– Norges Trafikkskoleforbund er helt avhengig av at trafikkskolene melder inn til oss hvem som kan tilby elbil som skolebil for at vi skal ha korrekte data i vår søkebase. Men det er nok en relativt stor underrapportering på den fronten, er jeg redd. Det går mange flere elskolebiler i trafikkopplæringen enn vi har oversikt over.

Andersen understreker videre at tallet i søkefunksjonen forteller hvor mange NTSF-trafikkskoler som tilbyr elskolebil og ikke sier noe om hvor mange elbiler de disponerer ved hver trafikkskole.

I Norge er det i dag rundt 1.000 trafikkskoler, og NTSF representerer omtrent 800 av disse – så søkefunksjonen gir altså uansett ikke et komplett bilde av elbilsituasjonen i alle landets trafikkskoler, underrapportering eller ei.

Men den gir likevel en indikasjon på hvordan det ligger an.

Det blir nesten så vi får la Gunhilde Bergan Karlengen i Morgendagens Trafikkskole få siste ord, selv om hun sa det allerede for tre år siden:

– Jeg synes navnet på trafikkskolen min gir et fint signal om hvor hele bransjen bør være på vei. Egentlig er det merkelig at ikke langt flere trafikkskoler tilbyr trafikkopplæring i elbil.

