Toyota vil tilbake på topp og ta tronen fra Tesla – i 2026: Går for 99 prosent elbilsalg i Norge til neste år

FRA DÅRLIG TIL BRA: Toyota er i dag blant storselgerne av fossilbiler. Neste år skal derimot nær sagt alle modeller være elektriske, kan administrerende direktør i Toyota Norge, Piotr Pawlak, fortelle oss på et pressemøte på hovedkontoret i Drammen. Foto: Rune M. Nesheim/elbil.no

I Norge havnet Toyota på tredjeplass blant bilmerkene i fjor. I løpet av neste år akter de å trone på salgstoppen igjen – ved hjelp av flere nye elbilmodeller.

Toyota har klart å bite seg fast på pallplass blant Norges mest solgte bilmerker – til tross for at de i prinsippet bare har én elektrisk personbil å selge, nemlig modellen bZ4X.

Illustrasjon: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Bilmerket lå faktisk bare rundt 300 biler bak Volkswagen. Manko på biler skal ifølge Toyota være årsaken til at de ikke slo VW på målstreken.

Toyota bZ4X alene sto for 44 prosent av salget i året som gikk. Resten var stort sett hybridbilene Yaris, Yaris Cross, Corolla og noen få RAV4.

Flere elbiler på vei

Frem til tredje kvartal i år er det fortsatt disse bilene som skal selges.

Deretter kommer den kompakte SUV-en Urban Cruiser, som kommer til å overta resten for de nevnte hybridbilene. Du kan lese mer om denne modellen i lenka under.

Forhåndssalget har allerede startet og interessen har vært stor, kan administrerende direktør i Toyota Norge, Piotr Pawlak, fortelle.

Modellen vil ikke kunne gjøre all verden for salgstallene i 2025, men Toyota regner med å selge 5.000 årlig av Urban Cruiser, dessuten kommer det to andre elektriske nyheter i løpet av 2026.

KOMPAKT: Her er de kompakte SUV-ene som Urban Cruiser skal kjempe mot.

Med til sammen seks elektriske biler, dersom man teller med Verso-variantene av varebilene Proace og Proace City, mener Toyota at de skal kunne ta tilbake førsteplassen allerede i 2026.

Vil ikke selge hybrid eller diesel

Til tross for at Toyota har attraktive modeller med fossile drivlinjer, ønsker de helst ikke å selge dem her i Norge.

Blant annet har de bare tatt inn rundt 50 eksemplarer av nye Land Cruiser som personbil og 200 som varebil.

De kunne nok solgt flere, til tross for høy pris.

MED FIREHJULSTREKK: Urban Cruiser blir en av de få i dette markedet som også tilbyr firehjulsdrift, selv om Toyota tydeligvis ikke regner EV3 som en firehjulstrekker på dette skjermbildet fra pressemøtet deres. Den kommer som kjent med drift på fire om en stund.

– Fossildrevne biler gir lav fortjeneste i Norge, så det er mer fornuftig å selge dem i markeder der elbilene selger dårlig, sier Pawlak.

Derimot vil Norge være en viktig brikke for å få ned totalutslippet av CO2 fra det europeiske Toyota-salget. Derfor er det viktig for dem å få nok elbiler hit.

For i år kommer det strengere krav for CO2-utslipp i Europa. Kravet for gjennomsnittsutslipp for hele bilflåten til et bilmerke senkes fra 122 til 93 gram CO2.

Da blir det viktig å selge elbiler i markeder som er modne for dem. Derfor går Toyota for 99 prosent elbilsalg i Norge allerede i 2026.