General Motors med kjempesatsing: Tar opp kampen mot Tesla

WATTPEDALEN I BÅNN: USAs bilgigant General Motors investerer nå rundt 60 milliarder kroner i en omfattende elektrifiseringsoffensiv.

Bygger nye fabrikker og sikter seg inn mot å bli USAs største produsent av elektriske kjøretøy.

Den amerikanske bilkjempen General Motors (GM) fortsetter sin opptrapping på vei mot en helelektrisk fremtid.

I en pressemelding tirsdag røper de store planer knyttet til to fabrikkanlegg i hjemstaten Michigan:

Selskapet investerer fire milliarder dollar (36 milliarder kroner) i en utvidelse av sitt produksjonsanlegg i Orion. Fra og med 2024 skal de elektriske versjonene av muskel pick-upene GMC Sierra og Chevrolet Silverado produseres her.

I fellesskap med LG Energy Solution investeres det 2,6 milliarder dollar (23,4 milliarder kroner) i en ny batterifabrikk i Lansing, der selskapet har flere anlegg fra før.

Totalt er det dermed snakk om en investering på 6,6 milliarder dollar, som vil si rundt 60 milliarder kroner knyttet til det elektriske skiftet.

Jakter på Tesla

Ifølge pressemeldingen vil satsingen generere 4000 nye arbeidsplasser.

– Vi bygger på den postive responsen vi har fått på våre siste elektriske satsinger, inkludert GMC Hummer, Cadillac Lyriq, Chevrolet Equinox og Cevrolet Silverado, uttaler Mary Barra, GMs styreleder og administrerende direktør, i meldingen.

STORE PLANER: Styreleder og administrerende direktør i General Motors, Mary Barra. Foto: Steve Fechts/GM

Hun legger til at satsingen vil gi GM den bredeste elektrifiserte modellporteføljen, og at målet er å bli den ledende leverandøren av elektriske kjøretøy i USA innen 2025.

I så fall har selskapet en formidabel jobb foran seg. Tesla leverte ut 936.172 biler globalt i 2021, et hav foran GMs snaut 25.000, ifølge denne saken fra CNBC.

Ifølge GM vil denne siste utvidelsen, i kombinasjon med eksisterende ressurser, gi selskapet kapastitet til å produsere over en millon elektriske kjøretøy i året ved utgangen av 2025.

Unik batteriteknologi

El-versjonen av pick-upen Silverado ble for øvrig vist under teknologimessen CES i Las Vegas nylig.

Dette er en stor, sterk arbeidshest, som er blitt umåtelig populær i fossilversjon. GM solgte til sammen nesten 800.000 eksemplarer av Silverado og søstermodellen GMC Sierra i 2021.

Så gjenstår det å se om selskapet klarer å overbevise konservative amerikanere om at elektriske drivlinjer er fremtiden.

Ultium-batteriene blir hjertet i GMs elektiske satsing. Teknologien er nokså unik fordi cellene kan stables vertikalt eller horisontalt inne i batteripakken. Dette gjør det mulig for ingeniørene å optimalisere og tilpasse den til mange forskjellige typer biler.

Ultium-batteriene varierer fra 50 til hele 200 kWt, noe som skal kunne gi en rekkevidde på 644 kilometer.

De fleste bilene vil få batteripakker på 400 volt og opptil 200 kW hurtiglading.

I 2020 kunne GM fortelle at Detroit-Hamtramck Assembly Center vil være stedet for en ny fabrikk som bare skal produsere elektriske biler. Den gangen bekreftet de at prosjektet, kalt Factory Zero, også vil stå bak produksjonen av den nye GMC Hummer EV – en enorm pickup med over 1000 hestekrefter.