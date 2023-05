Revidert nasjonalbudsjett presentert i dag: – Stortinget må ta grep for å hindre elvarebil-fiasko

OPPFORDRER TIL Å TA GREP NÅ: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening ber Stortinget ta grep i revidert nasjonalbudsjett etter sjokkbeskjeden om at staten nå avvikler støtten til elektriske varebiler. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Revidert nasjonalbudsjett kom i dag, og inneholdt fint lite om elektriske varebiler. Og nettopp det er problemet, mener Elbilforeningens generalsekretær.

– Stortinget må gripe inn slik at satsingen på elvarebil ikke blir en fiasko, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun ber Stortinget ta grep i revidert nasjonalbudsjett etter forrige ukes overraskende beskjed om at staten nå avvikler støtten til elektriske varebiler.

Omstridt vedtak

– Etter at Enova varslet at støtten til elvarebiler fjernes, er det skuffende at regjeringen ikke nevner miljøsatsingen for varebiler med ett ord i revidert nasjonalbudsjett. Her må Stortinget nå ta ansvar, sier Bu.

Så langt i år er bare 37 prosent av de nye varebilene elektriske. Og for de lette varebilene er elbilandelen kun på 26,7 prosent.

Stortinget har som kjent et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være elektriske innen 2025.

ALLE VIRKEMIDLER PÅ DEKK: I Oslo er det fritak i bomringen for elvarebiler. Christina Bu i Elbilforeningen mener at dette bør gjelde nasjonalt.

– Det kan se ut som om varebilsatsingen blir helt glemt. Vi styrer mot bomskudd på dette viktige klimamålet dersom det ikke tas grep nå, sier Bu.

Det har kommet en rekke protester mot at støtten til varebiler fjernes om bare et par uker:

Mange har også pekt på at tallgrunnlaget for å fjerne støtten ikke er riktig, deriblant Opplysningsrådet for veitrafikken:

Varebilene trenger fortsatt virkemidler

Kun ett år og åtte måneder før 100 prosent av nybilsalget for varebilene skal være elektrisk, fjernes altså støtteordningen, til tross for at elektrifiseringen av varebilene ligger langt etter personbilene.

– Dette var det siste vi hadde forventet når elvarebil-andelen er så lav som nå, sier Bu.

Elbilforeningens generalsekretær mener at Stortinget må gripe inn når regjeringen ikke har noe å melde i sitt reviderte budsjett.

GLEMT BILGRUPPE? Det kan se ut som om varebilsatsingen blir helt glemt. Så langt i år er bare 37 prosent av de nye varebilene elektriske. Og for de lette varebilene er elbilandelen kun på 26,7 prosent.

– Støtteordningen for elektriske varebiler må få leve, i det minste fram til regjeringen legger fram en troverdig plan for hvordan de skal nå målet for utslippsfritt varebilsalg i 2025, sier Bu.

– Og Stortinget bør nå bestille bedre virkemidler for miljøsatsingen på elvarebiler, fortsetter hun.

Generalsekretæren nevner som eksempel Oslos suksess med fritak for elvarebiler i bomringen.

– Bomfritak for elvarebil bør gjelde over hele landet, konkluderer Bu.