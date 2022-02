Fritt frem i treskolandet: Tesla har åpnet samtlige superladere i Nederland

FULL (GJEN)ÅPNING: Nå er samtlige superladestasjoner i Nederland åpnet for andre elbilister. Så er spørsmålet hvor lang tid det tar før vi får full åpning også i Norge.

Nå tilgjengeliggjør Tesla de resterende superladestasjonene i landet som startet åpningsballet i november.

Det har lenge vært kjent at Tesla har villet åpne superladestasjonene sine også for andre elbiler.

Åpningen skjer gradvis, og begynte i Nederland, hvor 10 av totalt 35 supercharger-stasjoner ble åpnet i november i fjor.

For et par uker siden fulgte Norge og Frankrike etter som de to neste landene i pilotprosjektet som skal munne ut i at hele Teslas hurtigladenettverk skal kunne brukes også av andres elbilister:

Tatt skrittet fullt ut i Nederland

I Norge dreier det seg i første omgang om 15 stasjoner med til sammen 309 ladere (se liste lenger ned i saken).

Åpningen gjelder riktignok bare biler med CCS-kontakter, men det er de aller fleste elbiler utstyrt med allerede.

Biler med Chademo-kontakt må imidlertid fortsatt holde seg til egne ladestolper. Det er kun Nissan Leaf, Lexus UX og Zpeng G3 som selges med Chademo-kontakt i Norge nå.

Men nå har Tesla altså tatt skrittet fullt ut i landet der pilotprosjektet startet.

«Ikke-Tesla-kjøretøy kan nå lades på alle superladere i Nederland via Tesla-appen», skriver selskapet i en ordknapp melding på sosiale medier.

Non-Tesla vehicles can now charge at all Superchargers in the Netherlands via the Tesla app. Learn more at https://t.co/hjybH0ROdl pic.twitter.com/zjomySylf9 — Tesla Charging (@TeslaCharging) February 14, 2022

Dermed gikkk det drøyt tre måneder fra pilotprosjektet ble startet i Nederland til alle stasjonene var åpne. Følges samme takt her hjemme, vil hele Teslas superladernettverk være tilgjengelig for alle i god tid før sommerferien.

Må laste ned Tesla-appen

Slik det er i dag kan en Tesla-fører bare kjøre Teslaen sin til en superlader og plugge den i, så kjenner laderen igjen bilen og resten går av seg selv.

Fullt så enkelt er det ikke for oss andre. Men det eneste «gjeste-elbilistene» trenger å gjøre, er å laste ned Tesla-appen for tilgang og mulighet for betaling, samt registrere deg som bruker.

Det sømløse plug&charge-opplegget som Tesla-førerne nyter godt av, fungerer nemlig ikke på andre elbiler. Derfor må ikke-Tesla-førere gå via Tesla-appen for å få ladet på superladerne.

Prisene for de som ikke kjører Tesla, varierer fra stasjon til stasjon, og i snitt ligger det naturlig nok en del over hva Tesla-eierne betaler (og en del Tesla-eiere har fortsatt gratis superlading ut bilens levetid.)

Prisen for ikke-Teslaer er foreløpig anslagsvis 60 prosent dyrere enn for Teslaer, men via et månedsabonnement kan man redusere prisen per kilowattime.

I Norge koster dette abonnementet 129 kroner i måneden, og da skal man få samme kWt-pris som (de fleste) Tesla-eiere har.

Denne prisen er for tiden fra rundt 2,7 kroner/kWt. De kan også lade uten abonnement, men må da betale en betydelig høyere pris per kWt, i øyeblikket fra cirka 4,70 kroner/kWt og oppover til snaut syv kroner/kWt.

Prisene oppgis for øvrig i appen.

PS: De åpnede superladerne i Nederland og Frankrike skal også fungere for norske ikke-Tesla-elbilister som har lastet ned appen. Men sikkert lurt å teste ut at det fungerer på superladere i Norge før du legger ut på langtur til disse landene.

Dette er de 15 ladestasjonene som ble åpnet i Norge (antall ladere): Aurland (6)

Aksdal sør (18)

Arna (20)

Berkåk (20)

Eidsvoll Verk – Nebbenes (44)

Fokserød (16)

Lærdal (16)

Leira (16)

Lillehammer, Strandtorget (16)

Lyngdal Handelspark (36)

Nes i Ådal, Valdresporten (20)

Notodden (12)

Oslo Sentrum P-hus (18)

Rygge (42)

Skien (9)