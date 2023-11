Toyota + Idemitsu = faststoff-satsing: Girer opp rundt faststoff-batterier

GULT ER KULT: Elektrolytten, altså alt det gule, er det man har slitt med i 20 år for å lage energitette faststoffbatterier. Toyota mener løsningen er så nært forestående at de forbereder masseproduksjon.

Faststoffbatteriene er komponenten som virkelig vil gjøre fossilbilen utdatert. Med sin nye avtale viser Toyota at de gir «full watt» for ny batteriteknologi.

Fra å være allergisk mot rene elbiler, har Toyota virkelig snudd og viser større selvtillit enn lenge, selv om de fremdeles snakker høyest av alle bilprodusenter om å fortsette å satse på hydrogen også.

Girer opp

Toyota har har jobbet med utvikling av faststoffbatteriene helt siden 2006, altså i nesten 20 år – men nå later det til at de snart er klare for masseproduksjon.

Og for å klare det, har Toyota inngått en samarbeidsavtale med Idemitsu Kosan, som har forsket på de samme batteriene siden 2001.

De er sammen med Toyota det selskapet som har mest patenter og angivelig mest kunnskap om faststoffbatterier.

HEI-HEI: Toyotas president, Koji Sato, og sjefen for Idemitsu, Shunichi Kito, ønsker å revolusjonere bilverdenen.

Viktig avtale

Avtalen innebærer utvikling av masseproduksjonsteknologi for faste elektrolytter, forbedre produktivitet og etablere en forsyningskjede. Gjennom samarbeidet søker de å fjerne de siste hindrene på veien, samt sørge for materialutvikling til faststoffbatteriene.

De satser på å sikre vellykket markedsintroduksjon av faststoffbatterier i elbiler i 2027-2028, skriver Toyota i en pressemelding.

Dette skal ende i fullskala masseproduksjon til Toyotas og Lexus personbiler. Flere av dem er blitt presentert som konseptutgaver den siste tiden

Ikke i mål

Samarbeidet fokuserer på sulfid faste elektrolytter, som anses som et lovende materiale for å oppnå høy kapasitet og ytelse for elbiler som er egnet for masseproduksjon.

Gjentatt lading og utlading av batteriet forårsaker sprekker mellom katodene og anodene og de faste elektrolyttene. Det reduserer batteriets ytelse.

Siden 2013 har Toyota og Idemitsu samarbeidet om å løse dette problemet. Idemitsu var et av de første selskapene til å utføre utviklingen av grunnteknologier for faststoffbatterier. En slik grunnteknologi er en svært fleksibel, klebrig og sprekkresistent fast elektrolytt.

Gjennom gjentatt prøving og feiling og ved å kombinere materialteknologiene fra begge selskapene, har de visstnok klart å utvikle et sprekkresistent materiale som viser høy ytelse.

Hva er greia med faststoff?

Hvorfor alt dette maset om faststoffbatterier? Jo, ganske enkelt fordi batteriene da får så mange positive egenskaper at argumentene for fossilbil blir vanskelige å finne.

Egenskaper:

Langt høyere energitetthet

Lavere vekt

Tåler høyere spenninger

Tåler høyere ladehastighet

Færre temperaturutfordringer

Langt mindre brannfare

I all hovedsak dreier det seg om å erstatte flytende elektrolytt med fast elektrolytt. Når denne tyktflytende væsken er borte, forsvinner behovet for “skillevegger” mellom de ulike cellene i batteriet, og dermed kvitter man seg med unødvendig vekt og frigjør plass.

I det hele tatt blir det enklere å bygge alle typer biler, fra superspreke og lette sportsbiler som trenger høyt effektuttak, men kanskje ikke super rekkevidde, til store biler med enorm rekkevidde. Toyota lover 120 mil på en av de første bilene med disse batteriene. Det blir i så fall et langt skritt for elbilen.