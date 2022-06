Skoda Enyaq Coupé iV straks klar for bestilling: Starter på 579.000 i Norge

SKÅDA PÅ SKODA: Slik ser Skoda Enyaq Coupé iV ut i såkalt Phoenix Orange.

For første gang kan en Skoda kjøpes direkte på nett – og de første bilene håper man å utlevere mot slutten av året.

Coupé-utgaven av Enyaq blir tilgjengelig som såkalt RS-utgave, og har salgsstart 9. juni, altså torsdag om en drøy uke.

De første kundebilene forventes utlevert til norske kunder fjerde kvartal 2022, opplyser Skoda Norge.

RS (rally sport) er Skodas sportsalibi.

Vi skrev litt om bilen i vinter, der vi kunne konstatere at coupé-utgaven var dønn lik en ordinær Enyaq til og med fordørene. Derfra får den en mer aerodynamisk hekk, akkurat som Audi Q4 e-tron Sportback og Volkswagen ID.5.

Skrått ovenfra ligner den ikke rent lite på Tesla Model Y, bare med litt skarpere linjer.

Foreløpig bare som firehjulstrekker

For første gang vil Skoda-kundene få mulighet til å kjøpe bilen direkte på nett, i tillegg til ute hos forhandler.

Bilen vil selges til en startpris på 579.000 kroner for en RS-utgave med firehjulstrekk, som altså er den første og foreløpig eneste varianten tilgjengelig for bestilling.

– Denne modellen blir et viktig supplement til SUV-versjonen og en solid styrking av vårt elektriske utvalg, sier Thomas Meiner, direktør i Skoda Norge i en pressemelding.

Versjonen som tilgjengeliggjøres for det norske markedet er toppmodellen med 220 kW (299 hk) og et maksimalt dreiemoment på 469 Nm.

Luftmotstanden blir lavere enn SUV-varianten, og har en såkalt cw-verdi på 0,234. Dermed går strømforbruket noe ned og rekkevidden øker.

Bakhjulstrekker-modellen skal for øvrig klare 642 kilometer, men den kommer altså foreløpig ikke til Norge.

Avhengig av utstyrsnivå har derimot modellen som straks kan bestilles i Norge en WLTP-rekkevidde på inntil 510 kilometer, og kan hurtiglades med inntil 135 kW.

Panoramatak standard

Panoramaglasstaket er standard for coupévarianten. Taket er tynnere enn et ordinært tak, og skal angivelig by på god plass også for baksetepassasjerene.

Bilene vil være utstyrt med standardpakker som inneholder blant annet LED Matrix hovedlykter, sensorstyrt elektrisk bakluke, varmepumpe, CANTON-anlegg og infotainment-pakke med headup display og augmented reality.

Modellen har et for øvrig et overraskende romslig bagasjevolum på 570 liter.

Man kan velge mellom ni ulike farger, blant annet karakteristiske Mamba Green og Phoenix Orange.

Modellen produseres parallelt med Enyaq SUV og øvrige modeller som produseres på fabrikken i Mladá Boleslav utenfor Praha.