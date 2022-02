Skoda Enyaq Coupe: Slik ser den ut

HOMOGEN: Stadig flere elbiler ender opp med «Tesla»-fasongen. Den er litt mer sporty og gunstig for aerodynamikken.

Coupe-utgaven og RS-versjonen av Enyaq er offentlig – og den kan trekke 1400 kilo på kroken.

Vi fikk en forsmak i Frankfurt i 2017 og så den første gang på Genève Motorshow i mars 2019. Nå er den endelig på plass i Norge, og det endelige resultatet ligger gansje så tett opptil konseptet.

Vi får se den i foreløpig siste utstyrsversjon, nemlig vRS. RS (rally sport) er Skodas sportsalibi.

SOM KONSEPTET: Det er sjelden det ferdige produktet ligner så mye på konseptet som dette. Vision iV hadde skjulte dørhåndtak og kameraspeiler. Neppe noen som savner noe av det.

Små endringer

Coupe-utgaven er dønn lik en ordinær Enyaq til og med fordørene. Derfra får den en mer aerodynamisk hekk, akkurat som Audi Q4 e-tron Sportback og Volkswagen ID.5.

Skrått ovenfra ligner den ikke rent lite på Tesla Model Y, bare med litt skarpere linjer.

Luftmotstanden blir også lavere (cd 0,234). Dermed går strømforbruket noe ned og rekkevidden øker. Bakhjulstrekkeren skal klare 642 kilometer.

Plassen blir marginalt mindre. 570 liter mot 585 opp til hattehylla. Det er først dersom du laster til taket man mister noe.

Takket være panorama glasstak som standard, opprettholder man takhøyde for baksetepassasjerene, så man går ikke glipp av de praktiske egenskapene.

Bilen kommer med en batteripakke på 77 kWt netto (82 brutto), og kjøperne kan velge mellom tre motoralternativer, hvorav to er firehjulsdrevne:

iV80: Bakhjulsdrift, 150 kW/204 hk, 310 Nm

iV80X: Firehjulsdrift, 195 kW/265 hk, 425 Nm

iVRS: Firehjulsdrift, 220 kW/299 hk, 460 Nm

Den lades hjemme med ombordlader opp til 11 kW. På hurtiglader svelger den unna opp til 135 kW.

vRS: Sportline er allerede tøff, men vRS får enda flere sportslige detaljer.

vRS Først

Det er den helt nye vRS-utgaven (Rally Sport) som åpner ballet og den eneste som kan bestilles fra start. Spesifikasjonene er like lite spennende som den nye hekken, særlig for de av oss som har testet tidligere RS-modeller fra Skoda.

GLASS: Enyaq fås med både glassfront og glasstak, sistnevnte som standard.

Effekten er den samme som i VW ID.4 GTX og Audi Q4-etron, nemlig 299 hk/220 kW og 460 Nm. Det gir en akselerasjon fra 0-100 km/t på 6,5 sekunder og en toppfart på 180 km/t.

Det vil si dersom alle parametere ligger til rette for det. For effekten på de to firehjulstrekkerne kan bare hentes ut i 30 sekunder, da har du allikevel klart å nå toppfart for lenge siden.

SORT: Sorte overflater over alt og kontrastsømmer preger interiøret.

Og du får kun hentet ut maks effekt dersom batteritemperaturen ligger mellom 23 og 50 grader og batterikapasiteten er over 88 prosent. Det vil altså si nesten aldri, ettersom man også blir anbefalt å ikke lade over 80 prosent i det daglige.

TØFFERE: RS har alltid hatt små detaljer som gjør den frekkere enn standardversjonen. Blant annet får den andre seter.

Hvor mye effekt du har for øyeblikket, ser du i powerdisplayet.

Det vil si dersom alle forholdene ligger til rette for det.

Vi vet ennå ikke hvordan den er bak rattet. Det er stor forskjell på kjøreopplevelsen på de to «søskenbarna», det kan du se fra vår banetest under. Velger man et oppsett lignende Audi, kan det likevel bli bra.

Dette er RS

Med nevnte begrensinger i effekt, blir vRS stort sett en utstyrsvariant som blir hakket kulere enn dagens Sportline.

Felger fra 19-21 tommer, sort innramming på luftinntakene, vRS-logoer og den velkjente refleksstripa tvers over bakfangeren, noe som har vært signatur siden Octavia fra 2008. Mambagrønn blir signaturfargen for RS.

SVÆR: Holder du deg unna bagasjeromspakka med mye dobbelt gulv og isoporskillevegger, får du denne gedigne lasteplassen. Da får du samtidig en voldsom lasteterskel.

Det mest interessante er at tillatt tilhengervekt er økt til 1400 kilo for vRS, riktignok med begrensning opp til åtte graders helning. De øvrige kan trekke 1200 kilo.

Innvendig er omtrent alle flater skinntrukket med kontrastsømmer og vRS-logoer porsjonert på passende steder, inkludert på sportsstolene med integrerte nakkestøtter.

Karbondetaljer og sort taktrekk er selvfølgelig også på plass.

21-TOMMER: vRS går ikke lenger opp i størrelse enn dagens Enyaq, 21-tommer fer fortsatt det største man får.