Polestar kjører minimalistisk, BMW makser med "Arnie" og Hayek: Superstjerner i elbilreklamer på årets Super Bowl

Du husker Will Ferrell som «hatet» elbillandet Norge i fjor? I år leverer Arnold Schwarzenegger en lynavleder for BMW, mens Polestar sparker amerikanerne på leggen.

Omtrent på denne tiden i fjor yppet skuespiller og komiker Will Ferrell med Norge under reklamen som ble spesiallaget til Super Bowl, den store tittelkampen for amerikansk fotball, som nærmest er som en nasjonaldag å regne i USA.

Kampen og showet ses årlig av over 100 millioner mennesker.

I fjorårets reklame «hatet» som kjent Ferrell Norge, og lovet oss en på tygga på grunn av vårt skyhøye elbilsalg, som Ferrell altså var så misunnelig på. Den ekstremt populære reklamen hadde egentlig som mål å formidle at General Motors satser for fullt på elbiler.

Vi skal mimre litt om hva disse reklamene satte i gang av bruduljer og norske motsvar senere i denne artikkelen, men først skal vi se at det blir opptil flere elbilreklamer av det mer eller mindre spektakulære slaget også under årets Super Bowl, som går av stabelen søndag 13. februar, eller natt til mandag norsk tid.

«Arnie» will be back

I år ønsker nemlig både Polestar og BMW å stjele sin del av Super Bowl-showet med spesiallagde reklamefilmer.

BMW skal reklamere for sin nye BMW iX, og har for anledningen hyret inn en usedvanlig julenisseskjeggete Arnold Schwarzenegger og Salma Hayek Pinault som skuespillere.

I den ett minutt lange reklamefilmen spiller Arnie den greske guden Zevs, mens Hayek spiller hans fru, gudinnen Hera.

Den tidligere guvernøren i California, som likevel fortsatt er mest kjent for sine utallige roller i amerikanske actionfilmer, dukker her altså opp som kongen i det greske gudeuniverset:

Men her blir det andre superboller

Tvisten her er imidlertid at de tilsynelatende har pensjonert seg fra den tilbaketrukne gudetilværelsen i den greske mytologien og flyttet til Palm Springs i California.

Mens Hayek/Hera ser ut til å håndtere livet midt i den amerikanske drømmen ganske greit, sliter Arnie/Zevs langt mer med det moderne dagliglivet.

Siden han er guden av både himmel, lyn og torden, blir han hele tiden forstyrret av å måtte hjelpe sine mer dødelige naboer i California med bagateller som å fyre av strøm fra sine allmektige gudefingre for å få fart på deres elektriske hekksakser og eldrevne golfbiler, samtidig som han på hjemmebane sliter med å klare å skru på mikrobølgeovnen.

Dermed får Zevs nok av elektrisitet og vil hjem til Olympos. Men når konemor i neste øyeblikk kommer hjem med en splitter ny BMW iX, «all electric», blir det andre (super)boller.

Og mer skal det ikke til før Zevs er blid som en lerke igjen og paret ved hjelp av energien fra Zevs’ fingre kan suse av gårde nedover Sunset Boulevard (eller kanskje det er Electric Avenue, det er i hvert fall det de synger) i den elektriske BMW-en sin.

End of story. Ha ha.

Riktignok skal reklamemakerne ha et ekstra komipoeng for sin parodiske disclaimer-tekstlinje «Immortal professional driver on closed course. Do not attempt», som ligger diskret under bildene der paret freser gjennom lyskryssene på den klassiske LA-stripa.

BMW iX lanseres for øvrig på det amerikanske markedet i neste måned. Sist gang BMW kjøpte en reklamespot på Super Bowl, var for seks år siden, og også den gang var det med en elbil, nemlig den allerede smått legendariske i3, som nå tas ut av produksjon.

Polestar vil også være med på (super)ballet

Men der BMW tar den helt ut i sin reklame, kjører Polestar i kjent stil en langt mer minimalistisk linje under Super Bowl-festen.

I dag ble det nemlig kjent at den helelektriske bilprodusenten også vil vise en splitter ny reklamefilm for fastbacken Polestar 2 under arrangementet.

Da skal de kjøre ut en 30 sekunders filmsnutt, men allerede i dag gikk de ut med en 15 sekunders foreløpig lydløs forhåndsvisning, som du kan se her:

Som du ser, leverer Polestar et tydelig spark til en rekke av virkemidlene som pleier å prege typiske Super Bowl-reklamer.

Blant meldingene som hagler mot deg i klassisk Polestar-svart-på-hvitt, er blant annet: «no stunts», «no surprises», «no supermodels», «no comebacks», «no special effects», «no dance numbers», «no plays on words», «no flag wawing», «no explosions», «no slapstick», «no puppies», «no babies» og «no parodies».

Polestar-sjefen: – Den perfekte arenaen

Hva som skjer i siste halvdel av snutten må vi vente natt til mandag med å se.

Men vi kan jo anta at de går inn for landing ved å peke på at Polestar lager så bra biler at de ikke trenger å spille på noen andre effekter enn seg selv.

– Super Bowl er en ikonisk begivenhet og det er gøy å formidle Polestars budskaper til et så stort publikum. Dette er den perfekte arenaen for å gjøre merkevaren vår mer synlig, spesielt i USA.

Det sier Polestar-sjef Thomas Ingenlath i en pressemelding.

– Vi er en nyetablert merkevare med store ambisjoner. Vi er kompromissløse, både i designspråket, bærekraftarbeidet, og når vi utvikler våre sportslige biler, og med denne reklamefilmen ønsker vi å spre denne filosofien, filosoferer Ingenlath videre.

Tilbake til fortiden

Men la oss som lovet få vende tilbake til slaget om elbiler som fant sted mellom Norge og USA på denne tiden i fjor.

Først et tilbakeblikk på klippet som startet kalaset, der tullebukken Will Ferrell kastet hansken og yppet til bråk mot nordmenn i sin alminnelighet, og sågar tok turen til Norge for å spille inn deler av denne reklamefilmen:

Den hansken plukket vi i Elbilforeningen raskt opp, og postet dette motsvaret med generalsekretær Christina Bu i mariusgenser, «more cowbell»-referanser og det hele.

Men det stoppet ikke der. For senere dukket flere videoer opp, blant annet dette småvittige utspillet fra Universitetet i Agder:

Deretter hev Audi seg rundt, med Kristofer Hivju i hovedrollen som norsk elbil-/Audi-forkjemper:

Flere andre var også på ballen, men så ble det stille en stund.

Helt til nå nettopp. For da kom forsyne oss (med gammelost), ett år senere, også matprodusenten Eldorado på banen med sitt svar til Will Ferrell, i denne ostereklamen:

Og med det har vi vel bare én ting å legge til:

Say cheese.